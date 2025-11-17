Milano guida la qualità della vita, occupando il primo posto nell’edizione 2025 dell’indagine annuale, curata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Si tratta della ventisettesima edizione di un’analisi divenuta ormai un riferimento consolidato nella valutazione dello stato di salute complessivo delle comunità locali, non solo per amministratori e studiosi, ma anche per cittadini e imprese interessati a interpretare le traiettorie di sviluppo delle diverse aree italiane.

Un quadro generale in evoluzione

L’Italia fotografata dalla ricerca mostra luci e ombre, con province che consolidano il proprio benessere sociale e altre che scontano ritardi strutturali, mostrando una persistente frattura fra territori più dinamici — soprattutto del Nord — e aree che faticano a tenere il passo. Sullo sfondo si collocano le sfide ormai permanenti per il sistema Paese: transizione ecologica, digitalizzazione, revisione dei modelli di mobilità urbana, gestione dell’invecchiamento demografico e incremento della domanda di servizi alla persona.

In questo scenario, le città che riescono a coniugare crescita economica, capacità amministrativa e investimenti in infrastrutture sono quelle che mostrano i progressi più evidenti. Milano, che torna a imporsi come provincia con la migliore qualità della vita, rappresenta in tal senso un laboratorio di trasformazioni profonde.

Milano: la conferma di una leadership costruita nel tempo

Il capoluogo lombardo riconquista il primo posto grazie alle performance elevate in diversi ambiti chiave: efficienza dei servizi pubblici, livelli di reddito fra i più alti d’Italia, competitività economico-produttiva e gestione delle infrastrutture materiali e immateriali. Si tratta di dimensioni che, storicamente, costituiscono il motore dell’attrattività milanese e che, nell’ultimo decennio, hanno contribuito a ridisegnare l’identità della città come polo europeo dell’innovazione.

Gli indici analizzati mostrano come Milano continui a beneficiare di un sistema imprenditoriale diffuso, capace di innovare in settori strategici quali finanza, tecnologia, moda, design e servizi avanzati. La tenuta dell’occupazione qualificata, l’elevato grado di specializzazione della forza lavoro e la presenza di un ecosistema di startup tra i più vivaci del Paese confermano una dinamica di sviluppo sostenuta e stabile.

Sul versante infrastrutturale, la città si distingue per un’offerta articolata: dai trasporti pubblici considerati fra i migliori in Italia, a un’ampia dotazione di reti digitali, fino alla programmazione di importanti interventi di rigenerazione urbana. Tutto ciò contribuisce a creare un contesto in cui l’accessibilità ai servizi e la fruizione degli spazi urbani risultano mediamente superiori rispetto alla maggior parte delle altre province.







Il paradosso milanese: eccellenza nei servizi, fragilità nella sicurezza

Accanto a questi risultati positivi si colloca però un elemento critico che continua a pesare sulla percezione complessiva della vita nel capoluogo lombardo: Milano è ultima nella voce “reati e sicurezza”. Questo dato non rappresenta una novità assoluta, ma ribadisce una fragilità strutturale. La grande attrattività della città porta con sé flussi elevati di persone e attività, elementi che fisiologicamente aumentano i potenziali fattori di rischio.

Reati predatori, microcriminalità e problematiche legate ad aree urbane complesse concorrono a descrivere un quadro su cui da anni cittadini e amministrazioni locali cercano di intervenire, con risultati alterni. Nel contesto di una metropoli che evolve rapidamente, il tema sicurezza assume così un significato più ampio, legato alla qualità della convivenza, alla gestione dello spazio pubblico e alla percezione di benessere quotidiano.

La distanza fra eccellenza dei servizi e difficoltà in ambito sicurezza contribuisce a restituire un’immagine composita della città, al tempo stesso dinamica e vulnerabile, moderna ed esigente sul piano delle politiche sociali e della gestione del territorio.

Le altre province sul podio: Bolzano, Bologna, Firenze e Monza-Brianza

Alle spalle di Milano si collocano province che, pur con caratteristiche differenti, confermano un’elevata qualità della vita. Bolzano occupa la seconda posizione grazie a un modello amministrativo efficiente, un apparato di welfare locale particolarmente solido e un’elevata qualità dei servizi destinati alle famiglie. Il tessuto socioeconomico altoatesino continua a distinguersi per livelli di reddito sopra la media nazionale, stabilità occupazionale e una gestione del territorio orientata alla sostenibilità.

Bologna, terza, beneficia della sua tradizione universitaria e culturale, di un sistema sanitario riconosciuto come uno dei migliori in Italia e di infrastrutture che la rendono un nodo strategico sia dal punto di vista logistico che tecnologico. La vitalità del settore terziario avanzato e un’economia diversificata consolidano la posizione del capoluogo emiliano tra i territori più vivibili.

Firenze, quarta, mantiene un equilibrio fra la vocazione turistica e la qualità dei servizi ai residenti. Pur confrontandosi con le pressioni generate dall’overtourism, il capoluogo toscano continua a beneficiare di un patrimonio culturale unico, accompagnato da politiche che negli ultimi anni hanno puntato alla mobilità sostenibile e alla riqualificazione urbana.

Monza e Brianza, quinta, rappresenta invece un esempio di provincia ad alta densità produttiva, caratterizzata da un tessuto di imprese dinamico e fortemente integrato con l’area metropolitana milanese. La competitività economica, la ricchezza generata e la buona dotazione dei servizi territoriali contribuiscono a posizionarla stabilmente nelle zone alte della classifica.

La lente dell’indagine: un sistema di indicatori multilivello

Il valore dell’Indagine sulla qualità della vita risiede anche nella capacità di aggregare e confrontare dimensioni eterogenee del vivere quotidiano: non solo economia e servizi, ma anche ambiente, istruzione, tempo libero, sicurezza, trasporti, coesione sociale, innovazione e gestione amministrativa. Questa pluralità di indicatori consente di restituire un’immagine complessiva più equilibrata della vivibilità territoriale.

La classifica finale non rappresenta soltanto un ranking simbolico, ma costituisce uno strumento attraverso cui interpretare le politiche locali, individuare punti di forza e fragilità e misurare nel tempo gli effetti delle scelte amministrative.

La conferma della leadership di Milano e il posizionamento delle altre province di vertice riflettono anche la capacità di alcuni territori di intercettare risorse, progettare interventi e consolidare reti di collaborazione pubblico-private.

Un Paese in movimento tra ambizioni europee e fragilità strutturali

L’Italia che emerge dall’Indagine 2025 è dunque un Paese che, pur mostrando notevoli eccellenze, deve continuare a misurarsi con trasformazioni profonde. La competizione internazionale tra città, la pressione demografica, la richiesta crescente di servizi pubblici evoluti e la necessità di coniugare innovazione e tutela del territorio sono elementi che influenzeranno le politiche locali nei prossimi anni.

Patricia Iori