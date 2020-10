Moda e inquinamento

Forse non tutti lo sanno ma l’industria della moda è la seconda al mondo per inquinamento prodotto, al primo posto c’è l’industria petrolifera. Noi tutti contribuiamo a questo tipo di inquinamento, a causa dei nostri comportamenti per quanto riguarda l’utilizzo degli abiti, visto che siamo i fruitori dei prodotti offerti dall’industria della moda. Ragionare in questo senso ci permette di comprendere come scelte personali in fatto di utilizzo degli abiti possono influire pesantemente sull’ambiente e sulla sua salvaguardia. Un’idea che si sta diffondendo in questi ultimi anni è proposta anche dal sito pianetadonne.blog , si tratta del repeat dressing.

La problematica

Il problema di fondo non è così semplice da comprendere, almeno a un primo sguardo: la moda produce inquinamento. Lo fa già in partenza, visto che le manifatture tessili sono tra quelle che danno vita alla più alta quantità di gas serra per singolo prodotto. Circa il 10% di tutte le emissioni prodotte nel globo derivano proprio dal mondo dell’abbigliamento. Oltre ai gas serra e ai prodotti chimici di scarto, derivati appunto dalla produzione diretta dei materiali tessili, ci sono poi altre fonti di inquinamento. Tra cui la spedizione dei tessuti, i lavaggi dei capi indossati, la produzione dei diversi tipi di packaging. Gli alti tassi di inquinamento prodotti dall’industria tessile sono correlati anche al fatto che buona parte delle industrie tessili sono posizionate in Paesi in cui l’attenzione alle fonti di approvvigionamento non è massima. Si pensi ad esempio alla Cina, dove buona parte delle aziende utilizza energia elettrica proveniente da centrali a carbone.

Il comportamento dei consumatori

Questa è poi un’altra parte della medesima problematica, acuita soprattutto dai social media. Oggi molti appassionati di moda non indossano una seconda volta un abito che è già comparso sui social, da Instagram a Tik Tok. Per chi ha l’abitudine a soppesare le proprie spese futili sembra impossibile, ma la realtà è questa. La moda sta diventando sempre più veloce, il concetto di prêt-à-porter ha assunto negli ultimi anni connotati ancora più preoccupanti. Molti, soprattutto tra i giovani, usano un abito, una giacca, una maglietta, solo una volta; per poi sostituirli con nuovi capi d’abbigliamento, perfetti per una nuova fotografia.

Risolvere il problema

Il repeat dressing è di fatto un movimento che va contro la pessima abitudine di non volersi far vedere con un capo indossato una seconda volta, dopo che si è stati fotografati e si è comparsi sui social media. Il suggerimento è quello di non vergognarsi di indossare una seconda volta un abito, un paio di scarpe, dei jeans alla moda. I capi di qualità possono essere indossati all’infinito, magari modificando l’abbinamento, in modo da renderli ancora attuali e da farli sembrare una novità. Invitare i consumatori, soprattutto quelli compulsivi, ad usare i capi d’abbigliamento per varie volte può già essere un passo avanti, o almeno consentirebbe di fermare questa brutta abitudine che si sta sempre più diffondendo. Oltre al repeat dressing stiamo poi assistendo anche ad azioni da parte del mondo della moda; sono numerosi i brand che propongono abiti sostenibili, prodotti con il minimo impatto ambientale possibile o addirittura con materiali riciclabili.