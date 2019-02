Minori usati per nascondere la droga. Ragazzini come perfetti “nascondigli umani”, per trasportare dosi di cocaina senza destare sospetti.

E’ successo a Ponticelli, un quartiere di Napoli, dove i Carabinieri del nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone.

Malviventi da tempo

Ai fatti è stato possibile arrivare grazie alle intercettazioni raccolte nell’ambito delle indagini dirette dalla procura di Napoli per l’omicidio di Mariano Bottari, il pensionato di 75 anni ucciso per errore a Portici il 28 luglio del 2014. Bottari era uscito per fare alcune commissioni. E’stato centrato in volto da un malvivente in scooter che inseguiva un imprenditore, titolare di alcuni distributori di benzina, per sottrargli l’incasso appena prelevato.

Le intercettazioni hanno portato a un nome, Giovanni, di 39 anni, allora agli arresti domiciliari. Nel corso di una conversazione intercettata, l’uomo sarebbe stato indicato da un pregiudicato come l’autore della tentata rapina al proprietario del distributore di benzina, che costò la vita al povero Bottari. Da qui le indagini che hanno condotto alla scoperta dei fatti di Ponticelli.









Un’impresa a “conduzione familiare”

Le indagini hanno portato alla luce l’esistenza di una vera e propria piazza di spaccio nel quartiere Ponticelli di Napoli. I minori usati per nascondere la droga non sono gli unici coinvolti in questo traffico. Nell’attività erano inclusi anche molti componenti della famiglia di Giovanni e della sua convivente. Ognuno aveva un compito, un ruolo secondo la necessità.

Centro delle operazioni di traffico era proprio l’abitazione di Giovanni e compagna. I due gestivano quella che si potrebbe definire una vera e propria un’attività commerciale, per soddisfare le richieste di clienti abituali.

La cocaina era divisa in piccole dosi, facili da trasportare e facili da nascondere. I corrieri usati erano ragazzi sotto i 14 anni, ancora bambini quindi, ai quali, istintivamente, si tende ad attribuire tutt’altro tipo di interessi.

Daniela Tomellini