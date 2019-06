Milano da leggere 2019: libri e fumetti gratis in tutta la città

Milano da leggere 2019 – Torna per il quarto anno consecutivo l’iniziativa di diffusione della lettura. Libri in download gratuito in metropolitana e non solo…

Anche quest’anno arriva puntuale Milano da leggere 2019, la bellissima iniziativa organizzata da tutte le biblioteche di Milano in collaborazione con il Comune di Milano e ATM; con lo scopo di divulgare il piacere della lettura in modo semplice e gratuito per tutta la città. Questa è un’occasione da non perdere .

L’iniziativa Milano da leggere 2019 ha avuto inizio il 19 aprile e continuerà fino a domenica 30 giugno 2019.

Come funziona?

In giro per tutta la città, nei mezzanini e nelle carrozze della metropolitana sono presenti dei manifesti che invitano a scaricare gratuitamente tramite un QRcode i libri presenti nello scaffale virtuale. I libri sono numerosi e consultabili dal sito del sistema bibliotecario di Milano.

Le novità del 2019

La novità di questa edizione di Milano da leggere 2019 è il linguaggio: per rappresentare la città di Milano si sono scelte le immagini e le parole di 12 tra fumetti e graphic novel , omaggiando un genere sempre più diffuso per raccontare mondi reali ed immaginari. Molti degli autori sono meneghini e anche una buona percentuale delle storie sono a sfondo milanese. Un’altra delle novità è che in questa edizione i libri da scaricare non sono in formato ebook, come nelle precedenti, ma in pdf; si è scelto questo ti po di formato per rispettare il valore grafico delle opere. Alcune di queste opere, in accordo con gli autori sono proposte in edizione parziale, un adattamento per mantenere i file entro dimensioni contenute per il download. In biblioteca si potrà poi completare la lettura delle opere integrali e apprezzare la qualità degli originali.

Milano: la città del fumetto

La si può considerare la città del fumetto per le numerose case editrici specializzate e presenti sul territorio, per la presenza del famoso museo dedicato al fumetto ( WOW Spazio Fumetto) e per la storica scuola del Castello Sforzesco. Milano da leggere 2019 offre così un vastissimo campionario di libri ricaricabili gratuitamente.

L’iniziativa Milano da leggere 2019 è realizzata in collaborazione con gli editori: Astorina, Bao Publishing, Becco Giallo, CoconinoPress–Fandango, ComicOut, ReNoir Comics e Sergio BonelliEditore, gli autori, gli illustratori, Agenzia Caminito, ArchivioCrepax e gli eredi Grazia Nidasio, che hanno messo gentilmente a disposizione le loro opere. Un contributo si deve inoltre alla collaborazione di Wow Spazio Fumetto, Luca Crovi e Alberto Brambilla per i preziosi consigli. Grazie ad ATM – Azienda TrasportiMilanesi S.p.A., partner tecnico, l’iniziativa sarà diffusa nella rete della metropolitana.

Andrea Cremonesi