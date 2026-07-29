Un Paese che continua a perdere nascite

L’Italia si trova di fronte al costante calo della natalità. I dati relativi al 2025 confermano una tendenza che da anni preoccupa demografi, economisti e istituzioni, mostrando un ulteriore peggioramento rispetto agli anni precedenti. Mai, dall’immediato dopoguerra a oggi, si è toccato un tale minimo storico delle nascite.

Nel corso dell’anno appena concluso sono venuti al mondo appena 355mila bambini, una cifra che rappresenta il punto più basso registrato negli ultimi ottant’anni. Contestualmente, anche il tasso medio di fecondità ha subito un’ulteriore contrazione, fermandosi a 1,14 figli per donna. Un valore decisamente lontano dal livello necessario per assicurare il ricambio della popolazione, generalmente individuato intorno ai 2,1 figli per donna.

Questi numeri fotografano una realtà ormai consolidata: il progressivo invecchiamento della popolazione italiana e la costante riduzione delle nuove generazioni.

Una trasformazione che dura da decenni

La diminuzione delle nascite non rappresenta un fenomeno improvviso. Da oltre trent’anni il numero dei bambini che vengono alla luce nel nostro Paese segue una traiettoria discendente, interrotta solo da lievi oscillazioni incapaci di modificare il quadro generale.

Negli anni Sessanta e Settanta le famiglie numerose erano ancora una realtà diffusa. Successivamente, i profondi cambiamenti economici, culturali e sociali hanno modificato radicalmente il modo di costruire un progetto familiare. L’età media alla quale si decide di avere il primo figlio è progressivamente aumentata, mentre il numero medio di figli per coppia è diminuito.

Il peso dell’incertezza economica

Tra i principali elementi che contribuiscono alla riduzione della natalità emerge la situazione economica. Molti giovani incontrano difficoltà nel raggiungere una stabilità lavorativa e reddituale tale da consentire la pianificazione di una famiglia. Contratti temporanei, salari considerati insufficienti rispetto al costo della vita, precarietà occupazionale e difficoltà nell’accesso alla casa rappresentano ostacoli concreti che influenzano le scelte personali.

Per numerose coppie, mettere al mondo un figlio significa assumersi un impegno economico rilevante, che comprende spese per l’abitazione, l’istruzione, la sanità, l’assistenza e la crescita quotidiana dei bambini. In un contesto caratterizzato da inflazione e aumento dei prezzi, questa prospettiva induce molti a rinviare o addirittura rinunciare al progetto genitoriale.

Accanto ai fattori economici, assumono un ruolo importante anche le trasformazioni culturali. Le nuove generazioni attribuiscono maggiore valore alla formazione, alla carriera professionale, alla crescita personale e alla ricerca di un equilibrio tra vita privata e lavoro.

Il matrimonio non rappresenta più un passaggio obbligato, mentre la nascita dei figli viene spesso programmata in età più avanzata rispetto al passato. Questo comporta inevitabilmente una riduzione del periodo fertile disponibile e, di conseguenza, delle possibilità di avere più di un figlio.

Il ritardo nella genitorialità

L’età nella quale le donne affrontano la prima gravidanza continua ad aumentare. Oggi il primo figlio arriva frequentemente oltre i trent’anni, mentre non sono rari i casi in cui la maternità viene rimandata ai trentacinque o quarant’anni. Questo fenomeno produce effetti sia sul numero complessivo delle nascite sia sulle possibilità biologiche di avere altri figli successivamente.

Una popolazione in diminuzione comporta un numero inferiore di lavoratori disponibili, una riduzione dei contribuenti e una crescente pressione sui sistemi pensionistico e sanitario. Con meno giovani che entrano nel mercato del lavoro e una popolazione anziana in continuo aumento, diventa sempre più complesso sostenere l’equilibrio dei conti pubblici e garantire i servizi essenziali.

Le aree interne si svuotano

Il fenomeno della denatalità colpisce con particolare intensità le province più piccole e i comuni delle aree montane o rurali. Molti giovani si trasferiscono verso le grandi città oppure scelgono di cercare opportunità lavorative all’estero, lasciando alle spalle territori caratterizzati da una popolazione sempre più anziana.

La conseguenza è la progressiva chiusura di scuole, servizi pubblici e attività commerciali, innescando un circolo vizioso che rende questi territori ancora meno attrattivi per le nuove famiglie.

L’Italia non è l’unico Paese europeo interessato dalla diminuzione delle nascite. Molte nazioni occidentali registrano da tempo tassi di fecondità inferiori alla soglia di sostituzione della popolazione. In alcuni Stati europei politiche familiari particolarmente incisive hanno consentito almeno di contenere la riduzione della natalità, grazie a sistemi di welfare più sviluppati, servizi per l’infanzia diffusi e sostegni economici continuativi.







Secondo numerose analisi, non basta offrire un sostegno economico occasionale: servono politiche che garantiscano occupazione stabile, servizi efficienti, abitazioni accessibili e prospettive di crescita per i giovani. Negli ultimi anni la presenza di cittadini stranieri ha contribuito, almeno in parte, a rallentare il declino demografico italiano.

Le famiglie immigrate presentano generalmente livelli di fecondità superiori rispetto a quelle italiane, anche se con il passare del tempo tali differenze tendono progressivamente a ridursi. L’immigrazione rappresenta quindi un elemento importante nell’equilibrio della popolazione, ma non può essere considerata l’unica soluzione a una crisi demografica così complessa.

Patricia Iori