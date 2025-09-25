Ogni due settimane una lingua muore. Non è la comunità a dirlo, sono le statistiche sulle minoranze linguistiche in Europa che parlano. Mentre l’Europa celebra il multilinguismo, le minoranze linguistiche vivono un paradosso drammatico: nei villaggi dei Balcani e nelle periferie delle metropoli intere generazioni stanno perdendo il contatto con le lingue dei loro nonni.

Questo paradosso attraversa tutto il continente: mai come oggi abbiamo avuto strumenti per preservare la diversità linguistica, eppure mai come oggi questa diversità è stata così fragile. Il progetto Erasmus+ MIMOYOUTH ha reso possibile un incontro tra giovani provenienti da Grecia, Turchia e Albania che si sono ritrovati a dialogare con le comunità arbëreshë, arnavut e arvanites, tre rami della stessa famiglia linguistica albanese che da secoli resistono in territori lontani dalla madrepatria. L’obiettivo principale del progetto era proprio quello di capire come queste comunità vivono oggi il rapporto con la propria identità, spesso sospesa tra il rischio di scomparsa e nuove forme di riscoperta.







Ma quali sono queste minoranze protagoniste?

In Grecia, gli arvanites sono i discendenti di migrazioni medievali che hanno mantenuto per secoli una doppia identità. Oggi, con la crescente urbanizzazione, molti giovani crescono nelle città senza mai sentire la lingua dei genitori. Eppure, qualcosa si muove. Nei social media, nelle piccole associazioni culturali, emerge una generazione che rivendica il proprio heritage linguistico come forma di distinzione.

In Turchia, la comunità arnavut vive una situazione ancora più complessa. Integrati nella società turca moderna, mantengono spesso solo rituali domestici e tradizioni culinarie. Ma anche qui, soprattutto tra i giovani universitari, cresce la curiosità verso le proprie radici. Non è nostalgia, è ricerca di autenticità in un mondo sempre più omologato.

L’Albania stessa, paradossalmente, fatica a valorizzare le proprie minoranze interne. Decenni di regime comunista prima e di transizione economica poi hanno lasciato poco spazio alle politiche linguistiche. Il risultato è una standardizzazione che spesso ignora le varianti locali.

La resistenza linguistica della comunità arbëreshë

Ma è in Sicilia, a Piana degli Albanesi, che questa resistenza linguistica assume tratti affascinanti. La comunità arbëreshë locale ha attraversato cinque secoli di storia italiana mantenendo non solo la lingua, ma un intero universo culturale fatto di riti bizantini, tradizioni popolari, memoria collettiva. Non si tratta di folklore turistico, piuttosto di vita quotidiana che si adatta ai tempi senza perdere la propria essenza.

Le nuove generazioni di Piana crescono bilingue, immerse in tradizioni secolari mentre studiano a Palermo ma tornano per le feste patronali. Sono il simbolo di una possibile convivenza tra modernità e tradizione che molte altre comunità minoritarie europee guardano con interesse.

La nuova generazione è quella del cambiamento

I protagonisti di questa trasformazione sono giovani che non vivono l’eredità culturale come un peso, ma come una risorsa. Utilizzano Instagram per insegnare frasi in arbëreshë, creano podcast sulle tradizioni familiari, organizzano eventi culturali che mescolano musica elettronica e canti tradizionali.

La mobilità europea, i programmi di scambio, i progetti come MIMOYOUTH stanno creando una rete invisibile ma presente tra queste comunità. Giovani greci di origine arvanita che incontrano coetanei arbëreshë siciliani scoprono affinità linguistiche che nemmeno immaginavano possibili. Non si tratta di un semplice scambio culturale quanto più di un effetto domino che le istituzioni europee dovrebbero osservare con maggiore attenzione.

Le minoranze linguistiche in Europa sono ricchezza per l’intera comunità europea

Le minoranze linguistiche sono sistemi che vanno preservati e sono a tutti gli effetti dei modi di interpretare il nostro mondo, patrimoni collettivi che arricchiscono l’intera comunità europea. Ogni lingua che scompare è una perdita irreversibile per tutti noi.

Le politiche europee esistono, dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie agli strumenti di finanziamento per progetti culturali. Ma spesso manca il collegamento con le comunità reali, con i bisogni concreti di chi queste lingue le vive quotidianamente.

Qual è la sfida per le nuove generazioni europee?

Si dovrebbe, da un lato valorizzare le minoranze linguistiche in Europa come elemento che costituisce la nostra identità, dall’altro inventare nuove forme di trasmissione culturale che non dipendano unicamente dalla tradizione familiare.

L’esperienza MIMOYOUTH ci insegna che il futuro delle minoranze linguistiche in Europa non è nella resistenza passiva, ma nell’innovazione attiva. Le comunità che sopravviveranno saranno quelle capaci di reinventarsi senza tradirsi.

Quanto siamo disposti a fare, ciascuno di noi, per preservare questa ricchezza? La risposta non può essere delegata solo alle istituzioni o alle associazioni culturali. È una responsabilità che appartiene a ogni cittadino europeo consapevole del valore della diversità.

Giulia Ortaggio