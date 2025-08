I Paesi Bassi hanno deciso di farsi carico di un ruolo guida nella nuova strategia della NATO per sostenere militarmente l’Ucraina. Con un investimento di 500 milioni di euro, Amsterdam sarà il primo Paese dell’alleanza a finanziare direttamente l’acquisto di armamenti statunitensi destinati a Kiev, nell’ambito di un nuovo schema promosso dal presidente americano Donald Trump. Il gesto di investire milioni di euro in armi USA per l’Ucraina segna una svolta nella dinamica delle relazioni transatlantiche e nel modo in cui l’Occidente intende proseguire l’assistenza al governo di Volodymyr Zelensky.

Zelensky: «Un aiuto vitale per proteggere i civili»

Il presidente ucraino ha salutato con entusiasmo il sostegno olandese, definendolo “un contributo essenziale allo scudo aereo contro il terrore russo”. Secondo Zelensky, la decisione di Amsterdam di sostenere attraverso l’invio di armi USA per l’Ucraina, arriva in un momento particolarmente critico, in cui le città ucraine sono sempre più esposte ai bombardamenti e ai missili russi.

Il pacchetto militare — ha aggiunto — rappresenta una concreta possibilità di salvare vite umane e dimostra che alcuni Paesi europei non hanno perso la volontà di difendere la libertà, anche a costo di importanti sacrifici economici.

L’iniziativa parte dall’Aia: il vertice che ha cambiato le carte

Non è un caso che questo impegno arrivi pochi mesi dopo il vertice NATO di giugno, svoltosi proprio all’Aia, durante il quale gli alleati si sono interrogati sul futuro del supporto a Kiev, anche alla luce della rielezione di Trump e delle sue nuove direttive. Proprio in quell’occasione, era stato evidenziato come i Paesi europei dovessero assumere una quota maggiore di responsabilità, sia logistica che finanziaria, per garantire la continuità degli aiuti militari. Il pacchetto olandese diventa così il primo tassello concreto di questa nuova strategia.

È così quindi che i Paesi Bassi sono il primo Paese europeo a fornire un importante finanziamento e sostegno all’invio di armi USA per l’Ucraina. Il ministro della difesa olandese, Ruben Brekelmans, ha affermato che il pacchetto concordato includerebbe Patriot e missili. Mark Rutte, ex primo ministro olandese e ad oggi capo della NATO, ha accolto con estremo favore la decisione dei Paesi Bassi, incoraggiando gli altri Paesi europei a seguire il cammino. “Si tratta di ottenere all’Ucraina le attrezzature di cui ha urgente bisogno ora per difendersi dall’aggressione russa”, ha detto Rutte.

Il Segretario generale dell’Alleanza Atlantica ha inoltre definito la decisione di spendere milioni in armi USA per l’Ucraina come “un segnale potente di solidarietà e determinazione”. Secondo Rutte, l’azione dei Paesi Bassi può fungere da esempio per altri membri della NATO, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Prioritised Ukraine Requirements List”, che prevede una serie di obiettivi comuni per rafforzare le capacità difensive di Kiev.







Il nuovo paradigma: armi americane, fondi europei

La rielezione di Donald Trump nel 2024 ha cambiato radicalmente l’approccio statunitense al conflitto ucraino. Se da un lato l’amministrazione americana ha promesso di continuare a fornire armi a Kiev, dall’altro ha imposto una condizione chiara: che siano gli altri membri della NATO, in particolare europei, a coprire i costi di tali forniture. A gestire e coordinare questo meccanismo sarà la stessa Alleanza Atlantica, che ha introdotto un modello basato su pacchetti standardizzati da 500 milioni di euro, cofinanziati dagli Stati membri e dal Canada.

Nel pacchetto olandese figurano alcuni dei più avanzati sistemi di difesa aerea disponibili: si tratta in particolare di missili e componenti per batterie Patriot, fondamentali per contrastare i raid missilistici russi sulle infrastrutture civili e militari. Il ministro della Difesa dei Paesi Bassi, Ruben Brekelmans, ha sottolineato in un post sui social che si tratta di un’operazione senza precedenti nell’ambito NATO. «Questo contributo — ha dichiarato — serve a proteggere non solo l’Ucraina, ma anche la sicurezza collettiva del nostro continente».

Washington osserva e attende: la risposta all’appello di Trump

Dal lato statunitense, l’ambasciatore presso la NATO, Matthew Whitaker, ha accolto con entusiasmo la notizia, affermando che il gesto olandese rappresenta una risposta concreta alla richiesta della Casa Bianca. Whitaker ha sottolineato come il nuovo approccio possa anche avere ricadute economiche positive per gli Stati Uniti, alimentando l’industria bellica nazionale e creando nuovi posti di lavoro. “Mi aspetto che altri alleati europei seguiranno a breve”, ha detto, evidenziando la possibilità che questo schema diventi presto la norma.

Alcuni segnali di adesione a questo modello sono già visibili. La Germania ha recentemente annunciato la consegna di altri due sistemi di difesa Patriot, mentre Norvegia e altri Paesi nordici hanno stretto nuovi accordi con gli Stati Uniti per acquisire tecnologie militari avanzate. Questi movimenti confermano la tendenza europea ad accettare un maggiore onere finanziario nella guerra in Ucraina, spinta anche dalla consapevolezza che la stabilità del continente è strettamente legata all’esito del conflitto.

Un’Europa più autonoma o più dipendente?

La decisione olandese di finanziare armi USA per l’Ucraina segna un nuovo capitolo nella gestione occidentale del conflitto. Se da un lato testimonia la volontà di molti governi europei di non abbandonare Kiev al proprio destino, dall’altro apre interrogativi sulla reale autonomia strategica dell’Europa, sempre più coinvolta in una guerra che si combatte anche sul piano delle pressioni politiche e dei bilanci militari. Il tempo dirà se questa nuova architettura sarà sostenibile, e se altri governi avranno la forza di seguirne l’esempio.

Lucrezia Agliani