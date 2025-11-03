Nel porto di Livorno si è consumata una tragedia di due migranti nel cargo danese che racconta, più di molte parole, la disperazione e la fragilità di chi tenta di raggiungere l’Europa nascosto tra i container. Due giovani migranti, probabilmente tunisini, si sono gettati in mare dal cargo danese Stena Shipper nel tentativo di sfuggire al rimpatrio. Scoperti a bordo durante un controllo della Polizia di Frontiera marittima, erano stati affidati al comandante della nave, secondo la procedura prevista. Rinchiusi in una cabina in attesa delle autorità competenti, hanno scelto la via più estrema pur di non tornare indietro: la fuga attraverso le acque scure del porto.

Uno dei due sarebbe finito tragicamente nel vortice dell’elica di un traghetto della compagnia Grimaldi, la Eco Napoli, che in quel momento era in manovra. L’altro, secondo alcune testimonianze, avrebbe tentato di raggiungere a nuoto l’altro lato della banchina, ma da allora non se ne hanno più notizie.

Le ricerche e la speranza che si affievolisce

Le ricerche del secondo migrante proseguono senza sosta, coordinate dalla Direzione marittima di Livorno. Alle operazioni partecipano la Capitaneria di porto, i vigili del fuoco, i piloti del porto di Livorno e i rimorchiatori, impegnati a scandagliare ogni tratto del bacino portuale. Le condizioni meteo, tuttavia, hanno reso il lavoro estremamente complesso: il mare è torbido e pieno di detriti a causa delle forti piogge, e le correnti del canale ostacolano l’azione dei soccorritori.

Le ricerche in seguito alla tragedia dei due migranti nel cargo danese si sono interrotte più volte nella giornata di venerdì 31 ottobre, per poi riprendere alle prime luci del giorno successivo. Le speranze, tuttavia, si fanno sempre più flebili. Nessun corpo è stato ritrovato e, sebbene qualcuno ipotizzi che almeno uno dei due giovani possa essere riuscito a fuggire, le probabilità di un simile esito appaiono remote.

Il contesto: una traversata nascosta e la paura del rimpatrio

I due giovani, all’apparenza poco più che ventenni, avevano affrontato un viaggio clandestino dalla Tunisia nascosti in un container del cargo danese Stena Shipper. L’imbarcazione, partita da un porto nordafricano, aveva raggiunto il porto di Livorno giovedì mattina, quando gli agenti della Polmare hanno scoperto la presenza dei migranti durante un’ispezione di routine.

Privi di documenti, avevano dichiarato di essere marocchini, probabilmente nella speranza di rendere più difficile il loro rimpatrio. Tuttavia, sia la Tunisia che il Marocco rientrano nella lista dei “Paesi sicuri” stilata dal governo italiano, una classificazione che permette procedure di espulsione accelerate. Per loro, dunque, il rischio di essere rispediti indietro era concreto e imminente.







Un gesto che denuncia una disperazione collettiva

La tragedia di Livorno non è solo un fatto di cronaca: è un simbolo di un dramma più ampio, quello dei migranti invisibili che cercano di attraversare confini sempre più chiusi e procedure sempre più severe. La fuga disperata dei due giovani migranti nel cargo danese ricorda quanto la paura del rimpatrio possa spingere a scelte estreme, fino a preferire il rischio del mare alla certezza del ritorno.

In quella cabina chiusa a chiave, in attesa di essere riconsegnati al Paese d’origine, i due giovani si sono trovati davanti a un bivio senza vie d’uscita. Hanno scelto il mare, forse sperando nella salvezza, forse accettando la morte come un destino meno crudele dell’espulsione.

Le autorità marittime continuano a cercare, ma il porto di Livorno non è un luogo semplice per operazioni di recupero. Il fondale fangoso, profondo circa quindici metri, e la presenza di forti correnti rendono difficile individuare qualsiasi traccia. Il coordinamento tra Capitaneria e Vigili del Fuoco è costante, ma la complessità delle condizioni ha rallentato ogni tentativo di recupero.

Intanto si attendono chiarimenti sulle dinamiche esatte dell’accaduto. L’affidamento dei due migranti al comandante della nave segue una prassi consueta in attesa di rimpatrio, ma resta da capire se vi siano state mancanze nella sorveglianza o se sia stato possibile evitare la tragedia.

Una tragedia che interroga l’Europa

Il caso di Livorno si inserisce nel più vasto quadro delle politiche migratorie europee, sempre più improntate al controllo e al respingimento. Il gesto dei due giovani è l’immagine cruda di un sistema che non lascia spazio alla speranza: chi fugge da povertà o instabilità politica si trova spesso intrappolato in procedure che lo riportano al punto di partenza.

Mentre l’Europa discute quote e accordi con i Paesi del Nord Africa, nei porti e nei mari del Mediterraneo continuano a consumarsi tragedie silenziose come questa. Episodi che ricordano che, dietro i numeri e le sigle burocratiche, ci sono volti, paure e vite spezzate.

Il dramma dei due giovani migranti nel cargo danese del porto di Livorno non è un caso isolato, ma il riflesso di una realtà in cui la speranza di una vita dignitosa si scontra con barriere sempre più alte. In un mare che continua a restituire storie di fuga e di dolore, la loro scelta estrema resta un grido silenzioso contro un’Europa che ancora fatica a vedere l’umanità dietro la parola “clandestino”.

Lucrezia Agliani