I profitti annuali che le multinazionali trasferiscono nei paradisi fiscali continuano ad aumentare

Dieci anni fa, le maggiori economie mondiali si sono accordate per dare un giro di vite all’uso sistematico dei paradisi fiscali da parte delle multinazionali. E’ nato un piano d’azione in 15 punti per porre un freno alle pratiche che proteggevano una grossa fetta di profitti aziendali dal prelievo fiscale.

Ma non ha funzionato.

Invece di ridurre l’uso dei paradisi fiscali – Paesi come le Bahamas e le Isole Cayman con aliquote fiscali molto basse o nulle – il problema è solo peggiorato.

Nel 2019 le società hanno spostato verso i paradisi fiscali quasi 1.000 miliardi di dollari di profitti realizzati al di fuori dei loro Paesi d’origine. Nel 2015 erano stati 616 miliardi di dollari, prima dell’attuazione del piano globale sui paradisi fiscali da parte del G-20.

Un nuovo studio dell’università di Helsinki misura i profitti eccessivi dichiarati nei paradisi fiscali che non possono essere spiegati da attività economiche ordinarie come dipendenti, fabbriche e ricerca nel Paese. I risultati mostrano un modello sorprendente di spostamento artificiale dei profitti cartacei verso i paradisi fiscali da parte delle società, che è stato inarrestabile a partire dagli anni Ottanta.

L’attuale sforzo per frenare la pratica legale delle società di utilizzare i paradisi fiscali per evitare di pagare le tasse è iniziato nel giugno 2012, quando i leader mondiali alla riunione del G-20 a Los Cabos, in Messico, hanno concordato sulla necessità di fare qualcosa.

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un gruppo di 37 democrazie con economie basate sul mercato, ha sviluppato un piano che consisteva in 15 azioni tangibili che riteneva avrebbero limitato in modo significativo le pratiche fiscali abusive delle società. Tra queste, la creazione di un unico insieme di norme fiscali internazionali e la repressione delle pratiche fiscali dannose.

Nel 2015 il G-20 ha adottato ufficialmente il piano e l’anno successivo ne è iniziata l’attuazione in tutto il mondo.

Inoltre, a seguito di fughe di notizie come i Panama Papers e i Paradise Papers, che hanno fatto luce su pratiche fiscali societarie poco trasparenti, l’indignazione dell’opinione pubblica ha indotto i governi degli Stati Uniti e dell’Europa a intraprendere iniziative per ridurre l’incentivo a trasferire i profitti nei paradisi fiscali.

La ricerca dimostra che tutti questi sforzi sembrano aver avuto un impatto limitato.

Le più grandi imprese multinazionali del mondo hanno spostato il 37% dei profitti – 969 miliardi di dollari – guadagnati in altri Paesi (al di fuori del Paese in cui hanno la sede principale) verso i paradisi fiscali nel 2019, rispetto al 20% circa del 2012, quando i leader del G20 si sono incontrati a Los Cabos e hanno deciso di dare un giro di vite. Negli anni ’70 la cifra era inferiore al 2%.

Le ragioni principali del forte aumento sono state la crescita dell’industria dell’elusione fiscale negli anni ’80 e le politiche statunitensi che hanno reso più facile spostare i profitti dai Paesi ad alta tassazione ai paradisi fiscali.

Stimiamo inoltre che l’ammontare delle imposte societarie perse di conseguenza abbia raggiunto il 10% delle entrate societarie totali nel 2019, rispetto a meno dello 0,1% negli anni Settanta.

Nel 2019, la perdita fiscale totale del governo a livello globale è stata di 250 miliardi di dollari. Le multinazionali statunitensi da sole hanno rappresentato circa la metà di questa cifra, seguite da Regno Unito e Germania.









Imposta minima globale

Come possono i politici risolvere questo problema?

Finora il mondo intero ha cercato di risolvere il problema tagliando o eliminando le imposte sulle società, anche se in modo molto graduale. Negli ultimi 40 anni, l’aliquota effettiva globale dell’imposta sulle società è scesa dal 23% al 17%. Allo stesso tempo, i governi hanno fatto maggiore affidamento sulle imposte sui consumi, che sono regressive e tendono ad aumentare le disuguaglianze di reddito.

Ma la causa principale del profit-shifting è rappresentata dagli incentivi, come le aliquote d’imposta sulle società generose o indulgenti in altri Paesi. Se i Paesi riuscissero a concordare un’aliquota minima globale dell’imposta sulle società, ad esempio del 20%, il problema del profit-shifting scomparirebbe in gran parte, poiché i paradisi fiscali cesserebbero di esistere.

Questo tipo di meccanismo è esattamente quello che più di 130 Paesi hanno sottoscritto nel 2021, con l’implementazione di un’imposta minima del 15% che inizierà nel 2024 nell’UE, nel Regno Unito, in Giappone, in Indonesia e in molti altri Paesi. Mentre l’amministrazione Biden ha contribuito a guidare lo sforzo globale per l’implementazione della tassa, gli Stati Uniti non sono riusciti a far passare la legge al Congresso.

Questo tipo di riforma fiscale è necessaria per invertire lo spostamento di una quantità sempre maggiore di profitti aziendali verso i paradisi fiscali che invece dovrebbero essere tassati dai governi degli stati in cui operano, creando valore e contribuendo al benessere della popolazione.

David Angelelli

Stampa questo articolo