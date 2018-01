Mission Impossible: Fallout ovvero il ritorno di Tom Cruise e di Ethan Hunt nell’estate 2018

L’ultimo Mission Impossible, Rogue Nation, vedeva Ethan Hunt (Tom Cruise) trionfare sul Sindacato con l’aiuto dell’intelligente sua antagonista Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), spia dal cuore d’oro e costretta al lavoro sporco.

La sua squadra contempla nei ranghi Ving Rhames nei panni di Luther Stickel e quell’attore brillante ch’è Simon Pegg nel ruolo Benji Dunn, informatico simpaticissimo ed eroe nerd.

Nel film v’era pure Jeremy Renner ma le notizie sul prossimo film della serie non ci danno sostegno nell’asserire la sua presenza.

Christopher McQuarrie, regista e sceneggiatore già famoso per la scrittura dello script de I soliti sospetti, ritorna alla regia nella serie Mission Impossible: a Cruise piaceva il suo approccio pratico e coinvolgente.









La pubblicità del film, intitolato Mission Impossible: Fallout, è stata inconsueta: era infatti uscito un video in cui, a seguito di uno stunt pazzesco, il protagonista s’era fratturato una caviglia saltando tra due palazzi. Il video ha fatto scatenare delle voci e lo stesso Cruise, che pure ha dovuto aggrapparsi ad un aereo senza protezione per amor del realismo e del suo nuovo film, lo ha sfruttato per pubblicizzare il nuovo prodotto in lavorazione.

Il film, pronto per l’uscita in estate, vedrà la spia Ethan Hunt in missione tra Londra, Parigi, India, Nuova Zelanda e Norvegia. Dettagli sulla trama non sono stati ancora fatti trapelare ma si può pensare che Ilsa Faust arrivi a giocare un ruolo più forte sui sentimenti del protagonista, spronata dalla presenza di Julia Hunt (Michelle Monaghan), moglie di Ethan assente nell’ultimo capitolo della serie.

Henry Cavill e Angela Bassett saranno nuove entrate nella serie e soltanto tra pochi mesi potremo sapere che ruolo giocheranno nella trama e nei nuovi intrighi del film. Aspetteremo quindi le nuove notizie dal web per accontentare i fan della saga.

Antonio Canzoniere