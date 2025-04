Una compagnia spaziale britannica sta progettando una flotta di satelliti che potrebbero orbitare attorno alla Luna per mappare l’universo primordiale. Si tratta di un progetto ambizioso che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione delle origini dell’universo. La missione, commissionata dall’Agenzia Spaziale Italiana, mira a rilevare segnali radio deboli risalenti ai primi momenti dell’universo, segnali che sono difficili da captare dalla superficie terrestre a causa delle interferenze causate dalle trasmissioni radio. La Luna, però, si presenta come un luogo ideale per realizzare questa ricerca, in quanto la sua parte nascosta è protetta da rumori esterni.

Mappare l’universo primordiale attraverso le onde radio lunari

Il progetto, gestito dalla compagnia britannica Blue Skies Space, è un passo significativo verso il desiderio di esplorare le epoche più oscure dell’universo, prima che si formassero le prime stelle. Il sistema di satelliti progettato potrebbe infatti captare segnali radio provenienti da una fase dell’universo che risale a meno di un milione di anni dopo il Big Bang. Questi segnali, che rientrano nella gamma delle frequenze FM, potrebbero offrire informazioni fondamentali sullo stato dell’universo primordiale, quando era composto principalmente da gas idrogeno e non esistevano ancora le stelle.

La difficoltà principale nel rilevare questi segnali dalla Terra è rappresentata dalle forti interferenze radio causate dalle comunicazioni umane. Le onde radio, infatti, si propagano attraverso l’atmosfera terrestre e vengono facilmente distorte o sovrapposte ad altre emissioni. La parte nascosta della Luna, al contrario, è schermata da queste interferenze grazie alla sua posizione, rendendola il luogo ideale per raccogliere segnali radio provenienti dalle epoche più remote. Per questo motivo, l’idea di posizionare una flotta di satelliti in orbita lunare si è rivelata una soluzione innovativa per mappare l’universo primordiale.







Il progetto ha un valore di circa 200.000 euro e prevede la creazione di una rete di satelliti, probabilmente almeno quattro, capaci di rilevare i deboli segnali radio che provengono da una distanza temporale e spaziale incredibilmente remota. La missione, oltre a cercare di rispondere alle domande sull’origine dell’universo, contribuirà anche a sviluppare nuove tecnologie per l’astronomia e le comunicazioni spaziali. Secondo Marcell Tessenyi, CEO di Blue Skies Space, la capacità di “sbirciare” nel passato dell’universo e ottenere informazioni sulle strutture su larga scala dell’universo primordiale rappresenta una sfida difficile ma affascinante, specialmente se tentata dalla superficie terrestre.

Tecnologie innovative per la ricerca spaziale lunare

Nel corso degli anni, la NASA ha già iniziato a esplorare l’idea di utilizzare la Luna per osservazioni astronomiche. Nel 2024, infatti, ha lanciato il telescopio ROLSES-1 (Radio wave Observations at the Lunar Surface of the photoElectron Sheath), che è stato montato sul lander Odysseus. Sebbene alcuni dei dispositivi a bordo del lander non abbiano funzionato correttamente a causa di un malfunzionamento, il telescopio ha continuato a operare.

In aggiunta, la NASA, insieme al Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, ha in programma di lanciare un nuovo telescopio radio sulla parte nascosta della Luna, nell’ambito di un esperimento chiamato LuSEE-Night. Questo progetto mira a raccogliere segnali radio deboli e ottenere nuovi dati sullo spazio profondo.

Blue Skies Space, inoltre, ha proposto l’uso di CubeSats, piccoli satelliti dotati di componenti commerciali, che potrebbero essere integrati nel programma Moonlight dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il programma Moonlight ha come obiettivo la creazione di una costellazione di satelliti in orbita lunare per facilitare le comunicazioni e la navigazione spaziale. L’integrazione di questi CubeSats nella costellazione europea rappresenterebbe un’importante opportunità per migliorare l’affidabilità delle osservazioni astronomiche, grazie a una rete di satelliti in grado di trasmettere i dati raccolti sulla Terra.

Oltre alla loro funzione di osservazione, questi satelliti potrebbero anche contribuire al miglioramento delle tecnologie di navigazione lunare. La progettazione di una rete di satelliti in orbita attorno alla Luna potrebbe infatti offrire nuove soluzioni per garantire una maggiore precisione nel posizionamento dei dispositivi e nella trasmissione dei dati, supportando future missioni spaziali e l’esplorazione della Luna stessa.

La possibilità di raccogliere dati dal lato nascosto della Luna non solo arricchirà la nostra conoscenza dell’universo primordiale, ma potrebbe anche segnare un passo fondamentale nell’evoluzione delle tecnologie spaziali, aprendo la strada a una nuova era di esplorazione scientifica.

Elena Caccioppoli