Il vecchio concetto di ‘bellezza‘ pare abbia davvero le ore contate! A ricordarcelo è la Miss dello Stato kazako, la quale, un giorno fa, ci ha spiattellato davanti agli occhi una nuova idea di ‘bello androgino’. No no, non cominciamo con le solite critiche, non l’ha deciso lei, è stato il pubblico a votarla regolarmente!

Proprio così. Incredibile ma vero. Ilay Dyagilev ha letteralmente ingannato il parterre dell’attuale edizione del concorso femminile ‘Miss Virtual Kazakistan‘. Una passerella via web impeccabile e così femminile che il pubblico di internet ha creduto fosse una donna. Per raggiungere l’obiettivo, il 22enne, si è avvalso dell’aiuto di un truccatore, un parrucchiere e un bravo fotografo. Ilay ha voluto dimostrare agli amici ma anche al resto del mondo, che un uomo può essere anche una bella donna. Lo pseudonimo che ha utilizzato il ragazzo è Alina Alieva e i vestiti e la lingeria pare appartenessero alla sua fidanzata. Il concorso in questione, prevedeva l’invio di foto e i più commentati e ‘cliccati’ sarebbero andati sul podio.









“Sono arrivato dritto in finale e allora ho deciso di rivelare la vera identità”

Il giovane modello ha ingannato e sedotto tutti ma il candidato truffatore è stato subito eliminato e sostituito da Aikerim Temirkhanova, modella 18enne precedentemente esclusa dalla competizione. Il grazioso 22enne si è detto consapevole della sua grande bellezza e, dunque, ha voluto prendere parte al concorso di Miss bellezza per sole donne per mettersi alla prova. Pare proprio che la sua provocazione sia andata a buon fine! Il ragazzo in un commento sui social sostiene che la bellezza non si ottiene seguendo le tendenze ma con l’originalità e la personalità.

…Niente di nuovo

Chi non conosce Andreja Pejić. Modello serbo androgino che sfila sia in abito femminile che in abito maschile, è richiestissimo dalle case di moda. Pensate, è attualmente considerato uno degli uomini o meglio, una delle donne più sexy del mondo! E ancora, Dora Ratjen, all’anagrafe Heinrich Ratjen è stato un atleta che prese parte alle gare femminili durante i Giochi olimpici di Berlino 1936, classificandosi al quarto posto.

Occhio allora a chi ci sta accanto, l’inganno è dietro l’angolo!