Le minacce emergenti per le api stanno crescendo rapidamente e, secondo gli scienziati, sono molto più complesse di quanto si pensasse in passato. Non si parla più soltanto di pesticidi e perdita di habitat: tra le minacce emergenti per le api compaiono oggi elementi impensabili fino a poco tempo fa, come i conflitti armati, l’inquinamento da microplastiche e persino l’illuminazione pubblica.

Minacce emergenti per le api: conflitti e microplastiche

Un recente studio condotto dall’Università di Reading ha identificato dodici pericoli principali che incomberanno sugli impollinatori nel prossimo decennio. I ricercatori hanno cercato di ampliare lo sguardo oltre le cause note del declino delle api, mettendo in luce una rete sempre più intricata di fattori, spesso legati direttamente alle attività umane.

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dallo studio riguarda le aree di guerra. In contesti bellici, come quello dell’Ucraina, l’agricoltura viene fortemente compromessa. La varietà delle colture si riduce drasticamente e ciò si traduce in una minore disponibilità di fonti alimentari per le api. La biodiversità floreale, essenziale per garantire una dieta equilibrata agli impollinatori, viene sacrificata in nome della sopravvivenza e dell’efficienza produttiva.







Un altro dato allarmante riguarda le microplastiche. Gli scienziati hanno analizzato più di 300 colonie di api mellifere in Europa e hanno trovato residui di materiali sintetici – come il PET – nella maggior parte degli alveari. Questo tipo di contaminazione, spesso invisibile agli occhi, potrebbe avere effetti tossici a lungo termine sulla salute degli insetti, compromettendo il funzionamento dell’alveare.

Api in pericolo tra luci artificiali e sostanze chimiche

L’inquinamento luminoso è un ulteriore elemento spesso sottovalutato. Le luci artificiali, in particolare quelle provenienti dai lampioni stradali, stanno alterando i comportamenti delle specie impollinatrici notturne. Secondo i dati raccolti, le visite ai fiori da parte di queste specie si riducono fino al 62% in presenza di forte illuminazione. Si tratta di un calo significativo che mette a rischio l’equilibrio dell’impollinazione, soprattutto in ambienti urbani o periurbani.

L’aria che respiriamo, inoltre, non è nociva solo per gli esseri umani. L’inquinamento atmosferico influisce anche sulla sopravvivenza, la crescita e la capacità riproduttiva degli insetti impollinatori. Le sostanze chimiche presenti nell’ambiente interferiscono con il loro orientamento, con la ricerca di cibo e persino con la comunicazione all’interno della colonia.

Non meno preoccupanti sono gli effetti collaterali dell’uso di antibiotici in agricoltura. Questi medicinali, pensati per contrastare infezioni nei raccolti e negli animali da allevamento, finiscono per raggiungere anche le api, entrando nei loro alveari. Secondo gli esperti, l’esposizione a questi antibiotici può alterare il comportamento degli impollinatori, riducendo la loro efficienza nella raccolta del nettare.

A completare il quadro c’è il fenomeno dei “cocktail chimici”: combinazioni di pesticidi che, anche se singolarmente rispettano i limiti di sicurezza, possono provocare effetti sinergici dannosi quando interagiscono tra loro. Questo tipo di esposizione è ancora poco regolamentato e rappresenta una delle sfide più complesse per chi si occupa di tutela ambientale.

I ricercatori dell’Università di Reading non si sono limitati a denunciare i problemi, ma hanno anche proposto una serie di azioni concrete. Tra queste, l’introduzione di leggi più rigide contro l’inquinamento da antibiotici, la promozione dei veicoli elettrici per ridurre le emissioni nocive e la creazione di habitat ricchi di fiori in contesti innovativi, come i parchi solari. Si suggerisce anche di coltivare varietà di piante con nettare e polline più nutritivi, per garantire alle api un’alimentazione più completa.

Il professor Simon Potts, autore principale del rapporto, ha sottolineato come proteggere gli impollinatori non sia soltanto una questione di salvaguardia della biodiversità. “Le api sono fondamentali per il nostro sistema alimentare, per la nostra economia e per la resilienza climatica”, ha dichiarato. “Difendere le api significa, in ultima analisi, proteggere noi stessi”.

Anche la dottoressa Deepa Senapathi, coautrice dello studio, ha ribadito l’importanza della partecipazione collettiva: dai governi alle singole persone. Ogni piccolo gesto – come piantare fiori in giardino o costruire rifugi per le api – può fare la differenza, purché inserito in una strategia più ampia e coordinata.

In un mondo in continua trasformazione, è chiaro che le api si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse. Riconoscere queste minacce, agire con tempestività e costruire un ambiente più ospitale per questi instancabili impollinatori è oggi una responsabilità condivisa.

Elena Caccioppoli