Migranti e tracciamento GPS: il caso britannico

Privacy International, un organismo di vigilanza anti-sorveglianza, ha presentato due denunce alle autorità di regolamentazione del Regno Unito contro il nuovo schema del Ministero dell’Interno per il tracciamento GPS dei migranti.

La politica anti-migranti ‘ci disumanizza tutti’! Le misure di sorveglianza e controllo implementate per rafforzare questa politica mostrano che il governo del Regno Unito non considera i migranti meritevoli delle stesse tutele dei diritti umani degli altri. Per 10 anni, la politica per l’ambiente ostile del Ministero dell’Interno del Regno Unito ha trattato i migranti come immeritevoli degli stessi diritti fondamentali degli altri individui, in particolare il loro diritto alla privacy.

Il nome stesso della politica dice tutto: attraverso pratiche disumane e tiranniche, le persone erano, e sono tuttora, destinate a essere dissuase dall’entrare nel Regno Unito o incoraggiate ad andarsene. Ma l’ultimo decennio è stato anche caratterizzato da resistenze da parte di coloro che sono soggetti al capriccio arbitrario del Ministero dell’Interno. E da parte di comunità e organizzazioni che denunciano e sfidano i sequestri arbitrari di telefoni cellulari, la raccolta di dati sul paese di nascita nelle scuole in tutta l’Inghilterra, o la condivisione dei dati delle vittime di reati tra la polizia e il Ministero dell’Interno.

Per far rispettare questa politica e rafforzare la sua presa ostile, sono state dispiegate misure di sorveglianza e controllo. Misure che mostrano che il governo del Regno Unito non considera i migranti – anche quelli giunti nel Regno Unito una generazione fa – come meritevoli delle stesse tutele dei diritti umani degli altri.









Una di queste misure di sorveglianza è l’introduzione del tracciamento GPS per i migranti rilasciati su cauzione. Un sistema di monitoraggio che raccoglie i dati sulla posizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per un periodo di tempo illimitato mentre aspettano una decisione sul loro stato di immigrazione. Avete presente Google Maps? È lo stesso! Solo che qui i dati sulla posizione vengono raccolti dal governo per scopi di sorveglianza punitiva, piuttosto che per guidarti in giro per la città.

Queste misure che richiedono l’uso costante di una cavigliera o di uno smartwatch. Inoltre, saranno tenuti a completare i controlli di monitoraggio periodici nell’arco della giornata, come selfie, nome, data di nascita, nazionalità e fotografie archiviate per un massimo di sei anni.

Il presunto scopo principale di questa enorme estensione dei poteri di sorveglianza è monitorare meglio le violazioni della cauzione e la fuga. Ma i tassi di fuga sono estremamente bassi e stabili: nel 2020, solo l’1% delle persone rilasciate dalla detenzione per immigrati ha cercato di fuggire. I dati ottenuti da Bail for Immigration Detainees (BID) mostrano che delle persone a cui è stata concessa la cauzione da febbraio 2020 a marzo 2021 (di cui erano più di 7.000 ), solo 43 persone sono fuggite. Meno dello 0,56%.

La denuncia di Privacy International. Chiede indagini sul tracciamento GPS dei migranti da parte del Ministero degli Interni

Privacy International, un’organizzazione benefica con sede in UK che difende e promuove il diritto alla privacy in tutto il mondo ha presentato una denuncia. La denuncia è stata presentata contro il Segretario di Stato del Regno Unito per il Dipartimento dell’Interno (Home Office). Presso l’autorità britannica per la protezione dei dati, l’Information Commissioner (ICO).

Privacy International sostiene, nella sua denuncia, che il tracciamento GPS consente un livello di monitoraggio che va ben oltre l’ambito consentito dalla legislazione. L’atto contesta la raccolta, l’elaborazione e la condivisione dei dati sulla posizione dei migranti rilasciati su cauzione per l’immigrazione.

Tracciare gli spostamenti delle persone soggette al coprifuoco serale 24 ore su 24 rappresenta un livello di sorveglianza. e controllo che va oltre la necessità di garantire che rispettino le condizioni della loro cauzione.

Questa forma di monitoraggio è un cambiamento sismico nei sistemi di sorveglianza e ad alta intensità di dati. Utilizzati contro coloro che sono soggetti al controllo dell’immigrazione nel Regno Unito. Inoltre, potrebbero causare sentimenti di ansia, esclusione sociale.

Privacy International afferma che:

Nonostante la natura indiscriminata di massa di questa sorveglianza, non è previsto un controllo giudiziario. O indipendente. Nel punto in cui una condizione di monitoraggio elettronico è imposta dal Ministero dell’Interno.

Chiede che venga svolta un’indagine sulle pratiche del Ministero dell’Interno nel contesto dell’immigrazione. Privacy International ha evidenziato preoccupazioni per numerose segnalazioni di dispositivi non caricati correttamente. Ciò potrebbe comportare un’erronea interpretazione come una violazione delle condizioni della cauzione per l’immigrazione. Di conseguenza e comportare sanzioni civili e penali.

Privacy internazionale

Inoltre, il Ministero dell’Interno si è concesso il diritto – senza alcuna base legale, solo attraverso politiche interne – di utilizzare i dati di localizzazione raccolti dai tag GPS per informare le sue decisioni sulle domande di asilo e immigrazione delle persone. Questo è un potere mozzafiato. Significa che ogni singolo movimento che un individuo contrassegnato fa può essere usato contro di loro per rifiutare le loro pretese di avere una vita consolidata, privata e familiare nel Regno Unito.

La denuncia sostiene che la capacità del Ministero dell’Interno di rivedere l’intero record di “dati di tracciamento GPS” di una persona ogni volta che viene rilevata una violazione è sproporzionata. E afferma che il Ministero dell’Interno non è riuscito a dimostrare come vengono elaborate categorie speciali di dati.

Sostiene che è illegale per il Ministero dell’Interno utilizzare i “dati di tracciamento” degli immigrati. per supportare o confutare le affermazioni fatte da individui sui loro legami familiari nel Regno Unito. E che la pratica è un abuso dei poteri conferiti dall’Immigration Act. del 2016. e ha il potenziale per violare i diritti delle persone alla privacy, alla libertà di espressione e alla libertà di associazione.

L’introduzione di un obbligo obbligatorio di imporre il tracciamento GPS alle persone selezionate per l’espulsione è contraria ai principi del diritto pubblico. Ha, di fatto, eliminato la discrezionalità e il controllo giudiziario. Non vi è stato alcun tentativo reale di giustificare il monitoraggio in tempo reale di individui specifici come necessario e proporzionato.

Il Ministero dell’Interno si è concesso il diritto – senza alcuna base legale, solo attraverso politiche interne – di utilizzare i dati di localizzazione. Dati raccolti attraverso il tracciamento GPS raccolti per elaborare le sue decisioni sulle domande di asilo e immigrazione delle persone.

L’uso del tracciamento GPS ha gravi effetti sulla salute mentale di chi lo indossa, secondo una ricerca di Monish Bhatia, docente di criminologia alla Birkbeck, Università di Londra.

L’uso del tracciamento GPS sui migranti è già stato ampiamente sperimentato negli Stati Uniti. Nell’ambito di un programma noto come “Alternative alla detenzione”. Rafforzato sotto il presidente Joe Biden. Il governo degli Stati Uniti sostiene che mettere le persone sotto sorveglianza elettronica è più gentile e meno brutale della reclusione. Oltre a tenere più persone fuori dai centri di detenzione per immigrati. Ma gli immigrati negli Stati Uniti affermano che i dispositivi sono disumanizzanti.

L’argomento secondo cui i tag sono un’alternativa umana alla detenzione dei migranti si è rispecchiato nella politica del Regno Unito. Secondo Lucie Audibert, avvocato di Privacy Internationa. Ma, dice, è una premessa falsa.

Ogni alternativa alla detenzione nel sistema di giustizia penale non ha mai ridotto il numero delle carceri. Ha appena ampliato la dimensione della popolazione che era controllata. L’uso del tracciamento GPS ha gravi effetti sulla salute mentale di chi lo indossa, secondo una ricerca di Monish Bhatia, docente di criminologia alla Birkbeck, Università di Londra.

Negli ultimi anni il Regno Unito ha lanciato un massiccio programma di sorveglianza e tecnologia per cercare di dissuadere i migranti dall’attraversare la Manica. Audibert, ha descritto come la politica del tracciamento GPS faccia parte di questa strategia di deterrenza e faccia parte dell’intenzione generale del Ministero dell’Interno di impedire ai migranti di compiere viaggi pericolosi attraverso l’acqua a bordo di navi piccole e fragili.

Felicia Bruscino

