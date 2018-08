Milano che delusione, non è tra le metropoli piú vivibili

Sei stato a Milano di recente? È spettacolare.

Per i Millennial non sei cool se non lavori a Milano. Proprio così: la città del Duomo è da qualche anno al centro dell’evoluzione italiana. Per le strade del centro si passeggia pensandosi a New York o a Londra.

Non importa se il resto del Paese soccombe sotto l’inerzia e l’indolenza di una classe politica per anni corrotta. Non curiamoci se siamo gli ultimi in Europa nella digitalizzazione della PA, se l’introduzione della lavagna interattiva (LIM) non è ancora ben chiara a tutti e se nelle scuole l’inglese è una materia marginale, insegnata troppo spesso da chi l’inglese nemmeno lo capisce.

Nulla conta purché si dia il meritato prestigio alla regina delle città italiane: Milano.

Eh sì, perché dall’EXPO 2015 in poi c’è stata un’escalation di migliorie architettoniche e non, un corredo di imbellettamenti che ha trasformato la Milano da bere nella Dubai nostrana. Ma la metropoli della Madonnina non è Dubai, e per fortuna.

Milano è soprattutto una città d’arte, l’imponenza del Duomo parla da sé e non dovrebbe essere un elemento marginale.

Tutti corrono a Milano, tutti investono su Milano; le grandi catene cercano uno spazio in Italia? Non ci sono dubbi, Milano è il posto giusto.

Insomma la città è diventata una passerella a cielo aperto e a sfilare sono i brand del momento. Milano è il nuovo sogno americano?

L’Italia intera si impoverisce ma, la nostra Milano fa gola a tutti.

Ripensandoci, i poster con la scritta: “I want you! ” sarebbero perfetti. Proprio ieri ho sentito dire da un’elegante signora romana

A Milano si respira un’aria internazionale, l’arte e la scienza si incontrano regalando momenti di alta cultura. Lì sì che si vive bene!

A queste parole, io, rabbrividisco. Ma le conoscete le grandi città Europee? Sapete davvero distinguere una capitale internazionale da una località che fa di tutto per nascondere i suoi difetti? Insomma, può essere un vernissage d’autore l’ago della bilancia?

Diciamola tutta l’eterna lotta intestina tra Milano e Roma ha sempre visto la prima vittoriosa in termini di puntualità e organizzazione, ma senza davvero eccellere nei temi più scottanti. La periferia di Milano non è meno degradata di quella romana e sebbene l’accento a volte spocchioso del milanese DOP appaia più elegante del romanesco verace, le due città, condividono le gioie di un Paese alla deriva e i dolori di un popolo che vorrebbe primeggiare.

Basterebbe superare il confine per rendersi conto che le aiuole curate non sono cosa rara, che l’asfalto integro non sorprende.

In questi giorni dove si corre ai ripari chiudendo ponti e cavalcavia, bloccando la viabilità già precaria per paura che la tragedia si ripeta penso a Giobbe Covatta quando diceva, in un famoso spot diceva

Basta poco che ce vo’?

Ma quel poco a noi costa così tanto, viviamo ormai da anni nel loop di un cane che si morde la coda. Vorremmo vantarci di essere grandi come i Romani, ma non sappiamo la differenza che corre tra l‘urbe e la civita. Siamo ben lontani dal poter sperare di svettare nella lista delle migliori, ma sarebbe bello.

Che smacco potremmo dare all’Europa che ci guarda dall’alto e sogghigna.

Probabilmente se ognuno di noi nel proprio piccolo facesse qualcosa, se davvero pensassimo di vivere nel miglior Paese del mondo; allora forse il cambiamento si vedrebbe.

La tendenza tutta italiana di lamentarsi e non agire è causa del nostro mal…e allora piangiamo noi stessi. Oltre lo stivale si lavora all’unisono per implementare senza accusare, e questo orgoglio di patria a noi manca.

Milano è delusa e con essa il resto del Paese, ritenteremo, magari saremo più fortunati

Margherita Roseto