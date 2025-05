Milano è la seconda città più camminabile al mondo, conquistando così un riconoscimento di prestigio a livello internazionale. A confermarlo è uno studio condotto dal portale australiano Compare the Market, che ha valutato le città globali secondo una serie di criteri pensati per i turisti e i cittadini che desiderano vivere l’esperienza urbana senza fare affidamento sull’auto privata.

Un’analisi su misura per chi cammina

Il rapporto redatto da Compare the Market ha preso in esame diversi fattori legati alla vivibilità urbana per i pedoni. Tra gli indicatori considerati figurano la densità delle aree pedonali, la presenza e la qualità delle piste ciclabili, la distribuzione dei servizi essenziali come negozi, farmacie e supermercati, nonché l’accessibilità economica e logistica dei trasporti pubblici. Questi elementi sono stati aggregati per stilare una classifica globale che premia le città in grado di offrire un’esperienza completa e agevole a chi si muove a piedi.

Milano, in questo contesto, ha saputo distinguersi per la sua capacità di coniugare modernità, funzionalità e attenzione alle esigenze del cittadino e del viaggiatore. A fare la differenza sono stati alcuni parametri chiave: un’elevata estensione delle aree pedonali nel centro cittadino, la vicinanza media dei punti di interesse, un sistema di trasporto pubblico capillare e a prezzi competitivi, oltre a una rete ciclabile in continua espansione.

Mobilità dolce: la nuova vocazione urbana

Non è un caso che Milano stia scalando le classifiche internazionali legate alla sostenibilità urbana. Negli ultimi anni, l’amministrazione cittadina ha investito con decisione in progetti che mirano a incentivare la mobilità dolce: dalla creazione di nuovi tratti ciclabili alla pedonalizzazione di alcune vie centrali, fino all’adozione di politiche per la riduzione del traffico veicolare privato.

La pandemia ha rappresentato, in questo senso, un punto di svolta. Durante e dopo le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria, la città ha accelerato l’attuazione di interventi volti a rendere lo spazio urbano più accessibile e sicuro per pedoni e ciclisti. Tra i progetti più noti si ricorda il piano Strade Aperte, lanciato nel 2020, che ha ridisegnato parte della viabilità cittadina per favorire percorsi pedonali e ciclabili, riducendo al contempo l’ingombro delle auto.

Servizi a portata di passo

Uno dei fattori che ha inciso positivamente sul posizionamento di Milano nella classifica di Compare the Market riguarda la distribuzione omogenea dei servizi essenziali sul territorio. Supermercati, farmacie, stazioni dei mezzi pubblici e servizi sanitari sono facilmente raggiungibili in gran parte dei quartieri cittadini. Questo rende la città particolarmente adatta non solo al turista curioso di esplorare senza mappa e senza stress, ma anche al residente che può contare su una buona qualità della vita quotidiana senza dover necessariamente possedere un’auto.

La densità e la varietà dei servizi accessibili a piedi è un indicatore spesso trascurato nelle classifiche turistiche, ma assume sempre più rilevanza in un mondo post-pandemico, dove il contatto diretto con l’ambiente urbano e l’autonomia negli spostamenti individuali sono diventati aspetti centrali.







Il ruolo strategico dei trasporti pubblici

Il trasporto pubblico milanese, nonostante le sue note criticità in alcuni ambiti, si distingue per la capillarità della rete e per un costo relativamente contenuto rispetto ad altre metropoli europee. L’efficienza delle linee metropolitane, la presenza di tram storici ancora attivi e il potenziamento delle linee di superficie hanno contribuito a rendere Milano una città facilmente percorribile anche senza mezzi propri.

Inoltre, la progressiva digitalizzazione dei servizi di mobilità, con app per la pianificazione degli spostamenti, biglietti elettronici e aggiornamenti in tempo reale, ha favorito una maggiore accessibilità e fruibilità per cittadini e turisti. Questa integrazione tra tecnologie smart e infrastrutture fisiche è uno dei punti di forza che ha permesso a Milano di imporsi tra le migliori destinazioni “walk-friendly” al mondo.

Un confronto internazionale

Il primo posto nella classifica globale è stato conquistato da Monaco di Baviera, la città tedesca che da anni investe nella qualità della vita urbana con politiche ambientali avanzate, una rete ciclabile estesa e una distribuzione urbana equilibrata. Terza classificata, la capitale polacca Varsavia, che negli ultimi anni ha compiuto importanti trasformazioni urbanistiche, recuperando spazi verdi e pedonalizzando vaste aree del centro.

Il podio, tutto europeo, riflette una tendenza continentale che pone l’attenzione sull’accessibilità e sulla sostenibilità urbana come elementi distintivi delle città moderne. In questo scenario, Milano dimostra di saper competere ai massimi livelli, mettendo in campo soluzioni innovative e politiche coerenti con i grandi obiettivi ambientali europei.

Una visione di città

Sebbene il report di Compare the Market sia stato concepito principalmente in chiave turistica, i risultati ottenuti da Milano si riflettono anche nella qualità della vita dei suoi abitanti. La promozione della mobilità pedonale non è solo una leva di attrazione turistica, ma una strategia urbana a lungo termine che mira a migliorare la salute pubblica, a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, e a rendere gli spazi pubblici più vivibili.

Le città che scelgono di mettere il pedone al centro della progettazione urbana investono nel benessere collettivo, nella sicurezza e nella coesione sociale. Milano, in tal senso, si presenta come laboratorio urbano dinamico, capace di coniugare la sua storica vocazione industriale con una nuova attenzione per l’ambiente e la qualità dello spazio urbano.

Nonostante i traguardi raggiunti, le sfide da affrontare restano numerose. La densità del traffico, la qualità dell’aria e la disomogeneità tra i quartieri periferici e il centro sono aspetti ancora critici. Per mantenere e consolidare la propria posizione nelle classifiche internazionali, Milano dovrà continuare a investire nella manutenzione delle infrastrutture esistenti, nell’estensione dei servizi verso le zone meno servite e in politiche inclusive che garantiscano a tutti i cittadini pari accesso alla mobilità dolce.

L’obiettivo è chiaro: trasformare Milano in una città in cui il camminare non sia solo un’opzione, ma la scelta più naturale, comoda e piacevole per muoversi ogni giorno.

Patricia Iori