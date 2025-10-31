La missione MINURSO venne istituita dalle Nazioni Unite nel 1991 con lo scopo di vigilare sul cessate il fuoco e organizzare un referendum di autodeterminazione per il popolo sahrawi, nel Sahara occidentale. Tuttavia, con il passare del tempo, la missione è divenuta sempre più simbolo dell’impasse diplomatica, fino a giungere a una fase di stallo e crisi profonda nel 2014, che ne ha segnato di fatto la fine operativa.

La questione del Sahara Occidentale rappresenta uno dei conflitti più longevi e irrisolti del continente africano. Tra il Marocco e il Fronte Polisario, movimento indipendentista sahrawi, si è sviluppato negli anni un confronto politico, militare e diplomatico che affonda le radici nella decolonizzazione spagnola e che, nonostante decenni di negoziati, non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

Le origini del conflitto: dalla colonizzazione spagnola al Fronte Polisario

Il Sahara Occidentale era, fino al 1975, una colonia spagnola. Durante gli anni Sessanta, nel pieno delle indipendenze africane, l’ONU invitò la Spagna a decolonizzare il territorio e permettere agli abitanti sahrawi di esprimersi sul proprio futuro. Due anni prima era nato il Fronte Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro), un movimento di liberazione nazionale che chiedeva l’indipendenza del Sahara Occidentale e la fine del dominio spagnolo.

Con la morte di Franco e la transizione spagnola, la Spagna decise di ritirarsi, ma invece di avviare un processo di autodeterminazione, siglò con Marocco e Mauritania gli Accordi di Madrid del 1975, che prevedevano la spartizione del territorio tra i due stati africani. La decisione provocò la reazione del Fronte Polisario, che dichiarò la nascita della Repubblica Araba Sahrawi Democratica (RASD) e avviò una guerriglia contro le truppe marocchine e mauritane.

La guerra del Sahara Occidentale e l’intervento delle Nazioni Unite

Tra il 1975 e il 1991, il conflitto tra Marocco e Fronte Polisario devastò la regione. Mentre la Mauritania si ritirò nel 1979, il Marocco continuò ad occupare la maggior parte del territorio, costruendo un lungo muro di sabbia di oltre 2.700 km, il cosiddetto “berm”, per separare le zone controllate da Rabat da quelle sotto il Polisario.

Il conflitto, caratterizzato da attacchi aerei, scontri a terra e gravi violazioni dei diritti umani, si protrasse fino alla mediazione delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA).

Nel 1991, grazie a un cessate il fuoco accettato da entrambe le parti, venne istituita la missione MINURSO, con il duplice obiettivo di garantire il rispetto della tregua e organizzare un referendum di autodeterminazione che avrebbe dovuto stabilire se la popolazione sahrawi volesse l’indipendenza o l’integrazione con il Marocco.

Gli obiettivi della missione MINURSO

La missione MINURSO (Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental) rappresentò inizialmente un passo storico: era la prima volta che l’ONU riusciva a far accettare a entrambe le parti un piano per la pace.

La missione, composta da osservatori militari e civili, doveva: monitorare il cessate il fuoco; supervisionare lo scambio di prigionieri e la smobilitazione delle forze del Polisario; identificare gli aventi diritto al voto per il referendum; garantire la libertà di movimento e la protezione dei civili.

Il voto, tuttavia, non si tenne mai. Le divergenze tra le parti riguardavano la definizione del corpo elettorale: il Fronte Polisario voleva limitare il voto agli abitanti originari del Sahara Occidentale prima del 1975, mentre il Marocco chiedeva l’inclusione dei coloni marocchini trasferiti nel territorio successivamente.

Da quel momento, la missione MINURSO divenne una presenza silenziosa e sempre più priva di strumenti politici per sbloccare la situazione.

L’impasse diplomatica e la crescente tensione

Durante gli anni Duemila, vari inviati speciali delle Nazioni Unite tentarono di rilanciare il dialogo, ma senza successo. Nel 2007, Rabat propose un piano di autonomia per il Sahara Occidentale sotto sovranità marocchina, ritenuto “serio e credibile” da diversi paesi occidentali, ma rigettato dal Fronte Polisario, che continuava a chiedere il referendum promesso.

Parallelamente, la missione MINURSO rimaneva l’unica missione di pace delle Nazioni Unite priva di un mandato specifico in materia di diritti umani, fatto che suscitò numerose critiche da parte delle ONG e dell’Unione Africana. Le tensioni aumentarono anche nei campi profughi di Tindouf, in Algeria, dove decine di migliaia di rifugiati sahrawi vivevano da decenni in condizioni difficili, dipendendo interamente dagli aiuti internazionali.

La crisi della missione MINURSO

Il 2014 segna una data cruciale nella storia della missione MINURSO. Dopo oltre vent’anni di presenza, la missione si trovava ormai priva di reale capacità d’intervento, con una riduzione progressiva del personale e crescenti ostacoli imposti dal Marocco alle attività dei caschi blu.

La tensione esplose quando il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, definì il Sahara Occidentale “un territorio occupato”, provocando la furiosa reazione di Rabat. Il Marocco espulse decine di funzionari civili della missione, paralizzandone il funzionamento. Sebbene l’ONU avesse cercato di ricomporre la crisi, la missione MINURSO da quel momento cessò di operare pienamente, riducendosi a un ruolo puramente simbolico e amministrativo.

Molti osservatori internazionali considerarono il 2014 come l’anno della fine effettiva della missione MINURSO, la cui capacità di monitoraggio venne drasticamente ridotta, segnando un fallimento della diplomazia multilaterale.

Il ruolo del Fronte Polisario dopo il 2014

Dopo la crisi della missione, il Fronte Polisario cercò di rilanciare la propria causa attraverso la diplomazia internazionale e i canali dell’Unione Africana, di cui la Repubblica Araba Sahrawi Democratica è membro a pieno titolo. Tuttavia, il movimento sahrawi continuò a essere militarmente e politicamente marginalizzato, mentre il Marocco consolidava la propria presenza nel territorio, investendo in infrastrutture e sfruttando le risorse naturali del Sahara.

La frustrazione crescente tra i giovani sahrawi portò, negli anni successivi, a nuove tensioni e scontri, culminati nel 2020 con la fine del cessate il fuoco e la ripresa di attacchi simbolici contro le forze marocchine nella zona di Guerguerat.







Le implicazioni internazionali e le responsabilità dell’ONU

La missione MINURSO rimane uno dei casi più discussi nella storia delle Nazioni Unite. Molti analisti ritengono che l’ONU non abbia mai voluto o potuto esercitare una reale pressione sul Marocco, complici gli equilibri geopolitici e il sostegno di potenze come Francia e Stati Uniti alla posizione marocchina.

Il mancato mandato sui diritti umani, inoltre, ha reso la missione vulnerabile alle critiche delle organizzazioni internazionali, che denunciavano violazioni contro attivisti sahrawi e l’uso della forza da parte della polizia marocchina nei confronti dei manifestanti.

A più di trent’anni dalla nascita della missione MINURSO, la questione del Sahara Occidentale resta una ferita aperta nel Nord Africa. Il Marocco continua a controllare circa l’80% del territorio, mentre il Fronte Polisario mantiene la propria base nei campi di Tindouf e rivendica il diritto all’autodeterminazione del popolo sahrawi.

La missione, pur tecnicamente ancora esistente, ha perso il suo significato originario e non è più in grado di adempiere alla funzione per cui era stata creata: garantire un referendum libero e trasparente. Il Sahara Occidentale resta oggi uno dei territori non autonomi dell’ONU, ma anche un simbolo delle promesse mancate della diplomazia internazionale e della difficoltà di conciliare sovranità, autodeterminazione e realpolitik.

