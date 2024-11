La missione Euclid rappresenta un passo decisivo nella nostra ricerca per comprendere i segreti dell’universo. Con la sua capacità di raccogliere dati senza precedenti e testare teorie fisiche fondamentali, Euclid non solo amplierà le nostre conoscenze, ma aprirà anche nuove strade per future scoperte scientifiche. In un momento storico in cui la collaborazione internazionale è cruciale, questo progetto dimostra come la scienza possa superare i confini geografici e geopolitici per affrontare le grandi domande dell’umanità. Siamo forse all’alba di una nuova era cosmologica, in cui il 95% oscuro del nostro universo potrebbe finalmente essere illuminato.

Lucrezia Agliani