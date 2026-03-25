Nel panorama dell’informazione italiana si registra una dinamica allarmante, una crescita che non rappresenta progresso né sviluppo, bensì un arretramento sul piano democratico e civile. I numeri parlano chiaro e delineano un quadro che dovrebbe suscitare inquietudine diffusa: nell’ultimo anno ben 759 giornalisti sono stati oggetto di minacce, intimidazioni o azioni volte a ostacolare il loro lavoro. Quindi, un incremento significativo delle minacce ai giornalisti rispetto all’anno precedente, quando i casi documentati erano 516. L’aumento del 47% non è soltanto una statistica: è il segnale concreto di un sistema sotto pressione.

Questi dati emergono dal Rapporto 2025 sulla libertà di stampa in Italia, elaborato dall’Osservatorio Ossigeno per l’informazione, una realtà che da anni monitora sistematicamente le condizioni in cui operano i professionisti dell’informazione.

Un primato europeo poco onorevole

Se da un lato l’Italia continua a essere un paese con una forte tradizione giornalistica, dall’altro mantiene un primato negativo a livello europeo: è lo Stato con il maggior numero di giornalisti minacciati. Non solo. È anche quello in cui più cronisti vivono sotto protezione, costretti a essere scortati o a ricevere altre forme di tutela da parte delle forze dell’ordine.

Questo primato, lungi dall’essere un semplice dato comparativo, riflette una fragilità strutturale del sistema informativo e della tutela della libertà di stampa. La necessità di proteggere fisicamente chi esercita il diritto di cronaca mostra un contesto in cui raccontare la realtà può comportare rischi concreti per l’incolumità personale.

Le molte forme dell’intimidazione

Le minacce ai giornalisti non si manifestano in un’unica modalità. Al contrario, assumono forme diverse e sempre più sofisticate. Si va dalle aggressioni fisiche agli atti intimidatori verbali, fino alle pressioni indirette e alle azioni legali strumentali.

Particolarmente rilevante è il fenomeno delle querele temerarie, ovvero azioni giudiziarie intentate non tanto per ottenere giustizia, quanto per intimidire e scoraggiare l’attività giornalistica. Queste cause, spesso infondate, comportano costi economici e psicologici elevati per chi le subisce, contribuendo a creare un clima di autocensura.

Accanto a queste, persistono episodi di minacce dirette, vandalismi, campagne diffamatorie e isolamento professionale. In molti casi, i giornalisti vengono colpiti anche nella loro sfera personale, con l’obiettivo di indebolirne la determinazione.







Chi sono gli autori delle pressioni

Le intimidazioni non provengono da un’unica categoria di soggetti. Secondo i dati del rapporto, tra gli autori si trovano cittadini privati, esponenti politici, amministratori locali e, in alcuni casi, rappresentanti delle istituzioni.

Questa varietà rende il fenomeno ancora più insidioso. Non si tratta infatti di episodi isolati o riconducibili esclusivamente alla criminalità organizzata — pur presente — ma di una rete diffusa di comportamenti ostili nei confronti dell’informazione libera.

Il coinvolgimento di figure istituzionali o politiche è particolarmente grave, perché mina la fiducia nelle strutture democratiche e alimenta un clima di delegittimazione nei confronti del ruolo del giornalista.

Il crescente numero di minacce ha conseguenze dirette sulla qualità dell’informazione. In un contesto in cui fare il proprio lavoro comporta rischi, è inevitabile che alcuni professionisti scelgano di evitare temi sensibili o di attenuare il tono delle loro inchieste. Questo fenomeno, noto come autocensura, rappresenta una delle forme più subdole di limitazione della libertà di stampa. Non è necessario vietare esplicitamente la pubblicazione di una notizia se si riesce a creare un clima tale da scoraggiarne la diffusione.

La libertà di stampa, pilastro fondamentale di ogni democrazia, viene così erosa gradualmente, senza atti eclatanti ma attraverso una pressione costante e diffusa.

Un sistema sotto pressione

L’incremento del 47% dei casi in un solo anno non può essere considerato un’anomalia temporanea. Al contrario, indica una tendenza che rischia di consolidarsi se non vengono adottate misure adeguate.

Il fatto che centinaia di giornalisti siano colpiti ogni anno dimostra una pressione sistemica sul mondo dell’informazione. Questa pressione si traduce anche in un isolamento crescente dei professionisti più esposti, che spesso si trovano a operare senza un adeguato supporto, sia a livello economico che psicologico.

Il valore del giornalismo in una democrazia

È importante ricordare il ruolo essenziale del giornalismo. Informare significa rendere i cittadini consapevoli, permettere loro di partecipare attivamente alla vita democratica e controllare l’operato del potere. Quando i giornalisti vengono intimiditi, non è solo la loro libertà personale a essere minacciata, ma il diritto di tutti a essere informati. La libertà di stampa non è un privilegio della categoria, ma un bene collettivo. Difendere i giornalisti significa quindi difendere la democrazia stessa.

Patricia Iori