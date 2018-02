Milano, Escort violentate e rapinate: arrestato lo stupratore seriale

È un insospettabile cinquantunenne italiano lo stupratore seriale di Milano. Contattava le Escort fingendosi un cliente per poi offrire loro un cocktail di alcool, farmaci e droghe. Una volta persi i sensi le violentava e derubava. L’uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato Centro di Milano con l’accusa di violenza sessuale aggravata e rapina.









Attualmente tre sono le vittime accertate, mentre venti casi circa sono ancora al vaglio degli inquirenti. Emersa, la “serialità”, gli investigatori sono riusciti ad ottenere dal GIP del tribunale di Milano, il provvedimento cautelare, emesso su richiesta della procura di Milano. L’uomo che ha dei piccoli precedenti penali, è stato arrestato sabato scorso dalla Polizia di Stato in un albergo a Pisa. Le stesse indagini hanno portato gli agenti ad affermare che la città sfondo di questa violenza sulle donne non è solo Milano. L’uomo è infatti autore di numerose violenze in diverse località italiane: prendeva di mira le Escort di alto bordo, preferibilmente straniere e le raggiungeva nelle diverse località, dopo averle contattate telefonicamente

Il coraggio di una donna

Si, il coraggio di una donna. Indipendentemente da quella che fosse la sua scelta di vita, il suo lavoro, sempre di violenza sulle donne si tratta. È grazie a lei, una giovane brasiliana, che nel novembre del 2016 hanno avuto inizio le indagini. Era stata violentata e derubata di una somma pari a 3mila euro. Quello che la donna ha riportato in sede di denuncia altro non era che il modus operandi dello stupratore seriale.









Quell’uomo, che ormai era il terrore delle Escort, aveva insistito per farle bere una bevanda che aveva con sé. La donna inoltre, grazie alle telecamere di video sorveglianza del palazzo in cui abitava, ha fornito alla polizia delle immagini per identificare l’uomo e una carta di imbarco aereo intestata a lui. Documento avuto da un’altra donna che lo aveva recuperato in casa dopo aver subito la stessa violenza.

Jessica Di Vita