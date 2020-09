Milano sempre più verde: ma chi si occupa della manutenzione?

Posted on

Milano, città caotica e trafficata, grigia agli occhi di molti, frenetica per i più. Eppure – e potrebbe stupire il pensiero – una delle città più verdi d’Italia e persino d’Europa.

Infatti, secondo il Green Cities Index, stilato dall’agenzia immobiliare Essential Living, Milano – insieme a Roma – rientra nella top 10 delle città più verdi d’Europa.

La città, fortemente penalizzata dalla pessima qualità dell’aria, guadagna punti in classifica grazie all’efficientissimo sistema di trasporti pubblici, sia per il numero di passeggeri, sia per la tipologia di offerta ai cittadini.

Inoltre, grazie al progetto ForestaMi, le zone verdi in città sono quasi triplicate in soli tre anni.

Per ricordare solo una delle grandi iniziative promosse dal Comune, citiamo l’apertura della Biblioteca degli Alberi, un giardino botanico immerso nel cuore della città.









Gestione delle aree verdi, ieri e oggi

Sì, una Milano sempre più verde, in cui aumentano i parchi, i boschi, le zone riservate agli spazi aperti e naturali, ma chi si occupa della manutenzione?

Come riportato dal sito del Comune di Milano, dal 2017, due diversi soggetti si occupano di tutte le attività di manutenzione e di gestione delle aree verdi meneghine. Questi sono A.V.R. – Impresa Consortile MIAMI e AMSA – Gruppo A2A.

Tuttavia, un notevole incremento di aree verdi richiede anche una maggior collaborazione sia con i singoli cittadini sia con le piccole e grandi realtà aziendali della città.

Ecco perché l’amministrazione comunale si impegna a sostenere iniziative come “Legambiente – Puliamo il Mondo”, in cui la cooperazione tra singolo e comunità è fondamentale. Così facendo, il cittadino è chiamato attivamente a prendersi cura dello spazio in cui vive.

Non è il primo progetto di coinvolgimento che viene attivato nel capoluogo lombardo e promosso dal Comune. Infatti, anche l’insieme di iniziative VerdeMilano rientra nell’ottica di una Milano sempre più verde e consapevole.

L’ assessore Pierfrancesco Maran ha dichiarato:

“Abbiamo fortemente voluto […] invitare i milanesi a conoscere nuovi luoghi e spazi che stanno ridisegnando e ridisegneranno i nostri quartieri”

E ha poi aggiunto:

“Mai come quest’anno abbiamo apprezzato il valore degli spazi pubblici all’aperto, della città a 15 minuti a piedi da casa. Milano ha sempre più bisogno di luoghi da vivere in sicurezza, e stiamo lavorando tanto per ampliare le aree verdi e riqualificare le piazze”

Si tratta di un tema molto sentito e discusso, in Italia e nel mondo, come dimostra il piano FAO Città Verdi.

Nel complesso, la comunità si è dimostrata, ancora una volta, dinamica, attiva e propositiva. Questa è la direzione in cui si vuole andare negli anni a venire.

Il sogno è quello di cittadini sempre più consapevoli dei benefici di una Milano sempre più verde, dediti alla cura di queste aree, consapevoli della bellezza di poter godere pienamente della natura e di tutti i benefici che il contatto con questa regala, anche in città.

Giorgia Battaglia