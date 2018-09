Dopo aver ottenuto il titolo di Miss New York, Nia Imani Franklin è la prima donna a vincere il titolo di Miss America 2019 senza dover sfilare in bikini. La Franklin ha dichiarato di essere felice di aver ottenuto la corona senza per forza dover sfilare in costume da bagno.

Questo le ha anche consentito di mangiare un po’ di più e ha definito questi cambiamenti come un passaggio verso la modernizzazione. A colpire i giudici sono state le doti canore e la passione per le arti di questa venticinquenne, che nella vita non fa solo la modella, ma anche la cantante d’opera. Oltre alla corona, ha vinto anche 50.000 dollari in borsa di studio per l’università, che probabilmente utilizzerà per un dottorato in composizione. Durante le interviste Nia Franklin ne approfitta per sottolineare che lei è molto più di quello che possiamo vedere in una sfilata e tutte le donne sul palco sono molto più di come appaiono.

A giugno, in seguito alla campagna #MeToo contro le molestie sessuali, è stata presa la decisione di eliminare dal concorso per Miss America la sfilata in costume da bagno. È stata la prima volta in 98 anni che si tiene la famosa competizione. Fa riflettere che Miss America sia nato come concorso in costume nel 1921, in un periodo in cui mostrare il proprio corpo pubblicamente era considerato un atto rivoluzionario. Quello che invece chiedono oggi le donne è di essere giudicate non solo per il proprio aspetto fisico. L’eliminazione della sfilata in bikini costituisce sicuramente un passo in avanti, un tentativo di valutare le partecipanti non solo per la loro bellezza, ma anche per altre qualità. La sfilata in costume è stata infatti sostituita da un’intervista sul palco per approfondire meglio la personalità e il carattere delle ragazze. Finalmente in un mondo come quello delle sfilate, dove apparire è tutto, sono state prese in considerazione le caratteristiche e le doti personali, non solo il fisico. Per la prima volta ha vinto la bellezza interiore.

Ilaria Marinelli