Milano Digital Week dal 15 al 18 marzo la cultura digitale è in tutta la città

La cultura digitale sbarca nel capoluogo lombardo grazie alla Milano Digital Week, che si svolgerà a partire dal 15 marzo (cioè, oggi) fino al 18. In totale, ci saranno più di 300 eventi che hanno come tema centrale il digitale declinato in tutte le sue variazioni: sicurezza informatica, intelligenza artificiale, lotta alle fake news, mobilità e tecnologia applicata alla salute. L’iniziativa è aperta a tutti, non solo agli addetti al settore, ma anche agli appassionati e ai curiosi che vorrebbero imparare e scoprire qualcosa in più.









Milano Digital Week

Oltre alla presentazione di nuovi prodotti e di recenti invenzioni tecnologiche e digitali, si terranno anche dibattiti e conferenze sul ruolo e sull’impatto che la cultura digitale ha sulle nostre vite e su come educare i giovani (e i loro genitori) a confrontarsi con il digitale, in modo da usarlo nel migliore dei modi, prevenendo i rischi ad esso collegati. Inoltre, ci saranno diversi esperti del settore a cui poter chiedere domande sul funzionamento delle nuove tecnologie, anche attraverso dimostrazioni dal vivo.

Tra le invenzioni che verranno presentate, vi è Bike.it: un progetto che “lascia il segno” sulle ruote della bici e le registra online: nel caso di un eventuale furto, non potrà essere rivenduta né riacquistata; poiché il potenziale acquirente sarà in grado di controllarne la provenienza e capire se la bici è regolare o è stata derubata a qualcuno.









Sempre legato al tema dei trasporti, un evento organizzato da Atm che renderà accessibili alle scuole le proprie control room, per mostrare cosa si nasconde dietro i trasporti pubblici di Milano.

E per gli appassionati d’arte, ci sarà il panel talk “Arte e digitale, visioni per un futuro in atto” durante il quale si discuterà di arte e digitale con riflessioni e racconti di esperienze da parte di chi ha unito queste due risorse e dei risultati ottenuti con questa insolita accoppiata.

Fake News

A proposito di digitale e informazione, ci sarà una conferenza sulle fake news e su come affrontarle:

Venerdì 16 marzo alle ore 11.00, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Via Nirone, 11), avrà luogo

“Fake news, Real damages. Ci si può difendere dagli attacchi digitali?”

A fare da moderatore sarà Daniele Chieffi (Agi – Ferpi), con gli interventi di:

– Alessandra Fossati, avvocato e partner dello studio legale Munari Cavani

– Salvatore Ippolito, AD Agi

– Nicoletta Vittadini, ALMED – Università Cattolica del Sacro Cuore

– MariaLuisa Bionda, 2bResearch

– Manuela Kron, Direttore Comunicazione Nestlé.









L’ingresso alla Milano Digital Week è gratuito, ma bisogna registrarsi sul sito, su cui è disponibile la lista completa degli eventi in programma, aggiornata in tempo reale, assieme alla mappa dei luoghi in cui si svolgeranno.

Carmen Morello