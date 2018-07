Milano: dopo Expo arriva la candidatura per le Olimpiadi del 2026

Le Olimpiadi invernali del 2026 non sono più un’utopia, o forse non lo sono mai state tra coloro che hanno iniziato a credere in questa opportunità fin dagli scorsi anni.

II dossier per ospitare i giochi invernali del 2026 è arrivato ieri al Coni. Le città italiane in lizza sono tre: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo.

Il Comune di Milano ha consegnato al Coni il dossier per la candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali. Nel dossier milanese si prevede che il villaggio olimpico venga realizzato in uno degli ex scali ferroviari dismessi che saranno riqualificati.

“La questione fondamentale è metterlo in un luogo dove c’è lo spazio giusto e ben collegato con la città. Ne abbiamo parlato anche con le ferrovie e c’è la disponibilità”, spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, si dice ottimista circa la possibilità che Milano e la Lombardia ospitino le Olimpiadi invernali del 2026.

“Milano e la Lombardia hanno già dimostrato nel recente passato con Expo di saper organizzare in maniera eccellente eventi internazionali capaci di richiamare moltissimi spettatori. Credo che anche tecnicamente ci siano i requisiti per svolgere al meglio le gare che caratterizzeranno l’evento e per accogliere i turisti che giungeranno sul nostro territorio.”

La decisione finale aspetta al Consiglio Coni, il quale entro il 10 luglio, darà il via libera finale. In mattinata, Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha rassicurato sul fatto che Palazzo H è “completamente laico in questa partita, non c’è nessun tipo di tendenza a favore di qualcuno e lo verificherete”.

La sfida è anche politica. A Torino i penta stellati sono spaccati, la sindaca Chiara Appendino giorni fa è arrivata a minacciare le dimissioni, mentre i leghisti tifano Milano o in alternativa il Veneto. E se prima si pensava a un possibile binomio “Milano-Torino”, Sala ha sciolto ogni dubbio lasciando intendere che la città del Duomo correrà da sola.

