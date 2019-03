Milan-Inter: San Siro è da record, incasso più alto di sempre in Serie A

San Siro è sinonimo di record

Basta dare una rapida occhiata alla classifica stilata da Transfermarkt per rendersi conto che il fattore San Siro influisce parecchio sui guadagni ottenuti dalle singole partite. Le prime due posizioni della classifica per media spettatori in Serie A infatti sono occupate da Inter e Milan. Al primo posto troviamo i nerazzuri con una media di 60mila spettatori, seguiti dai rossoneri con 54mila. Evidentemente la capienza di San Siro (oltre 80.000 posti) è un fattore determinante sia parlando di spettatori che, conseguentemente, di incassi. Al terzo posto troviamo il più moderno Allianz Stadium e quindi la Juve, seguita dalle due romane con lo Stadio Olimpico. Tuttavia in questi casi la media si abbassa, sia per la capienza ridotta dello “Stadium” (40.000) sia per la percentuale di tifosi rispetto alla capienza guardando all’Olimpico di Roma.









Inter al comando

Continuando a parlare di incassi, è sempre l’Inter la squadra che ha fatto registrare i record sia in Serie A che in Champions League per una squadra italiana. Il derby di domenica infatti ha superato il precedente record appartenente alla sfida Inter-Juventus dello scorso campionato. Il derby d’Italia in quell’occasione aveva fatto raccogliere circa 5 milioni e 300 mila euro, superati dai 5 milioni e 800 mila del derby meneghino. Per quanto riguarda la Champions League invece, il primato dei nerazzurri è stato stabilito con il match Inter-Barcellona della fase a gironi di questa stagione con un incasso di circa 6 milioni di euro. Nemmeno la semifinale di Champions League 2017/18 Roma-Liverpool ha raccolto di più, a testimoniare l’importanza di uno stadio leggendario come San Siro. In quel caso l’incasso fu di 5,5 milioni ma l’appuntamento era veramente imperdibile per i tifosi giallorossi.

Nonostante i progetti San Siro continua a colpire

Le voci sono state molteplici, il contenuto sempre lo stesso: Inter e Milan avrebbero intenzione di abbandonare San Siro e costruire un nuovo stadio. Il nuovo stadio, secondo le indiscrezioni, dovrebbe sorgere vicino a quello attuale. La domanda sorge spontanea in questo caso: perché abbandonare un impianto così importante?

La risposta è un mix tra adeguamento alla modernità e difficoltà nel ristrutturare San Siro a stagione in corso. Tuttavia, almeno personalmente, continua a sembrare una follia lasciare la Scala del calcio. Forse siamo troppo romantici… anche se ogni domenica circa 57mila persone la pensano allo stesso modo.

Luca Pesenti