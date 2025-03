I migranti cubani negli USA, soprattutto quelli a cui viene attribuito lo status I-220A, sono costretti a vivere in una sorta di limbo rischiando la deportazione e al contempo essendo impossibilitati a tornare nel proprio Paese d’origine. Parte di un’enorme comunità già marginalizzata e soggetta a pesanti pregiudizi come quella stanziata in Florida, i cubani che emigrano negli Stati Uniti sono soggetti a numerose violazioni dei loro diritti fondamentali e con l’amministrazione Trump sono sempre più a rischio, come dimostra l’intensificarsi delle perquisizioni e degli arresti arbitrari da parte dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Che cos’è il modulo I-220A?

Molti dei migranti cubani negli USA, al loro ingresso nel Paese ricevono l’I-220A: si tratta di un documento riguardante il loro status migratorio che garantisce una sorta di permesso di soggiorno temporaneo che in realtà assomiglia più a una libertà vigilata.

Anche noto come “Order of Release on Recognizance“, questo documento viene consegnato a coloro che vengono detenuti e in seguito rilasciati dai funzionari dell’immigrazione ad alcune condizioni, come presenziare alle udienze del tribunale per l’immigrazione, indossare il braccialetto elettronico e non violare le leggi federali.

Se i migranti che ricevono questo documento non sottostanno alle condizioni imposte rischiano l’espulsione dal Paese ma allo stesso tempo l‘I-220A non garantisce necessariamente loro l’ammissione, rendendo di fatto il loro status molto incerto.

Molti migranti cubani negli USA continuano a protestare in massa contro l’I-220A, soprattutto perché in molti casi non hanno a disposizione date disponibili per presentarsi in tribunale né l’autorizzazione a lavorare, in aggiunta alla rigida sorveglianza imposta dall’ICE.

Il Cuban Adjustment Act, una speranza infranta

Un particolare avvenimento ha per un certo periodo mandato un segnale di speranza per i cubani bloccati in questo limbo infernale: nell’agosto del 2022, un giudice di Miami è riuscito a far ottenere la residenza ad alcuni cubani avvalendosi del Cuban Adjustment Act (CAA).

Si tratta di una legge promulgata negli anni Sessanta, nel pieno delle ostilità tra i due Paesi, che permette ai cubani presenti su suolo americano da 1 anno di richiedere la residenza.

La decisione del giudice di Miami ha destato molto scalpore e dopo poco tempo lo U.S. Board of Immigration Appeals ha deciso che i cubani che entravano nel paese con l’I-220A non avrebbero più potuto ricorrere a tale legislazione per ottenere la residenza, sostenendo che questo documento sia differente dall’ottenimento di una libertà vigilata per motivi umanitari e che il CAA ha spesso permesso a molti cubani che altrimenti non sarebbero stati “ammissibili” di entrare nel Paese.

Ad oggi, dunque, l’unico modo che i cubani hanno per regolarizzare la loro presenza negli Stati Uniti è la richiesta di asilo politico, che però rappresenta un processo lungo e costoso, oltre che una possibilità davvero molto remota.

I tentativi del Presidente Joe Biden di provare a risolvere tali problemi non hanno fatto altro che aggravarli: migliaia di cubani si sono ritrovati non idonei a molte delle nuove disposizioni, rimanendo senza la possibilità di cambiare il proprio status.

La congressista María Elvira Salazar lotta ormai da anni per migliorare le condizioni dei cubani con il documento I-220A ed è impegnata in un progetto di legge per garantire i loro diritti e l’ottenimento della residenza tramite il CAA.









Cosa cambia con Donald Trump alla guida

Durante la scorsa settimana numerosi media indipendenti cubani hanno riportato le storie di alcuni migranti negli Stati Uniti a cui è stato rilasciato l’I-220A e che hanno visto un peggioramento della loro situazione con la seconda presidenza di Donald Trump e l’implementazione della nuova politica migratoria altamente razzista.

Negli scorsi giorni un gruppo di almeno 6 donne sarebbero state detenute dall’ICE a Miramar, vicino Miami, per poi essere trasportate verso un centro detentivo in Arizona – queste persone e le loro famiglie sono a un passo da venire deportate immotivatamente.

Queste pratiche, e lo stesso I-220A, fanno parte di un progetto più ampio e discriminatorio che di fatto rende impossibile ai cubani di risiedere negli Stati Uniti: ora l’ICE ha maggiore potere nel garantire le espulsioni nel modo più rapido possibile e i migranti saranno costretti a un duro monitoraggio, con visite domiciliari e videochiamate obbligatorie.

Il Senatore Marco Rubio ha però scartato l’ipotesi di una deportazione di massa per i cubani:

«È impossibile deportare più di 300.000 cubani con l’I-220A, semplicemente perché non c’è un posto dove possano essere accolti e se lo fai, questi ritorneranno.»

Nonostante ciò, da quando Trump è ritornato alla Casa Bianca sono già stati deportati 104 cubani (295 dall’inizio del 2025) e altre migliaia di persone continuano a vivere una questione di incertezza ed a essere sottoposte alle decisioni arbitrarie delle istituzioni statunitensi.

Lo stesso governo cubano ha più volte esortato gli Stati Uniti a regolarizzare lo status di migliaia di cubani ma ad oggi un qualsiasi tipo di dialogo diplomatico sembra essere del tutto assente. A Miami, alcuni cubani hanno addirittura deciso di auto-deportarsi per paura di finire a Guantanamo.

Mentre i politici civettano con questa politica di “catch and release“, i cubani negli Stati Uniti assistono nuovamente all’erosione dei loro diritti.

Sara Coico