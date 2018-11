Ormai il rapporto tra migranti e propaganda politica è segnato dalla continua diffusione di bufale. La disinformazione non solo contamina il buon giornalismo d’inchiesta, ma permette ai demagoghi di turno di diffondere veleno, odio e soprattutto ignoranza.

La questione dei migranti muniti di una carta di credito Mastercard riportata dall’on. Meloni su facebook, dimostra quanta superficialità si nasconda nella pseudo politica contemporanea. Una bufala che già la stampa estera aveva dipanato, scagionando da questa sorta di “complotto” sia George Soros sia la Mastercard sia l’Unchr.

Evidentemente la Meloni non legge abbastanza i giornali esteri per sapere che si trattava di una notizia falsa. L’Unchr aveva già smentito la questione, sottolineando che, se alcuni migranti fossero in possesso di una carta di credito o di debito con logo Mastercard, era solo per accedere al sussidio dell’agenzia Onu: tramite questo mezzo infatti, vengono erogati 3 euro al giorno per le spese minime. Può darsi anche che la Meloni, anziché fare politica nel senso “greco” del termine, si diverta a dare man forte alla solita melma xenofoba che tende a fare di tutta l’erba un fascio e a quel giornalismo che grida vendetta contro l’uomo nero un giorno sì e l’altro pure.

La notizia infatti, anche in Italia era stata riportata da Libero con un titolo che ricordava i lauti “regali” dell’Unchr ai migranti. Ciò dimostra che c’è sempre un giornale disposto a disinformare e delegittimare a favore di un sistema di potere. Ora, l’ideologia è una cosa, ricamare su una notizia falsa è un’altra e offende il giornalismo sano che fa informazione in modo serio.

Vox populi e verità dei fatti

Tutto è nato da una testimonianza verbale di un esponente della polizia croata, il quale dichiarava di aver visto parecchi migranti ben vestiti con carte di credito alla mano. La realtà invece è più semplice. Dal 2011 un programma della Moldavia consente agli stranieri di accedere ai sussidi dell’agenzia Onu tramite bancomat. Il programma, che permette di velocizzare tali procedure nei confronti dei richiedenti asilo, è stato poi potenziato nel 2016 e la Grecia nel 2017 si è orientata nello stesso senso. Quanto alla Serbia, il Ministero del lavoro aveva siglato un accordo con Mastercard affinchè i rifugiati (siriani in primis), e quindi non tutti i migranti, avessero a disposizione un bancomat per far fronte alle spese necessarie quotidiane. Qui l’Unchr non ha avuto nessuno ruolo. Solo in termini esplorativi c’era stato poi un abboccamento fra Mastercard e il finanziere ungherese Soros, per capire se fosse stato possibile avviare un programma umanitario di sostegno alle categorie più deboli.

La realtà quindi è che alcune tipologie di migranti hanno a disposizione questi strumenti ai fini di sopravvivenza, voluti dai paesi ospitanti o dall’Unchr. Ma altro non sono che carte elettroniche che decadono nel momento stesso in cui si spostano in un altro paese.

Possibile che un esponente di governo, su una questione così delicata, abbia il coraggio di confondere le acque consapevolmente?

Le arringhe di Giorgia Meloni sui social gettano ulteriore benzina su un clima internazionale che a tratti richiama la Repubblica di Weimar. Credere nelle proprie idee è lecito, “brutalizzare la politica” e falsare la verità non fa bene all’immagine delle nostre istituzioni e crea un effetto nebbia. È questa la vera sostanza del populismo più becero che plagia le masse.

Jenny Canzonieri