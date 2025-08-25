Nelle ultime settimane, la Repubblica Ceca è al centro di un intenso dibattito politico e sociale: il parlamento ha approvato una riforma che modifica radicalmente le regole su asilo e migrazione. La nuova normativa sui migranti in Repubblica Ceca, sostenuta dal governo ma contestata da parte dell’opposizione, introduce misure più severe per i richiedenti asilo, inasprisce i controlli e prevede la possibilità di deportare i migranti dopo ripetute violazioni della legge.

Una riforma che riflette le tendenze di diversi Paesi europei, orientati a irrigidire le politiche migratorie in nome della sicurezza e del rispetto delle regole, ma che al tempo stesso solleva interrogativi sui diritti e sulla protezione dei rifugiati.

Le misure principali della legge sui migranti in Repubblica Ceca: un quadro d’insieme

La riforma firmata dal presidente Petr Pavel entrerà in vigore da gennaio e riscrive molti aspetti della legislazione precedente. Secondo i promotori, l’obiettivo è duplice: da un lato rendere più rapido il processo di esame delle domande di protezione internazionale, dall’altro evitare abusi del sistema. Il provvedimento sui migranti in Repubblica Ceca accorpa le procedure di diniego dell’asilo e quelle di espulsione in un unico iter, con tempi ridotti per il Ministero dell’Interno e i tribunali.

Inoltre, gli stranieri già espulsi non potranno più presentare nuove richieste di protezione e i provvedimenti di espulsione emessi da altri Paesi dell'Unione Europea saranno automaticamente riconosciuti in territorio ceco.







Rifugiati ucraini nel mirino delle nuove regole

Una delle parti più discusse riguarda i profughi provenienti dall’Ucraina. Chi ha già ottenuto la protezione temporanea in un altro Stato membro dell’UE rischia di vedersi respinta la domanda in Repubblica Ceca. La misura scatterà nei momenti di maggiore pressione sulle strutture di accoglienza, quando Praga segnalerà ufficialmente a Bruxelles una “saturazione di capacità”. Si tratta di un cambiamento che segna una revisione della legge speciale varata nel 2022, dopo l’invasione russa, che garantiva ampie tutele ai rifugiati ucraini.

Regole più severe per residenza e comportamento

Il disegno di legge sui migranti in Repubblica Ceca interviene anche sul piano della convivenza civile. Gli stranieri che commettono tre reati considerati “gravi” nell’arco di un anno potranno perdere il diritto di residenza. Tra i comportamenti sanzionati rientrano il taccheggio, le risse, l’ubriachezza molesta in pubblico e altri episodi di disturbo dell’ordine. La norma punta a stabilire un chiaro confine: chi viola ripetutamente le regole non avrà più diritto a rimanere.

La legge introduce strumenti inediti anche per i controlli di polizia. In assenza di documenti validi, gli agenti potranno accedere ai dati contenuti nei telefoni cellulari per confermare l’identità di una persona. Il Ministero dell’Interno ha difeso la misura come indispensabile per contrastare l’immigrazione irregolare e comprendere la provenienza degli stranieri, ma non mancano le critiche di chi vede in questo strumento una violazione della privacy.

Secondo il portale di informazione Expats.cz, i migranti che chiedono protezione avranno meno libertà nella vita di tutti i giorni. Le autorità potranno decidere il loro luogo di residenza, anche obbligandoli a vivere in centri appositi. I benefici economici saranno ridotti al minimo indispensabile, limitati a vitto e alloggio, e l’accesso al mercato del lavoro subirà forti restrizioni. Sono inoltre previsti controlli sanitari ed epidemiologici più rigorosi.

Il percorso politico della riforma

Il provvedimento è stato approvato dalla camera bassa con 75 voti favorevoli su 134 presenti. I partiti della coalizione di governo hanno sostenuto compatti la legge, mentre le opposizioni populiste di destra, come ANO e Libertà e Democrazia Diretta, hanno votato contro. Un paradosso, dal momento che proprio ANO aveva avanzato proposte simili per la revoca della residenza agli stranieri recidivi. Il Partito Pirata, invece, ha scelto l’astensione. Ora toccherà al Senato e al presidente completare l’iter, anche se quest’ultimo ha già espresso il suo sostegno.

I promotori della nuova legge sui migranti in Repubblica Ceca sottolineano come la riforma sia coerente con il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che punta ad accelerare le procedure e a limitare le richieste multiple. Non a caso, la Repubblica Ceca ha chiesto insieme ad altri cinque Stati membri un approccio più rigoroso a livello comunitario. Il ministro dell’Interno Vít Rakušan ha ribadito che Praga non può restare indietro rispetto agli altri Paesi nella gestione del fenomeno migratorio, sottolineando che serve “equilibrio tra umanità e sicurezza”.

Nonostante la retorica ufficiale, la legge ha sollevato dubbi significativi. Diverse associazioni per i diritti umani temono che i richiedenti asilo vengano trattati più come sospetti da sorvegliare che come persone vulnerabili da proteggere. La possibilità di deportare chi commette piccoli reati, come un furto o un alterco, appare a molti sproporzionata e rischia di generare discriminazioni. Anche l’uso dei telefoni cellulari per verificare l’identità ha fatto discutere, con il timore che simili strumenti possano diventare una forma di sorveglianza generalizzata.

Gli sforzi per ridurre la pressione migratoria

Il governo ceco non nasconde che l’obiettivo principale sia quello di ridurre il numero delle domande di asilo e limitare gli ingressi. Al recente vertice europeo, Praga ha insistito sulla necessità di sostenere maggiormente i Paesi di origine dei migranti per affrontare le cause profonde delle partenze. Allo stesso tempo, la Repubblica Ceca si è unita ad altri Stati dell’Europa centrale per chiedere controlli più severi alle frontiere esterne dell’Unione.

La nuova legge sull’asilo e sui migranti in Repubblica Ceca rappresenta una delle riforme più restrittive adottate dal Paese negli ultimi anni. I suoi sostenitori parlano di un passo necessario per garantire ordine e sicurezza, mentre i critici denunciano il rischio di minare i diritti fondamentali dei migranti. Quel che è certo è che la Repubblica Ceca, come gran parte dell’Europa, si trova a fare i conti con un difficile equilibrio: proteggere i confini senza rinunciare ai principi di solidarietà e tutela delle persone più vulnerabili.

