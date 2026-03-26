Il 24 marzo 2026, il Senato federale brasiliano ha approvato il Disegno di Legge n. 896/2023, una proposta destinata a modificare in modo significativo la storica normativa del 1989 contro i crimini di discriminazione razziale. Il provvedimento introduce, tra le categorie tutelate, anche la misoginia tra i crimini di discriminazione, ampliando il perimetro della legge.

La scelta del legislatore si inserisce in un contesto globale in cui cresce l’attenzione verso i diritti delle donne e la lotta contro ogni forma di violenza o discriminazione. Tuttavia, la formulazione adottata dal testo normativo ha immediatamente generato un confronto tra sostenitori e critici.

Una definizione ampia e controversa

Il cuore del dibattito risiede nella definizione stessa di misoginia contenuta nel disegno di legge. Il testo qualifica come tale qualsiasi comportamento o espressione che manifesti odio, disprezzo o avversione nei confronti delle donne. Una formulazione che, per sua natura, si presta a interpretazioni ampie e potenzialmente divergenti.

Secondo numerosi osservatori, proprio questa elasticità rappresenta uno degli aspetti più problematici del provvedimento. In ambito giuridico, infatti, la precisione terminologica è considerata essenziale per garantire certezza del diritto e prevedibilità delle conseguenze penali. Una definizione percepita come vaga potrebbe invece aprire la strada a interpretazioni soggettive, con il rischio di includere nell’area del penalmente rilevante anche comportamenti o opinioni che non presentano un contenuto discriminatorio in senso stretto.

Il parallelismo con i reati di matrice razziale

Uno degli elementi più discussi riguarda l’equiparazione della misoginia ai reati già previsti dalla legge contro la discriminazione razziale. La normativa del 1989, nata per contrastare forme storicamente radicate di razzismo, prevede sanzioni severe e un’impostazione rigorosa nella repressione delle condotte discriminatorie.

L’estensione di tale impianto normativo alla misoginia implica, di fatto, l’applicazione dello stesso livello di tutela penale anche ai comportamenti considerati offensivi nei confronti delle donne. Se da un lato ciò viene interpretato come un segnale forte nella lotta contro la violenza di genere, dall’altro lato alcuni giuristi ricordano come il parallelismo tra fenomeni diversi per natura e contesto storico possa risultare problematico.







Libertà di espressione e timori di censura

Il tema più sensibile emerso nel dibattito riguarda il possibile impatto della legge sulla libertà di espressione. In particolare, critici del provvedimento mostrano il rischio che opinioni, critiche o prese di posizione legittime possano essere interpretate come manifestazioni di misoginia, esponendo chi le esprime a conseguenze penali.

La linea di confine tra critica legittima e discriminazione, già complessa da tracciare, potrebbe diventare ancora più sfumata in presenza di una norma dalla formulazione ampia.

Alcuni analisti parlano apertamente del rischio di un effetto dissuasivo sul dibattito pubblico, con individui e operatori dell’informazione che potrebbero scegliere di autocensurarsi per evitare possibili controversie legali. Un fenomeno che, se confermato, inciderebbe direttamente sulla qualità e sulla pluralità del discorso pubblico.

Le ragioni dei sostenitori della riforma

Non mancano, tuttavia, le voci a favore del disegno di legge. I promotori del provvedimento sostengono che l’introduzione della misoginia tra i reati di discriminazione rappresenti un passo necessario per colmare una lacuna normativa e garantire una tutela più efficace alle donne.

Secondo questa prospettiva, la violenza di genere non si manifesta soltanto attraverso atti fisici, ma anche tramite linguaggi e comportamenti che contribuiscono a creare un clima di ostilità e inferiorizzazione. Intervenire su tali dinamiche, anche attraverso lo strumento penale, sarebbe quindi essenziale per promuovere una reale uguaglianza.

Inoltre, i sostenitori evidenziano come l’interpretazione della norma sarà comunque affidata ai giudici, i quali potranno valutare caso per caso la sussistenza degli elementi necessari per configurare il reato, evitando applicazioni arbitrarie.

L’approvazione al Senato rappresenta solo una fase del processo legislativo. Il disegno di legge dovrà ora essere esaminato dalla Camera dei Deputati, dove è prevedibile che il confronto politico e giuridico si intensifichi ulteriormente.

Il disegno di legge brasiliano si colloca esattamente in questo spazio di tensione, rendendo evidente la difficoltà di intervenire su temi così delicati senza generare controversie. Se approvata definitivamente, la riforma potrebbe avere effetti significativi non solo sul sistema giuridico brasiliano, ma anche sul panorama internazionale. Altri Paesi potrebbero guardare a questo modello come a un precedente, valutandone l’adozione o, al contrario, prendendone le distanze.

Patricia Iori