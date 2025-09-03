I migranti in Mauritania – storicamente una nazione di transito per richiedenti asilo grazie alla sua posizione strategica – sono continuamente oggetto di abusi e violazioni dei diritti umani di base da parte delle autorità: questo è quanto denunciato dall’ultimo report di Human Rights Watch intitolato “They Accused Me of Trying to Go to Europe: Migration Control Abuses and EU Externalization in Mauritania“. Secondo l’ONG, l’Unione Europea si è resa complice di tali violenza a causa degli accordi bilaterali con la Mauritania e altri Paesi africani che favoriscono l’esternalizzazione delle frontiere.

I migranti in Mauritania, provenienti soprattutto da altri Paesi del Sahel come Mali e Burkina Faso, sono decine di migliaia (lo scorso anno, secondo le stime solo la capitale Nouakchott ospitava 130.000 migranti) e negli ultimi 5 anni sono stati sottoposti a gravi violazioni dei diritti umani con il favoreggiamento da parte dell’Ue, come sottolineato da Human Rights Watch.

Questi migranti percorrono la cosiddetta “rotta atlantica” diretta verso le Isole Canarie in Spagna: si tratta di una delle rotte migratorie irregolari più trafficate verso l’Europa, dove si stima che tra 4.100 e 23.400 persone abbiano perso la vita in mare.

Gli abusi sui migranti in Mauritania da parte delle forze di sicurezza del Paese

HRW, tramite numerose ricerche e interviste, ha documentato i casi di 78 vittime di violazioni dei diritti umani certificate in Mauritania commessi dalle autorità mauritane responsabile dei controlli sulla migrazione via mare e sulla terraferma.

Le violazioni documentate includono: arresti e detenzioni arbitrarie, tortura, stupro, condizioni di detenzione disumane, confisca di denaro e oggetti di valore, espulsioni sommarie con notevoli rischi per la sicurezza, ecc…

Gli autori di questi abusi erano membri della polizia mauritana, della guardia costiera, della gendarmeria e dell’esercito.

È inoltre importante specificare che le vittime erano persone nere (è dunque innegabile il ruolo giocato da fattori come razzismo e xenofobia in queste vicende) e in molti casi anche minorenni, intenti a raggiungere l’Europa alla ricerca di un lavoro e migliori opportunità.

In diversi casi, le autorità hanno arrestato i migranti sulla base di profilazione razziale, con la presunzione che fossero irregolari e venendo accusati di “complicità nel traffico di esseri umani”.

Secondo le testimonianze raccolte, i migranti in Mauritania venivano rinchiusi nei centri sovraffollati della capitale per settimane, costretti a dormire sul pavimento, con un uso limitato dei bagni e spesso privati del cibo.

A questo si aggiungono infine le intercettazioni e i conseguenti rimpatri forzati delle imbarcazioni dirette alle Canarie da parte delle autorità mauritane grazie a finanziamenti UE, una pratica che si inserisce in una zona grigia e spesso che viola il diritto di chiedere asilo in un altro Paese.









Il ruolo dell’Unione Europea nelle violenze perpetrate sui migranti in Mauritania

Tutto ciò è stato possibile a causa della strategia di esternalizzazione dei migranti perseguita dall’UE negli ultimi anni, incentrata appunto sulla prevenzione degli arrivi irregolari in Europa affidando i controlli migratori ai paesi di origine e di transito.

Nonostante le reiterate violazioni dei diritti umani, l’Unione Europea ha continuato con questo modus operandi e lo scorso anno, con un nuovo partenariato, ha addirittura stanziato 210 milioni di euro di finanziamenti per il governo mauritano per rafforzare la gestione delle frontiere e della migrazione.

La Spagna in particolare, con i suoi numerosi accordi bilaterali volti a risolvere la questione dei migranti in Mauritania, è il Paese europeo che più necessita di intraprendere un percorso di accountability, avendo finanziato tra le varie cose il centro di detenzione per immigrati a Nouadhibou soprannominato “Piccola Guantanamo” proprio per le cattive condizioni igienico-sanitarie e gli abusi.

Il sostegno dell’Unione a numerosi progetti di cooperazione allo sviluppo in Mauritania e nei Paesi limitrofi si qualificherebbe così come una toppa su un sistema di gestione della migrazione ormai da troppo tempo fallato e disumano, una sorta di “formalizzazione da parte dell’UE del perseguimento delle preoccupazioni migratorie interne sotto le mentite spoglie dell’assistenza allo sviluppo” secondo le parole di Oxfam.

Dopo che anche l’Unione Africana ha denunciato tali pratiche che supportano la violenza, appare sempre più chiaro che d’ora in poi l’azione dell’UE debba concentrarsi su progetti che mettano al centro il rispetto della vita umana e la dignità dei migranti, non la loro repressione.

Sara Coico