La morte di Alexey Navalny, l’oppositore principale di Putin, avvolta nel mistero, solleva dubbi significativi. La versione ufficiale, diffusa dalla tv di Stato russa, parla di un decesso causato da un “coagulo sanguigno”, ma la mancanza di chiarezza e dettagli alimenta sospetti. La storia di manipolazione dell’informazione della tv di Stato e la morte avvenuta in un contesto politico teso aumentano la necessità di un’indagine indipendente e trasparente.

Nel tentativo di fare chiarezza sulla misteriosa morte di Alexey Navalny, l’oppositore di spicco del presidente russo Vladimir Putin, ci troviamo di fronte a un intricato labirinto di informazioni sfuggenti. Il quadro che emerge attraverso il filtro della tv di Stato russa è tutto tranne che trasparente, e la versione ufficiale parla di un decesso causato da un “coagulo sanguigno”. Tuttavia, le circostanze che circondano questo evento sollevano interrogativi significativi.

È innegabile che Navalny fosse uno degli oppositori più vocali e temuti da Putin. Le sue denunce contro la corruzione e il suo ruolo attivo nell’organizzazione di proteste contro il governo lo hanno reso una figura centrale nell’opposizione russa. La sua morte repentina, quindi, non può essere ignorata come un semplice incidente di salute.

Il primo elemento sospetto è la fonte stessa delle informazioni: la tv di Stato russa. La sua storia di manipolazione dell’informazione e di occultamento di fatti scomodi è ben nota. In questo contesto, la notizia della morte di Navalny sembra un puzzle assemblato con pezzi mancanti, lasciando spazio a dubbi legittimi sulla veridicità delle dichiarazioni ufficiali.

Il “coagulo sanguigno” indicato come causa della morte è un termine medico generico che solleva ulteriori domande. Senza una spiegazione dettagliata e trasparente sulla natura e l’origine del coagulo, rimaniamo nell’oscurità riguardo alla sequenza di eventi che hanno portato alla morte di Navalny. La mancanza di chiarezza in questo aspetto alimenta le teorie del complotto e le speculazioni sul possibile coinvolgimento di forze esterne.







Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società Italia di Cardiologia, commenta all’Ansa:

«È impossibile fare valutazioni in questa circostanza. Di certo sotto il termine trombosi rientra un po’ di tutto: dall’infarto, all’ictus, all’embolia polmonare fino perfino all’ipotesi di avvelenamento. La trombosi è la formazione di un coagulo nei vasi sanguigni, sia arteriosi sia venosi. Il coagulo può formarsi in qualunque organo: cervello, cuore, polmoni, arti inferiori. Le trombosi che più frequentemente causano la morte sono quelle a carico di un’arteria del cervello o del polmone e quelle in cui si verifica un’ostruzione delle arterie coronarie, cioè l’infarto».

La cronologia degli eventi è un altro aspetto che merita attenzione. La morte di Navalny è avvenuta in un contesto politico teso, con proteste e tensioni già presenti. Questo scenario solleva dubbi sulla possibilità che la sua morte sia stata orchestrata per placare l’opposizione o per eliminare una voce critica. Inoltre, la mancanza di una indagine indipendente e trasparente alimenta il sospetto che ciò potrebbe essere stato un atto pianificato a tavolino.

Il contesto geopolitico internazionale aggiunge un ulteriore strato di complessità alla vicenda. Le relazioni tese tra la Russia e diverse potenze occidentali amplificano le domande sulla veridicità delle informazioni fornite. L’accusa di avvelenamento subita da Navalny in passato, con conseguente trattamento in Germania, aveva già suscitato dubbi sulla sua sicurezza. La sua morte prematura solleva ulteriori interrogativi sulla possibilità di un coinvolgimento esterno.

In conclusione, fare chiarezza sulla morte di Alexey Navalny è un compito arduo, considerando la nebulosità delle informazioni fornite dalla tv di Stato russa e le circostanze ambigue che circondano l’evento. È imperativo che la comunità internazionale richieda un’indagine indipendente e trasparente per gettare luce su questo mistero e assicurare che la verità emerga, indipendentemente dalle pressioni politiche. Solo attraverso un approccio rigoroso e imparziale sarà possibile svelare la verità dietro la morte di Navalny e garantire che la giustizia sia fatta.

Patricia Iori