Uno studio pubblicato su Nature Food e realizzato da un gruppo congiunto del Politecnico di Milano e della Università della California a Berkeley ha analizzato le migrazioni in Somalia, dimostrando come i fattori ambientali spingano intere comunità ad abbandonare i propri territori.

Gli hotspot della vulnerabilità: dove nascono le partenze

Il dato più importante emerso dall’indagine riguarda la concentrazione geografica dei flussi. Tra il 76% e il 91% delle migrazioni ambientali analizzate ha avuto origine in aree accomunate da una combinazione critica di tre fattori: siccità persistente, insicurezza alimentare e insufficienza di risorse idriche destinate all’agricoltura.

Lo studio dimostra che la scarsità d’acqua per usi produttivi rappresenta un elemento centrale nella decisione di migrare. In contesti in cui l’economia locale dipende in larga misura dall’agricoltura e dall’allevamento, il venir meno delle risorse idriche compromette direttamente la sicurezza alimentare e la stabilità dei redditi familiari. La migrazione, in tali condizioni, non appare come una scelta opportunistica, ma come una strategia di sopravvivenza.

40.000 casi esaminati

Il team ha analizzato circa 40.000 casi di migrazione ambientale in Somalia, costruendo uno dei dataset più estesi mai utilizzati per indagare in modo sistematico la relazione tra variabili climatiche e mobilità forzata. La dimensione quantitativa dell’indagine ha consentito di superare l’approccio aneddotico o meramente descrittivo che spesso caratterizza il dibattito pubblico sul tema.

Attraverso tecniche di analisi spaziale e l’integrazione di dati climatici, agricoli e socioeconomici, i ricercatori hanno potuto individuare correlazioni robuste tra la riduzione della disponibilità idrica e l’aumento dei movimenti di popolazione. La scelta di focalizzarsi sulla Somalia, Paese segnato da ricorrenti crisi idriche e alimentari, ha permesso di osservare con particolare nitidezza l’impatto combinato degli stress ambientali.

Il contesto somalo

La Somalia rappresenta un laboratorio emblematico per studiare la migrazione ambientale. La dipendenza diffusa dall’agricoltura pluviale e dalla pastorizia rende ampie fasce della popolazione estremamente vulnerabili alle oscillazioni climatiche. Negli ultimi anni, periodi prolungati di siccità hanno compromesso raccolti e pascoli, aggravando condizioni di insicurezza alimentare già croniche.

La scarsità d’acqua, quindi, non è soltanto una questione ambientale, ma un fattore che incide direttamente sulla coesione sociale e sulla stabilità economica. Quando le riserve idriche si riducono al di sotto di una soglia critica, le famiglie sono costrette a riconsiderare la propria permanenza sul territorio.

L’interazione tra fattori ambientali e sociali

Non è la siccità a determinare automaticamente lo spostamento delle popolazioni. È piuttosto l’interazione tra eventi climatici estremi e vulnerabilità strutturali – povertà, dipendenza da un’unica fonte di reddito, carenze infrastrutturali – a generare condizioni insostenibili.

Lo studio ribadisce che la disponibilità di acqua per l’irrigazione svolge un ruolo decisivo nel mitigare gli effetti delle anomalie climatiche. Dove esistono infrastrutture idriche adeguate o sistemi di gestione sostenibile delle risorse, l’impatto della siccità può essere attenuato. Al contrario, nelle aree prive di tali strumenti, anche una riduzione moderata delle precipitazioni può tradursi in crisi umanitarie.







Inoltre, la mappatura degli hotspot consente di identificare con maggiore precisione le aree prioritarie per interventi mirati. Politiche di adattamento climatico, programmi di sostegno alimentare e iniziative di diversificazione economica potrebbero contribuire a rafforzare la capacità delle comunità locali di resistere agli shock ambientali.

La ricerca è stata condotta nell’ambito delle attività del laboratorio Glob3ScienCE (Global Studies on Sustainable Security in a Changing Environment), diretto dalla professoressa Rulli. Il nome stesso del laboratorio richiama l’idea di una sicurezza sostenibile in un contesto di cambiamento ambientale. La gestione delle risorse naturali, in particolare dell’acqua, emerge come uno snodo cruciale per la stabilità sociale.

Nuova lettura delle migrazioni ambientali

L’indagine condotta dal Politecnico di Milano e dall’Università della California a Berkeley invita a superare interpretazioni semplificate del fenomeno migratorio. Le migrazioni ambientali non possono essere ridotte a un effetto automatico del cambiamento climatico, né essere considerate esclusivamente come fenomeni economici. Esse sono il risultato di interazioni complesse tra ambiente, sistemi produttivi e vulnerabilità sociali.

Patricia Iori