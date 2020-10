Miliziani CODECO. In Congo, gli ex signori della guerra chiedono la pace

Miliziani CODECO. In Congo, il gruppo armato sceglie di parlare con gli ex signori della guerra.

E’ l’alba del 19 settembre e a Wadda nella provincia dell’Ituri, nord’est del Congo, i miliziani CODECO (“Cooperation for the Development of Congo”) attendono con impazienza l’arrivo della delegazione del Presidente della Repubblica Democratica del Congo. Il corpo inviato dal presidente Felix Tshisekedi è composto da una mezza dozzina di ex signori della guerra. Floribert Ndjabu, ex ribelle e ora a capo della delegazione, è venuto a sollecitare i miliziani CODECO di porre fine al massacro. Al suo fianco c’è Germain Katanga condannato nel 2014 per crimini di guerra dalla Corte penale internazionale e rilasciato a gennaio di quest’anno. I due delegati, macchiati loro stessi di crimini in quelle terre, vogliono sollecitare la tregua con il corpo militare CODECO.

Il colloqui degli ex signori della guerra con i miliziani CODECO

Un pugno di ragazzi armati di fucili e coltelli emerge dalla boscaglia e sta di guardia di fronte alla delegazione del Presidente. Un miliziano al centro del gruppo indossa un’uniforme militare e ascolta faccia a faccia le parole dell’ex signore della guerra Ndjabu che afferma: “Vi invito a preferire la pace, vi parla uno che ha trascorso 15 anni in carcere “. Il suo obbiettivo è quello di collaborare con il corpo della CODECO e inserirli nel programma di sicurezza del presidente Tshishekedi.









I miliziani della Cooperation for the Development of Congo, CODECO

La regione dell’Ituri, all’alba delle prime organizzazioni militari, è stato il teatro degli scontri tra varie etnie. Ma a pagare il prezzo di questi massacri spesso sono donne e uomini innocenti. I miliziani CODECO, fanno parte di una setta militare fondata nel 1978 per difendere i diritti dei Lendu. La maggior parte degli scontri spesso coinvolgono i loro principali rivali, gli Hendu, un gruppo etnico locale composto da agricoltori e commercianti.

Il giorno successivo

Il giorno dopo, il 20 settembre, il dibattito si accende. Dopo la preghiera e l’inno al generale CODECO ucciso a marzo dalle truppe della RD Congo, inizia il colloquio. Il leader CODECO Ngadjole Ngabu, afferma che le proteste contro il presidente Tshishekedi non cesseranno fin quando non sarà concessa la piena autonomia dei vari gruppi armati. Il timore è che i numeri delle vittime saranno destinati a salire tra guerre, devastazioni ed epidemie.

Solo dal 1999 al 2003, resoconti dettagliati hanno stimato circa 6 milioni di vittime e migliaia di sfollati. Al tramonto, dal villaggio Musumbuko il convoglio della delegazione del Presidente è costretto a partire, in lontananza si sentono degli spari. E’ l’ennesimo segnale che il futuro non cambierà in quella terra macchiata dal sangue.

Valerio Caccavale