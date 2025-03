Da tre giorni, un gruppo di 32 migranti è bloccato sulla piattaforma petrolifera Miskar, in acque internazionali al largo della Tunisia, dopo che il loro gommone è andato alla deriva. La situazione, segnalata da Sea Watch e Alarm Phone, desta preoccupazione per le condizioni delle persone a bordo, che sarebbero senza cibo e al freddo. Le autorità tunisine sono state avvisate, ma il rischio di un respingimento illegale solleva allarmi tra le organizzazioni umanitarie.

Un dramma in mare aperto

Da tre giorni, 32 migranti partiti dalla Libia sono bloccati sulla piattaforma petrolifera Miskar, situata in acque internazionali al largo della Tunisia. Dopo che il loro gommone è andato alla deriva, hanno trovato rifugio sulla struttura, ma ora si trovano senza cibo e al freddo, in attesa di un soccorso che tarda ad arrivare. Secondo l’ONG Sea Watch, tra loro ci sono quattro donne e due bambini, mentre una delle persone che viaggiavano con il gruppo è deceduta.

L’avvistamento e le prime segnalazioni

L’allarme è stato lanciato sabato 1 marzo, quando l’aereo da ricognizione Seabird di Sea Watch ha sorvolato la zona e individuato un gommone nero abbandonato nei pressi della piattaforma. Poco dopo, la stessa ONG ha confermato la presenza dei migranti, rannicchiati sul ponte della struttura nel tentativo di ripararsi dal vento e dalle onde. I naufraghi sono riusciti a mettersi in contatto con Alarm Phone, un’organizzazione che supporta i migranti in difficoltà, segnalando la loro condizione critica.

La risposta della piattaforma e i rischi di un respingimento

Il personale della piattaforma petrolifera Miskar ha riferito di aver informato le autorità tunisine, dichiarando che i migranti si trovano in un’area “protetta e sicura” della struttura. Tuttavia, la piattaforma non è attrezzata per garantire cure adeguate e l’ONG teme che i naufraghi possano essere respinti illegalmente in Tunisia. Questo li esporrebbe nuovamente a violenze e condizioni di detenzione precarie, come già denunciato da diverse organizzazioni internazionali sui diritti umani.

Il silenzio delle autorità europee

Nonostante la situazione di emergenza, non ci sono ancora segnali di un intervento da parte delle autorità europee. Sea Watch ha ribadito che i migranti si trovano in acque internazionali, quindi anche i Paesi dell’Unione Europea potrebbero intervenire per fornire assistenza e garantire il rispetto del diritto umanitario. “Le autorità europee possono salvarli, ma devono agire rapidamente”, ha dichiarato l’ONG in un comunicato ufficiale.

Una situazione in stallo

Il personale della piattaforma petrolifera Miskar ha confermato che la Guardia Costiera tunisina è stata contattata e che l’intervento è previsto, ma senza fornire tempi certi. “Non sappiamo esattamente quando arriveranno, forse oggi, forse domani”, ha dichiarato un responsabile della struttura. Nel frattempo, l’aereo Seabird ha effettuato nuovi sorvoli sulla zona, documentando che i migranti non sono più visibili dall’esterno, ma sono stati trasferiti in una sezione interna della piattaforma.







Il rischio di nuove tragedie nel Mediterraneo

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crisi migratoria nel Mediterraneo, dove le operazioni di soccorso sono sempre più difficili a causa delle restrizioni imposte dai governi europei e nordafricani. Il respingimento in Tunisia potrebbe significare per i migranti il ritorno a condizioni di detenzione disumane e un nuovo tentativo disperato di attraversare il mare verso l’Europa.

Sea Watch e Alarm Phone hanno lanciato un appello urgente alle autorità internazionali per evitare un epilogo drammatico a questa vicenda. “Le persone bloccate sulla piattaforma hanno bisogno di aiuto immediato. È necessario un intervento che garantisca la loro sicurezza e il rispetto dei loro diritti umani”, hanno dichiarato i volontari delle due organizzazioni. Resta da vedere se l’Europa risponderà a questa richiesta o se lascerà che i migranti vengano riportati in Tunisia, condannandoli a un destino incerto e pericoloso.

Lucrezia Agliani