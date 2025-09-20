Con una decisione che ribadisce una linea già adottata per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha ufficializzato la possibilità per atleti russi e bielorussi di prendere parte alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Essi potranno farlo esclusivamente a titolo individuale e sotto uno status di neutralità, senza alcun riferimento a simboli nazionali, inni o bandiere.

Continuità e prudenza: la strategia del CIO

La decisione del CIO arriva nel solco della continuità rispetto alla precedente edizione dei Giochi estivi. Durante Parigi 2024, infatti, 32 atleti avevano gareggiato come “Atleti Neutrali Individuali”, una formula concepita per salvaguardare la partecipazione sportiva dei singoli senza che essa si trasformi in una rappresentanza ufficiale degli Stati coinvolti in conflitti o controversie geopolitiche. La loro partecipazione si è svolta in modo regolare, senza che emergessero problematiche disciplinari o episodi che potessero turbare il regolare svolgimento della manifestazione.

Questa assenza di criticità ha rappresentato, secondo quanto affermato dallo stesso Comitato, un elemento centrale nella valutazione per Milano-Cortina. Il CIO ha ribadito come l’esperienza positiva di Parigi abbia dimostrato la validità dell’approccio e la possibilità di distinguere tra responsabilità statali e diritti individuali degli atleti.

La neutralità come strumento diplomatico

L’adozione dello status neutrale per gli atleti di Russia e Bielorussia si inserisce in un contesto delicato. A causa del perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina e della posizione del governo bielorusso, strettamente alleato del Cremlino, la comunità sportiva internazionale si è trovata a dover bilanciare principi spesso contrastanti: da un lato, la promozione della pace e la condanna delle aggressioni militari; dall’altro, la tutela dei diritti degli sportivi che non sono direttamente coinvolti nelle decisioni politiche dei loro governi.

Il CIO, in questo contesto, ha ribadito il proprio ruolo di istituzione super partes, chiamata a preservare i valori dello sport e dell’olimpismo, ma anche a evitare che i Giochi diventino terreno di scontro ideologico. L’ammissione dei singoli atleti sotto bandiera neutrale rappresenta un compromesso che consente di non escludere in blocco intere delegazioni, pur mantenendo una posizione di fermezza nei confronti delle politiche statali.

Requisiti stringenti e criteri di ammissione

L’accesso alla competizione non sarà tuttavia automatico per tutti gli atleti russi e bielorussi. Il CIO ha precisato che potranno gareggiare solo coloro che soddisferanno una serie di requisiti ben definiti. Tra questi, l’assenza di qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto nel sostegno al conflitto armato in Ucraina o in attività di propaganda politica. Inoltre, gli atleti dovranno sottoscrivere un impegno formale a rispettare i principi della Carta Olimpica e a mantenere un comportamento neutrale sia durante la manifestazione che nei mesi precedenti.

A vigilare sul rispetto di questi criteri sarà un’apposita commissione indipendente, incaricata di valutare caso per caso le candidature. Tale struttura, già utilizzata in occasione di Parigi 2024, ha lo scopo di garantire imparzialità e trasparenza nel processo di selezione.

Alcuni Paesi, soprattutto quelli dell’Europa dell’Est, avrebbero preferito una linea più rigida, chiedendo l’esclusione totale di Russia e Bielorussia da qualsiasi manifestazione sportiva internazionale fino a cessazione del conflitto. L’Ucraina, in particolare, aveva auspicato una sanzione più incisiva, temendo che la presenza – seppur neutrale – di atleti provenienti da Stati aggressori possa legittimare, seppur indirettamente, l’operato dei rispettivi governi.

Altri, tuttavia, hanno accolto favorevolmente la decisione, considerandola un esempio di equilibrio e responsabilità.

L’impatto sui Giochi di Milano-Cortina

Per il comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026, la conferma della partecipazione – seppur in forma neutrale – di atleti russi e bielorussi comporta una serie di implicazioni logistiche e comunicative. Sarà necessario predisporre un sistema di identificazione specifico per questi atleti, con simboli e divise che non richiamino in alcun modo la loro appartenenza nazionale. Inoltre, sarà vietata l’esecuzione degli inni nazionali, così come l’esposizione di bandiere o altri elementi che possano evocare un legame con gli Stati d’origine.

Tali misure richiederanno uno sforzo organizzativo non trascurabile, ma rappresentano anche una prova importante per la capacità dell’Italia di gestire un evento globale in un momento di grande sensibilità geopolitica.







La scelta del CIO potrebbe costituire un precedente destinato a incidere profondamente sul futuro delle competizioni internazionali. Non si tratta solo di una questione di partecipazione, ma di una riflessione più ampia sul ruolo dello sport come terreno di dialogo e inclusione.

Patricia Iori