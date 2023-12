Non tutti sanno cosa siano le minuterie tornite di precisione, intese come gruppo di oggetti accessori. Nonostante la poco notorietà, si tratta di piccoli componenti molto diffusi in tantissimi ambiti, per produrre i quali è necessaria una grande esperienza e tanti macchinari appositamente progettati. Per la realizzazione si utilizzano solitamente torni a controllo numerico, che consentono di mantenere una grande precisione e rispondere a tolleranze minime. Solo aziende che si occupano di torneria automatica di precisione sono in grado di produrre questo tipo di componenti meccaniche.

Cosa sono le minuterie

Il termine minuterie comprende tantissimi oggetti diversi, dalle viti ai rubinetti, dalla bulloneria fino a vari inserti, stringi tubo, rondelle, raccordi ecc. Quando si parla di minuterie di precisione, però, ci si riferisce a elementi che si impiegano in sistemi meccanici complessi, per produrre i quali è necessario avere a disposizione componenti prodotte con la massima attenzione, affidabilità e precisione. Solo un ristretto numero di aziende ha a disposizione torneria automatica per minuterie di precisione , ovvero macchinari che permettono di produrre pezzi perfetti in diversi materiali, utilizzabili poi per varie applicazioni. Spesso chi produce minuterie tornite di precisione si specializza, in modo da poter offrire componenti perfette per specifiche applicazioni; in questo modo, queste realtà, possono offrire i loro prodotti alle aziende che hanno la necessità di produrre minuteria di precisione adatta all’uso in oleodinamica, nella costruzione di macchinari agricoli, all’aviazione, al comparto medicale ecc.

Come si producono

Per la produzione di minuterie di precisione si utilizzano appositi torni a controllo numerico. La torneria automatica di precisione deve essere eseguita da personale esperto. Non solo, per poter offrire diversi tipi di minuteria, con materiali vari, è necessario che l’azienda che si occupa di questo genere di accessori possa contare su numerosi macchinari, per rispondere alle richieste di ogni singolo cliente. I macchinari a controllo numerico si avviano solo con l’impiego di software di ultima generazione, che permettono di effettuare lavorazioni quanto più possibile fedeli al progetto e alle specifiche richieste dal cliente. Sono lavorazioni delicate, che non si improvvisano e che consentono di preparare pezzi perfetti e precisi sotto ogni punto di vista. Solo con torni a controllo numerico che impiegano tutte le innovazioni tecnologiche del momento si ottiene minuteria di precisione e di alta qualità. Le lavorazioni al tornio partono da barre del materiale prescelto, o da pezzi precedentemente tagliati o fusi; dal pezzo di partenza il tornio scava e incide la minuteria richiesta, garantendo la massima precisione.

Dove si impiegano

Come anticipato in precedenza, le minuterie meccaniche di precisione trovano impiego in tanti ambiti diversi. Stiamo parlando di moltissime componenti differenti, che possono avere dimensioni enormi o minuscole e che possono essere in metallo o in materiale plastico. A seconda del settore d’impiego, si producono minuterie diverse, anche se alcuni elementi sono ricorrenti in tutti i settori. A seconda del materiale di cui è fatto un elemento della minuteria se ne consiglia l’impiego in specifici ambiti. I componenti in ottone, ad esempio, si sfruttano soprattutto dove è necessario avere a disposizione parti resistenti alla corrosione.