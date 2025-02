Il Mediterraneo continua a essere uno dei principali scenari della crisi migratoria, con migliaia di persone che tentano la traversata verso l’Europa in condizioni estreme: questa mattina, c’è stato un altro arrivo di migranti a Livorno. La nave Ocean Viking dell’ONG Sos Méditerranée ha effettuato due operazioni di salvataggio, recuperando 112 migranti in difficoltà al largo della Libia. Dopo giorni di navigazione, l’imbarcazione è attraccata al porto di Livorno, dove le autorità hanno accolto i sopravvissuti per le procedure di identificazione e assistenza. L’arrivo dei migranti a Livorno si inserisce in un contesto più ampio di flussi migratori sempre più complessi e drammatici.

Un nuovo sbarco nel porto toscano: la Ocean Viking porta i migranti a Livorno

Nella mattina di mercoledì 26 febbraio, la nave Ocean Viking, gestita dalla ONG Sos Méditerranée, è approdata nel porto di Livorno con a bordo 112 migranti soccorsi nel fine settimana al largo delle coste libiche. Le operazioni di identificazione e assistenza dei migranti a Livorno sono state coordinate dall’ufficio immigrazione della polizia, in collaborazione con le prefetture della regione.

Questo rappresenta il diciassettesimo sbarco avvenuto a Livorno da quando, nel dicembre 2022, il porto è stato designato dal governo come punto sicuro per l’accoglienza dei migranti soccorsi nel Mediterraneo. Quello di questa mattina, è stato il 17esimo sbarco di migranti in un porto italiano dal Mediterraneo e il salvataggio si è verificato a circa 1.000 kilometri di distanza dalla costa italiana. I migranti provengono principalmente dal Bangladesh, ma anche da Egitto, Somalia, Siria, Pakistan, Camerun e Mali.

Le operazioni di soccorso in mare

Le operazioni di salvataggio in mare si sono svolte in due fasi. La prima è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, quando la nave della ONG ha intercettato e soccorso 25 migranti a bordo di un’imbarcazione in vetroresina, tra cui tre donne incinte. Il secondo intervento si è verificato la mattina successiva, quando altri 87 migranti sono stati recuperati da una barca di legno, in un’operazione congiunta con la polizia italiana.







Secondo quanto riferito dall’ONG, le persone salvate erano in condizioni precarie e necessitavano di assistenza immediata. Dopo l’arrivo dei migranti a Livorno, le persone salvate sono state sottoposte a visite mediche e hanno ricevuto ristoro prima delle procedure di identificazione.

Il bilancio delle traversate nel Mediterraneo

Le traversate migratorie nel Mediterraneo continuano a essere estremamente pericolose. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dall’inizio dell’anno almeno 129 persone risultano morte o disperse nel tentativo di raggiungere l’Europa. Nel 2023, sebbene il numero complessivo di ingressi irregolari in Europa sia diminuito del 38%, la rotta atlantica tra l’Africa occidentale e le isole Canarie ha registrato un aumento del 18% dei flussi migratori.

L’agenzia europea Frontex ha attribuito l’incremento del traffico irregolare soprattutto all’aumento delle partenze dalla Mauritania, che è diventata uno dei principali punti di partenza per i migranti diretti in Europa. Dal 2014, l’OIM ha registrato almeno 5.000 decessi o dispersi lungo questa rotta, ma le ONG che operano nei soccorsi parlano di cifre molto più elevate.

Il dramma delle vittime in mare

Secondo l’organizzazione Caminando Fronteras, il numero delle persone migranti morte nel 2024 sarebbe già vicino alle diecimila vittime. Questa stima si basa su dati raccolti attraverso registri di salvataggi e testimonianze delle famiglie dei migranti. La pericolosità delle rotte migratorie e l’assenza di vie sicure continuano ad alimentare tragedie nel Mediterraneo, rendendo fondamentale il ruolo delle ONG e delle missioni di soccorso in mare.

L’arrivo dei migranti a Livorno, dopo il salvataggio della Ocean Vikings, si inserisce in questo contesto complesso, sollevando ancora una volta il dibattito sulla gestione dell’immigrazione e sulla necessità di politiche coordinate a livello europeo per garantire sicurezza e accoglienza ai migranti in fuga da guerre e povertà.

Lucrezia Agliani