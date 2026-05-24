Al centro dell’attenzione scientifica vi sono minuscole strutture genetiche, invisibili a occhio nudo ma estremamente potenti, che sembrano fornire alle cellule cancerose un vantaggio evolutivo decisivo. Si tratta di minuscoli anelli di Dna extracromosomico che si formano al di fuori dei cromosomi tradizionali e che, secondo gli studiosi, potrebbero rappresentare uno dei motori principali della rapida trasformazione delle neoplasie.
A portare alla luce questo meccanismo è un gruppo di ricerca italiano coordinato da Istituto Airc di Oncologia Molecolare, con il contributo del Istituto Italiano di Tecnologia attraverso il Center for Genomic Science di Milano. I risultati dello studio hanno ottenuto un riconoscimento grazie alla pubblicazione sulla rivista scientifica Molecular Cell, che ha dedicato alla ricerca anche la copertina del numero.
Il ruolo nascosto del Dna extracromosomico
Per decenni la genetica del cancro è stata studiata quasi esclusivamente all’interno dei cromosomi, ossia le strutture che custodiscono il patrimonio genetico delle cellule. Tuttavia, negli ultimi anni la comunità scientifica ha iniziato a osservare con crescente interesse alcune porzioni di Dna capaci di “sfuggire” a questa organizzazione ordinata.
Questi frammenti, definiti ecDna — acronimo di Dna circolare extracromosomico — assumono la forma di piccoli anelli autonomi che fluttuano all’interno della cellula senza essere integrati nei cromosomi principali. Pur avendo dimensioni ridotte, il loro impatto biologico può risultare enorme.
Gli studiosi hanno scoperto che tali strutture ospitano frequentemente copie supplementari di geni associati alla proliferazione tumorale. In pratica, le cellule cancerose sfruttano questi anelli genetici come una sorta di acceleratore biologico, aumentando rapidamente l’attività di geni che favoriscono crescita, sopravvivenza e adattamento.
Perché i tumori diventano più aggressivi
Uno degli aspetti più inquietanti emersi dalla ricerca riguarda la straordinaria capacità di adattamento conferita dall’ecDna. A differenza delle mutazioni cromosomiche tradizionali, che si trasmettono secondo meccanismi relativamente stabili, il Dna extracromosomico può essere distribuito in maniera irregolare durante la divisione cellulare.
Questo fenomeno crea una popolazione tumorale estremamente eterogenea. Alcune cellule possono ricevere più copie di geni aggressivi, altre meno, generando una continua diversificazione genetica all’interno dello stesso tumore. È proprio questa variabilità a rendere molte neoplasie particolarmente difficili da trattare.
Le cellule che sviluppano caratteristiche vantaggiose — ad esempio resistenza ai farmaci o maggiore velocità di crescita — tendono infatti a sopravvivere e moltiplicarsi più rapidamente rispetto alle altre. In sostanza, il tumore evolve in tempo reale, adattandosi alle terapie e alle condizioni dell’organismo con una rapidità sorprendente.
Un meccanismo che favorisce la resistenza ai farmaci
La resistenza terapeutica rappresenta uno dei problemi più complessi dell’oncologia moderna. Molti trattamenti inizialmente efficaci finiscono infatti per perdere la loro capacità di controllo della malattia. La scoperta del ruolo dell’ecDna potrebbe contribuire a spiegare questo fenomeno.
Gli anelli extracromosomici consentono infatti alle cellule tumorali di amplificare velocemente determinati geni coinvolti nella sopravvivenza cellulare. Quando un farmaco colpisce una specifica via molecolare, alcune cellule riescono ad aggirare l’ostacolo aumentando il numero di copie dei geni necessari per resistere all’attacco terapeutico.
Secondo gli studiosi, questo processo avverrebbe molto più rapidamente rispetto alle tradizionali alterazioni genetiche cromosomiche. Ciò permetterebbe al tumore di sviluppare nuove strategie di sopravvivenza nel giro di tempi relativamente brevi, complicando il successo delle cure.
L’importanza della ricerca italiana
L’approccio multidisciplinare ha consentito di osservare con maggiore precisione il modo in cui questi anelli genetici si formano, si replicano e si distribuiscono durante la proliferazione del tumore.
La presenza italiana in un ambito di ricerca così competitivo conferma inoltre il ruolo crescente dei centri scientifici nazionali nello studio delle malattie oncologiche. Collaborazioni tra istituti di eccellenza stanno infatti permettendo al Paese di contribuire in modo significativo alle principali scoperte nel campo della medicina molecolare.
Dna circolare
Una delle caratteristiche più sorprendenti dell’ecDna riguarda la sua flessibilità biologica. A differenza dei cromosomi, che seguono regole precise di organizzazione e replicazione, gli anelli extracromosomici possono modificarsi rapidamente e accumulare ulteriori alterazioni genetiche.
Questo comportamento dinamico rende il tumore particolarmente imprevedibile. Le cellule cancerose possono infatti aumentare o diminuire il numero di copie di determinati geni in base alle necessità biologiche del momento. È un sistema che ricorda, per certi aspetti, un processo evolutivo accelerato.
Gli scienziati ritengono che proprio questa capacità di adattamento continuo rappresenti una delle ragioni per cui alcuni tumori riescono a metastatizzare con maggiore facilità oppure a sopravvivere anche dopo trattamenti intensivi.
L’ecDna sembra inserirsi perfettamente in questo nuovo paradigma. Questi piccoli anelli genetici agiscono infatti come strumenti di evoluzione rapida, consentendo al tumore di modificare continuamente la propria identità biologica.
La scoperta rafforza l’idea che la lotta contro il cancro debba concentrarsi non solo sulle mutazioni presenti, ma anche sui meccanismi che permettono alle cellule tumorali di cambiare rapidamente. Comprendere come il tumore evolve potrebbe diventare importante quanto identificare le alterazioni genetiche già esistenti.
Dalla genetica alla speranza clinica
La ricerca pubblicata da Istituto Airc di Oncologia Molecolare rappresenta quindi molto più di una semplice osservazione biologica. Essa offre uno sguardo nuovo sulle capacità adattative del cancro e suggerisce che una parte cruciale dell’aggressività tumorale possa dipendere da elementi genetici finora sottovalutati.
Piccoli anelli di Dna, apparentemente marginali rispetto all’enorme complessità del genoma umano, potrebbero in realtà influenzare in modo determinante il destino della malattia.
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