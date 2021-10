Moda uomo: tutto sugli estratti profumati

Comprare il profumo giusto è una scelta che non va sottovalutata: il profumo è l’essenza che viene associata alla nostra persona, che si associa al nostro modo di vestire e rimarca la nostra presenza. Spesso tendiamo ad affidarci ai grandi marchi di profumi prediligendo gli eau de toilette o eau de parfume perché semplicemente sono più presenti sul nostro mercato. Ma attenzione: vi hanno mai spiegato di cosa si tratta veramente? E perché non conviene davvero comprarli? Continuate a leggere e scoprirete molte cose che vi serviranno per il vostro futuro acquisto di profumo.

Eau de Toilette, Eau de Parfum, estratto profumato: le differenze

Quando parliamo di profumi, non possiamo limitarci a una definizione sommaria. Adesso vi spiegheremo precisamente quali sono le differenze tra le varie produzioni, così che possiate scegliere il migliore profumo uomo secondo le vostre esigenze. In generale, la differenza si trova principalmente nella percentuale di diluizione delle essenze in acqua. Maggiore è la diluizione, minore sarà la presenza del profumo. Al contrario, un profumo molto intenso (come l’estratto) avrà bassa percentuale di acqua e maggiore percentuale di essenza e alcool. Per avere un’idea sugli estratti profumati quelli di Nasomatto ne sono un ottimo esempio.

Ma ora passiamo alle differenze:

Eau de toilette: si tratta della calibrazione più presente in commercio, contiene una bassa quantità di alcool (essenze concentrate al 12-15%). L’unico composto ad intensità inferiore è l’eau de cologne (con solo il 3-5% del volume in essenza).

Eau de parfum: ha una composizione più forte della precedente, con una quantità di aromi in alcool pari al 15-20%. Si trova spesso in commercio come la varietà più intensa di profumo commercializzabile, anche se vedremo che non è così.

Estratto profumato: non sempre conosciuto, è la variante con maggiore percentuale in essenze e alcool che lo rende abbastanza intenso (e se non vi piace l’odore forte probabilmente anche fastidioso). Il costo dell’estratto è spesso abbastanza elevato, ma non fatevi ingannare: il vostro profumo durerà il doppio delle normali eau de toilette in commercio, per cui ne basterà una goccia per ottenere un effetto inebriante.

Estratto profumato: quale provare?

Ora che abbiamo compreso le differenze nella vendita dei vari profumi proviamo a capire quale potrebbe essere l’estratto profumato che si potrebbe provare per primo. Tutti gli store li differenziano in base alla nota predominante, ovvero fruttato, fiorito, legnoso e via dicendo con intuizioni artistiche e sperimentali. Tra i più apprezzati sul mercato c’è Black Afgano Nasomatto, che fonde note dal carattere aspro e legnoso con forti aromi provenienti dall’estratto di canapa e caffè tostato. L’estratto è pensato sia per uomo che per donna: lo consigliamo a chi voglia sperimentare una venatura di carattere e una nota di inebriante eccitazione.