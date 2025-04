Umiliazioni, minacce e aggressioni erano diventate la norma all’interno di un centro per disabili nella zona Vigentino, a Milano. I racconti raccapriccianti degli abusi subiti da persone fragili hanno preso forma grazie a intercettazioni ambientali e testimonianze dirette. Le vittime, undici in tutto, avevano tra i 20 e i 64 anni e convivevano con diverse disabilità, molte delle quali legate alla sindrome di Down. In quell’ambiente, chi avrebbe dovuto prendersi cura di loro si trasformava invece in carnefice.

Le immagini dei maltrattamenti nel centro per disabili, restituite dalle indagini, sono scioccanti: spintoni, urla, insulti ripetuti e punizioni fisiche. Educatori che usavano la violenza come strumento educativo, che costringevano gli utenti a raccogliere oggetti da terra sotto minaccia, o li spingevano con forza contro i tavoli durante il pranzo per tenerli fermi. C’è chi, fra gli operatori, calpestava le mani degli ospiti o li immobilizzava fisicamente per costringerli all’obbedienza.

Frasi offensive e isolamento come “metodo educativo”

Il linguaggio usato dagli educatori nel centro per disabili era spesso intriso di disprezzo e sarcasmo. “Statti buono, o ti appendo come un gorilla”, “Sei diventata proprio down?”, “Al manicomio bisogna mandarvi”, sono solo alcune delle espressioni pronunciate con tono sprezzante. A queste si aggiungevano frasi dette mentre si compivano gesti aggressivi, come torcere una mano o spruzzare acqua e alcol addosso a chi osava ribellarsi.

Tra le pratiche più inquietanti figurava quella del cosiddetto “time out educativo”, in realtà un isolamento punitivo che lasciava i ragazzi per ore da soli come castigo. In un altro caso, una delle educatrici forzava un ospite a praticarle massaggi a spalle e gambe durante il tempo previsto per le attività didattiche. Un abuso del ruolo e una distorsione completa della funzione educativa.

Il ruolo delle intercettazioni e il lavoro dei carabinieri

Determinante per l’avvio dell’indagine sul centro per disabili è stata la denuncia presentata nel giugno 2024 da una ex dipendente del centro, che ha rotto il silenzio descrivendo un contesto sistematico di soprusi. La donna ha raccontato di schiaffi, urla, isolamento e violenze fisiche come strumenti abituali per “gestire” i disabili.

Dopo la segnalazione, i carabinieri della stazione Milano Vigentino, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno avviato un’intensa attività di indagine che ha incluso l’uso di intercettazioni ambientali e l’acquisizione di documenti interni al centro. Le registrazioni hanno permesso di verificare le denunce e identificare con precisione le responsabilità individuali.







Le misure cautelari: via dagli incarichi otto operatori

Le risultanze investigative hanno spinto il giudice per le indagini preliminari, Angela Laura Minerva, a firmare un’ordinanza di misura cautelare per otto operatori – cinque donne e tre uomini – di età compresa tra i 30 e i 63 anni. Il provvedimento, emesso il 7 aprile 2025, dispone l’interdizione immediata dall’esercizio dell’attività di educatore professionale o da qualsiasi ruolo in strutture che si occupano di persone con disabilità.

Le accuse mosse ai danni del gruppo comprendono maltrattamenti ripetuti e sistematici, perpetrati da dicembre 2023 fino all’autunno del 2024. Secondo il giudice, i comportamenti adottati dagli operatori non solo erano privi di alcuna giustificazione educativa, ma rappresentavano un attacco diretto alla dignità e all’integrità degli utenti.

Una rete di abusi che durava da mesi

Dai documenti emersi durante le indagini, risulta che la maggior parte delle violenze siano avvenute tra settembre e ottobre del 2024. In questo periodo, almeno tre operatrici si sarebbero distinte per la gravità e la frequenza dei comportamenti violenti. In un episodio documentato, un operatore del centro per disabili avrebbe colpito un utente con uno schiaffo sulla nuca, per poi strattonarlo e intimargli di tacere. In un altro caso, il rifiuto di mangiare da parte di una ragazza ha comportato la sua immobilizzazione fisica tra un banco e il muro.

Le attività formative, che avrebbero dovuto rappresentare un momento di crescita e socializzazione, erano spesso sostituite da vere e proprie imposizioni fisiche o da richieste assurde, come massaggi agli operatori.

Una giustizia attesa, ma il trauma resta

Il giudice ha motivato le misure cautelari con la necessità di tutelare gli ospiti e prevenire il rischio di reiterazione del reato. “La violenza fisica emerge come metodo relazionale abituale, in sostituzione al dialogo, alla spiegazione e alla cura della persona”, si legge nell’ordinanza. Il timore che simili episodi potessero continuare ha reso urgente l’intervento della magistratura.

Per le vittime degli abusi nel centro per disabili, però, il sollievo per la fine dell’incubo convive con i segni lasciati da mesi di paura, di silenzi imposti, di sguardi evitati. La fragilità dei soggetti coinvolti rende ancora più intollerabile la violenza subita, e il processo che li attende per ritrovare sicurezza e fiducia sarà lungo e delicato.

Lucrezia Agliani