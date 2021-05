Misty Copeland: la prima étoile afroamericana dell’American Ballet Theatre

“La danza non fa per te”, dicevano a Misty Copeland. Ma oggi L’American Ballet Theatre ospita la sua prima étoile di colore

L’infanzia “caotica”, l’approccio tardivo alla danza e i pregiudizi hanno segnato profondamente il cammino di Misty Copeland, l’afroamericana che dotata di una grande forza (fisica e non solo) sta rivoluzionando il mondo del balletto. La danzatrice, insieme all’American Ballet Theatre, una delle compagnie più famose al mondo, sta finalmente scrivendo un nuovo capitolo di una tra le più nobili discipline. La danza classica sembra infatti mostrare ancora notevoli difficoltà nel superare certi preconcetti legati all’etnia, concezione che va paradossalmente in contrasto con la natura “sognatrice” di questa arte. Ma Misty Copeland sta riuscendo a valicare questo muro.









La bambina che trasformò la sua infanzia movimentata in un balletto

Misty Copeland è la più giovane di quattro figli, di padre afroamericano e madre di origini italiane. Ha assistito a ben 5 matrimoni della madre, spostandosi da una parte all’altra dell’America, fino ad abitare presso una piccola stanza di un motel del Kansas City. Ma nonostante tutto ha affrontato la sua infanzia con tanta vitalità e un ritmo tutto suo. La piccola Misty, infatti, amava cimentarsi in acrobazie “improvvisate” sulle note di Mariah Carey, prendendo a modello il suo idolo, Nadia Comăneci.

Convinta dalla madre, nonostante fosse ormai “grande” per avvicinarsi alla disciplina, Misty Copeland iniziò a studiare danza classica all’età di 13 anni. Ma dopo soli due anni, la sua determinazione la portò a collezionare prestigiosi premi e ad infondere in lei una passione sempre più forte. Tuttavia, le sue limitate risorse economiche non le diedero la possibilità di intraprendere il costosissimo cammino della danza. Per questo potè sperare solo in delle borse di studio, rese possibili da un’adozione che la separò momentaneamente dalla famiglia.

La battaglia legale per la tutela genitoriale e il salto all’American Ballet Theatre

Nel 1998, quando la Copeland aveva appena 15 anni, i suoi insegnanti di balletto e sua madre ingaggiano una battaglia legale per la sua custodia. Nel frattempo Misty, che aveva già vinto alcuni premi, riceve svariate offerte di lavoro. La battaglia legale si conclude con la presentazione di alcune istanze per l’emancipazione della ballerina e la riduzione della tutela della madre. Entrambe le parti fanno cadere le procedure legali e la Copeland si trasferisce per studiare con una nuova insegnante, membro dell’American Ballet Theatre.

Nel 2015, Misty Copeland viene insignita del titolo più alto nella gerarchia della danza, quello di Principal Dancer dell’American Ballet Theatre. Un vero e proprio primato per una delle più grandi compagnie del mondo, che oggi può vantare la sua prima étoile afroamericana dopo 75 anni dalla sua fondazione.

Ciò rappresenta per la danza un vero e proprio traguardo, a dimostrazione che la candida eleganza delle ballerine classiche non è più una questione di colore.

Silvia Zingale