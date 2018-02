Ci sono molti, tanti dilemmi e questioni che affliggono la mente umana da tempi immemori. Il senso della vita, l’esistenza di un dio, la vita dopo la morte, gli alieni, il tempo e chi più ne ha più ne metta. Fior fior di filosofi e scienziati si dannano ogni giorno per strappare alla realtà delle risposte anche parziali a tutte queste domande. Se è vero, tuttavia, che scherzando si può dire tutto anche la verità, come asseriva Sigmund Freud, allora Futurama rappresenta uno dei compendi più brillanti e completi dei risultati avuti fin ora (e forse anche di quelli futuri).

Il pretesto narrativo del fattorino Fry che per uno scherzo del destino (o come si scoprirà più tardi per un piano davvero complicato) cade in una cella criogenica per poi risvegliarsi mille anni più tardi, catapulta lo spettatore in situazioni davvero spiazzanti. Lo sforzo di immaginazione per la costruzione di una società “umana” nell’anno 3000 non è stato complicato. Matt Groening, infatti, sfrutta tanti luoghi comuni e le teorie più disparate su quello che sarà il futuro. Attinge, per fare degli esempi, dalla fiducia utopistica nella tecnologia espressa in “ritorno al futuro” (che ci vedeva su skateboard fluttuanti e macchine volanti già nel 2015) e da teorie meno incoraggianti come quelle del film “Idiocracy” che vede nel futuro un progredire del idiozia dell’umanità.

Il mondo di Futurama

I protagonisti, infatti, sono socialmente evoluti e a loro agio con tecnologie e concetti futuristici anche molto complessi e allo stesso tempo idioti patentati spesso moralmente discutibili. Si parla di umani, una marziana di buona famiglia, un robot piegatore, uno strano uomo granchio e una donna ciclope.

Una situazione paradossale, strana e visionaria quella descritta in Futurama ma che con il passare del tempo somiglia davvero tanto alla società di oggi in tutti i suoi pregi e soprattutto difetti.

Le possibilità messe a disposizione di questo variopinto mondo futuristico sono immense e gli autori hanno deciso di sfruttarle tutte. Ecco quindi una strana squadra male assortita fare i conti con i più grandi misteri dell’universo solo per svolgere il loro lavoro di consegne interstellari.

I confini dell’universo

Le situazioni assurde si susseguono in modo che sembrino quasi la routine nel mondo del futuro. E’ il caso della singolare avventura che vede i protagonisti di Futurama ad avventurarsi ai confini dell’universo. Come già successo per l’esplorazione della Luna, vista da Fry (il ragazzo del 2000) come un evento straordinario, anche in questo caso la sua emozione è alle stelle. Peccato che nel 3000 il confine dell’universo sia stato trovato e raggiunto da tempo tanto da diventare una vera e propria banalità.

Una banalità che ad oggi fa scervellare i fisici e gli astronomi di tutto il mondo. La teoria prevede un confine all’universo fisico in cui viviamo ma fatica a trovare una definizione. Le osservazioni dei corpi celesti, infatti, dimostrano una sorta di movimento di espansione. Ciò implica, facendo una iper-semplificazione, che l’universo abbia una dimensione e che esso cresca. Le difficoltà, però, non si limitano ad una sfera meramente fisica. Difatti oltre l’impossibilità di misurare, con gli strumenti a nostra disposizione, le effettive distanze, dimensioni e velocità dei corpi celesti più lontani vi è l’impossibilità concettuale di definire un “fuori”. Se l’universo è materia, spazio e tempo, al di là dei suoi confini cosa c’è?

Per adesso noi profani della materia possiamo solo cullarci nel vedere Fry che inserisce una moneta in un binocolo panoramico per guardare al di là dei confini dell’universo solo per vedere se stesso al di là del nulla.

Dio

Può una serie animata ambientata in un futuro altamente tecnologico metterci di fronte all’esistenza di Dio? Si che può, e lo fa con quel piglio assurdamente fantascientifico che la contraddistingue, nella ventesima puntata della terza stagione.

La storia del robot piegatore Bender che per sfortunate vicende si ritrova a vagare perso nello spazio profondo è il momento ideale. Perdersi è l’unico modo di trovare qualcosa di introvabile (parafrasando Jack Sparrow).

Tutti, da secoli, si interrogano sulla reale esistenza di un Dio senza venirne davvero a capo. Ecco dunque che Futurama disperde nel nulla il robot blasfemo dai valori morali inesistenti e lo fa diventare un Dio. Egli si ritrova infatti a veder crescere sul suo corpo una civiltà di creature minuscole molto simili agli esseri umani. Dall’alto della sua onnipotenza nei confronti di questi esserini cerca di essere un buon sovrano, ma si rende conto che ad ogni azione, dettata da buone intenzioni o da rabbia, corrispondono conseguenze più o meno disastrose.

Per uno scherzo del destino, nell’andare alla deriva nel cosmo, giunge al cospetto di una creatura fatta di corpi celesti luminosi, simili a tante stelle. Per sua grande sorpresa la creatura parla ed è anche molto saggia. Sorpresa delle sorprese è Dio in “persona”.

Il dialogo fra i due è uno dei momenti più assurdi ed illuminanti della storia della teologia e si conclude con la partenza di Bender per la terra e una frase magnifica da parte di Dio:

“Se fai le cose per bene, nessuno sospetterà che tu abbia fatto realmente qualcosa”.

Il tempo e la fine del mondo (allerta spoiler)

Un tema spinoso, ricco di insidie concettuali e logiche, quello del viaggio nel tempo. Per questo gli autori della serie non avevano intenzione di affrontarlo. Quando si sono decisi a farlo hanno creato due delle migliori storie della storia delle sitcom animate. Una di esse, dal titolo “Fry il ritardatario”, è valsa a Futurama un Emmy Award nel 2011.

Nel contesto di una lite tra Fry e la sua amata Turanga Lela (la donna ciclope) per i continui ritardi del ragazzo, Il professor Farnsworth inventa una macchina del tempo. Invita proprio Fry con il robot Bender a collaudarla in un salto avanti nel tempo di qualche minuto. Per un tragico errore finiscono nel 10.000 d.C. in una società completamente allo sfascio. Il problema è che la macchina può viaggiare solo in avanti nel tempo e non tornare indietro. I protagonisti si ritrovano dunque in una situazione senza via d’uscita in cui non possono più tornare alle proprie vite.

Nel disperato tentativo di trovare una soluzione viaggiano avanti nel tempo per trovare una società umana in cui è stata inventata una macchina del tempo che funzioni anche al contrario. Si susseguono situazioni assurde in epoche inimmaginabili. Finché non avviene l’irreparabile: giungono nell’anno della fine del universo. Non ci sono più forme di vita sulla Terra e il cosmo è prossimo a scomparire definitivamente. La disperazione lascia presto il posto alla rassegnazione e i tre malcapitati, facendo avanzare a ruota libera l’orologio della macchina si aprono una birra per assistere alla fine di ogni cosa.

Ci siamo. Anche l’ultima molecola smette di esistere. Credendo di andare incontro ad una fine certa, i tre si sorprendono nel vedere che avanzando ancora avviene un secondo Big Bang in cui l’universo si ripete esattamente come al precedente (nel caso in cui loro non intervengono a fare qualche danno). Grazie a questo strano fenomeno possono ritrovarsi nuovamente nell’anno 3000 dopo svariati tentativi.

La puntata, angosciante e affascinante allo stesso tempo, prende in prestito la teoria dell’universo oscillante dell’impronunciabile Aleksandr Aleksandrovič Fridman. Il cosmologo e matematico russo propone infatti una struttura dell’universo “elastica” se così si può dire. L’espansione dello stesso, infatti, secondo questa teoria, corrisponderà ad un restringimento così potente da creare nuovamente la materia del Big Bang.

Al di là di questo, non ci aspettavamo certo di essere messi di fronte alla fine universale della vita come la conosciamo guardando Futurama alle tre del pomeriggio.

Carrieri Cesare Luca