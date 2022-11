Migrazioni: non c’è tregua sulla rotta balcanica

La rotta balcanica torna al centro delle preoccupazioni dell’Unione Europea, o quantomeno della Commissione e di alcuni Paesi membri che stanno vedendo aumentare il numero di ingressi irregolari e le richieste di asilo. L’ultimo report Frontex fotografa, di fatti, la forte ripresa del fenomeno. Dalla Turchia alla Serbia gli ingressi irregolari sono cresciuti del 170%.

La rotta balcanica si è guadagnata nome e fama nel 2015, quando la Germania, per motivi economici e di propaganda, ha deciso di creare un “corridoio (abbastanza) umanitario” per consentire alle persone in fuga dalla guerra in Siria di raggiungere il Nord Europa. Nel 2015 il percorso consisteva in un corridoio disciplinato dalla polizia balcanica, seguendo le indicazioni dell’Unione Europea, e permetteva il trasferimento in Germania e Nord Europa di una parte della classe medio-alta istruita siriana . Il corridoio era controllato in ogni momento da uomini in uniforme, che monitoravano e canalizzavano il movimento delle persone in transito.

Nel 2016 l’accordo tra Unione Europea e Turchia ha segnato la chiusura formale della rotta, costringendo così i migranti a chiedere asilo in Grecia per evitare l’espulsione in Turchia (almeno fino alla sospensione dell’accordo da parte del Paese ottomano). Tuttavia, la rotta balcanica non è mai stata del tutto abbandonata e i suoi numerosi confini non sono mai stati completamente impermeabili. Dopo le “chiusure” delle frontiere serbo-ungheresi (settembre 2015, con il “muro di Orbán”) e serbo-croate (a marzo 2016), il numero di ingressi irregolari —che trovano sempre nuovi limiti da rompere — è aumentato del 70%.

Oggi la rotta balcanica è la più trafficata per raggiungere l’Europa occidentale, sebbene le rotte precedenti non siano state del tutto abbandonate.

Secondo l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Frontex, la “rotta balcanica” – che si estende dalla Turchia all’Europa occidentale – è tornata ad essere la principale via di ingresso nell’Unione europea (UE) dall’inizio dell’anno. Almeno 106.396 passaggi sono stati registrati dall’Agenzia da gennaio a fine settembre. Un livello che non si vedeva dal 2016 quando sono stati poi osservati più di 130.325 passaggi.

Secondo Frontex, nei primi nove mesi di quest’anno sono stati registrati 228.240 ingressi illegali nel territorio dell’UE . Di cui 33.380 avvenuti a settembre. La rotta dei Balcani occidentali rimane la più utilizzata, con 106.396 ingressi illegali in nove mesi, ovvero il 170% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Rotta utilizzata principalmente da migranti provenienti da Siria, Afghanistan e Turchia.

Il numero di migranti che utilizzano la rotta del Mediterraneo orientale è aumentato del 118% nello stesso periodo e quelli che utilizzano la rotta del Mediterraneo centrale del 42%. Il numero di ingressi illegali nel territorio dell’UE è diminuito di oltre il 30% sul confine orientale del blocco, così come gli ingressi attraverso la rotta del Mediterraneo occidentale , secondo Frontex .

Nei primi nove mesi del 2022 sono state registrate 52.720 partenze irregolari dall’UE verso il Regno Unito , ovvero il 68% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Più di 11 milioni di ucraini sono entrati nell’UE dall’Ucraina dall’inizio della guerra, ha affermato l’agenzia, aggiungendo che molti di loro sono tornati nel loro paese da allora.

In questo contesto, l’UE e diversi Paesi lungo questa rotta hanno adottato misure repressive volte a limitare gli arrivi. A livello europeo, il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas ha annunciato, nell’ambito delle visite ufficiali in diversi Paesi balcanici ad ottobre, un nuovo progetto del valore di 39,5 milioni di euro volto a rafforzare i controlli alle frontiere bosniache, in quanto oltre a un sostegno finanziario di 36 milioni di euro alla Serbia.

Il 13 ottobre il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una decisione per un accordo tra Frontex e la Macedonia del Nord per “aiutare il Paese a controllare l’immigrazione irregolare “. Anche se l’Agenzia è regolarmente accusata dalle organizzazioni della società civile di essere coinvolta in pratiche di respingimento verso la Grecia.

Moltiplicazione del ripristino dei controlli alle frontiere

Allo stesso tempo, i paesi dell’Europa centrale situati sulla rotta balcanica stanno ripristinando a loro volta i controlli alle frontiere. Il 3 ottobre i capi di governo austriaco, serbo e ungherese si sono incontrati in particolare a Budapest per rafforzare la loro cooperazione di polizia lungo i rispettivi confini, chiedendo al contempo alla Commissione europea di “rafforzare i rimpatri”.

Il 26 settembre la Repubblica Ceca ha annunciato la reintroduzione dei controlli lungo i 251 chilometri che separano il Paese dalla Slovacchia, per un periodo iniziale di almeno dieci giorni. Il 5 ottobre il governo ceco ha esteso di 20 giorni la durata dei controlli e dal 9 ottobre sono stati schierati 80 soldati al confine. Dal 28 ottobre ulteriori 320 soldati saranno inviati nell’area.









L’Austria ha seguito l’esempio ripristinando i controlli con la Slovacchia il 28 settembre per almeno dieci giorni. Il governo austriaco ha inoltre concluso un piano d’azione con la vicina Svizzera per consentire lo spiegamento di pattugliamenti congiunti nella regione transfrontaliera e rafforzare i rimpatri. Dal 23 al 29 settembre , la Bulgaria aveva dichiarato lo stato di emergenza parziale al confine con la Turchia – con una possibile proroga di un mese massimo -, che ha comportato un rafforzamento della presenza militare al confine.

Nell’ultima ripresa, anche la Germania, che è spesso il principale Paese di destinazione degli esiliati sulla rotta balcanica, ha annunciato l’11 ottobre che il Paese estenderà di sei mesi i controlli alle frontiere con l’Austria a partire da novembre.

Respingimenti sistematici e violenze della polizia lungo la strada

Queste misure restrittive adottate nei Paesi di transito sulla rotta balcanica sono spesso accompagnate da rimpatri sommari, spesso violenti, dei richiedenti asilo alle frontiere esterne dell’Unione, al confine serbo-ungherese o anche dalla Croazia alla Bosnia ed Erzegovina. Quest’anno, la Serbia è diventata un importante punto di passaggio per gli esiliati che desiderano raggiungere l’UE attraverso l’ Ungheria.

Il 5 ottobre il ministero dell’Interno serbo ha dichiarato di aver impedito a 200 persone di varcare il confine con l’Ungheria, precisando che “il Paese non diventerà un parcheggio per migranti” né “un luogo di feccia e criminali “. Anche l’ONG serba Klikaktiv ha denunciato la violenza della polizia e l’ umiliazione sistematica dei migranti al confine tra Serbia e Ungheria.

In un rapporto pubblicato lo scorso agosto, l’ONG Save the Children sottolinea che questa violenza fisica e psicologica colpisce in particolare molti minori in Bosnia e Serbia. Dal canto suo, dal 2015, l’Ungheria ha adottato una serie di misure volte a prevenire qualsiasi deposito di domanda di asilo sul proprio territorio. Spingendo molti migranti a cercare di aggirare il Paese attraverso la Romania o la Bulgaria per tentare di raggiungere l’Europa occidentale.

Una comunicazione del commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatović, pubblicata lo scorso agosto, indica anche un aumento del numero di rimpatri forzati dall’Ungheria alla Serbia. Con oltre 75.000 casi segnalati per il solo anno 2022. Le persone che riescono a transitare attraverso l’Ungheria senza essere respinte poi spesso vanno in Austria, che ha registrato quasi 56.000 domande di asilo da gennaio ad agosto, più che nel 2021.

Quali sono i fattori alla base della riattivazione di questa rotta?

Secondo gli esperti, diversi fattori contribuiscono a spiegare la riattivazione della rotta balcanica. Oltre ai successivi rimpatri sommari che portano i migranti a tentare più volte di attraversare il confine, si ritiene che anche la politica favorevole dei visti della Serbia sia la causa dell’aumento dei valichi.

La Serbia consente quindi a cittadini indiani , egiziani, tunisini, burundesi o addirittura cubani, tra gli altri, di entrare nel paese senza visto. cittadini cubani erano già tra le cinque nazionalità più presenti nei campi in Bosnia già da diversi mesi consecutivi nel 2021, e ora sarebbero particolarmente numerose al confine serbo-ungherese e con la Romania.

Durante la riunione dei capi di Stato a Budapest, il presidente serbo si è comunque impegnato ad allineare la sua politica in materia di visti a quella dell’Unione entro l’anno, in particolare in cambio del sostegno di Ungheria e Austria per rafforzare i controlli sui il suo confine meridionale con la Macedonia del Nord.

Sebbene il problema sia per lo più sparito dalla vista, potrebbe diventare un punto di discussione maggiore nei prossimi mesi. I paesi dell’est dell’UE stanno già assumendo una quota smisurata dei rifugiati ucraini del blocco: un’altra rotta è semplicemente troppo, ed è esattamente ciò che vuole la Russia.

Felicia Bruscino

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...