Ancora una volta nella storia delle democrazie liberali, il potere esecutivo, come un cavallo imbizzarrito, strattona le redini istituzionali che ne limitano i poteri. Ancora una volta nel tentativo di espandere la propria forza, si scontra sul muro della legge.

La gestione dei migranti, in Italia con il modello Albania e negli Stati Uniti con il modello El Salvador, è solo l’ultimo fronte di questa secolare battaglia.

Il modello Albania

Nel 2023, dopo anni di campagne elettorali mirate alla cattiva gestione del fenomeno migratorio da parte del centro e della sinistra, il governo Meloni ha presentato la sua soluzione: il modello Albania.

Nell’accordo siglato ormai due anni fa, il nostro governo ottenne dall’esecutivo albanese una parte di territorio sufficiente alla realizzazione di due strutture. Un centro di prima accoglienza nel porto di Shengjin e un altro a Gjader per sbrigare le procedure di rimpatrio.

Il funzionamento del modello Albania era, originariamente, piuttosto complesso. Una volta individuati e salvati degli immigrati in mare, si sarebbe dovuto procedere a un primo riconoscimento. Gli uomini maggiorenni, non affetti da evidenti vulnerabilità, provenienti da un Paese considerato sicuro, sarebbero stati indirizzati verso la struttura portuale di Shengjin. Gli altri, donne, bambini, uomini provenienti da Paesi non sicuri, sarebbero, invece, stati condotti in Italia dove avrebbero seguito l’ordinaria procedura di accoglienza ed eventualmente di rimpatrio.

Una volta terminati ulteriori controlli nel centro portuale di Shengjin, gli immigrati sarebbero stati trasportati a Gjader e qui avrebbero atteso il concludersi delle procedure velocizzate per il rimpatrio.

Il costo del modello Albania si aggirerebbe tra i 600 e gli 800 milioni di euro. Ad aumentare notevolmente le spese, non è tanto la costruzione e il rinnovamento delle strutture o il trasporto dei migranti, quanto la gestione stessa dei centri. Essi, infatti, non verranno gestiti dal governo di Tirana, ma da quello italiano. Si pensi ad esempio che le forze dell’ordine lì impiegate, rimosse quindi dal contesto nazionale, riceveranno oltre al normale stipendio, 100 euro aggiuntivi per giorno di permanenza, a cui aggiungere vitto e alloggio.

Un anno dopo gli accordi, nel 2024, una nave della marina militare italiana trasportò i primi 16 immigrati in Albania. Di questi, quattro vennero immediatamente trasferiti in Italia, due perché minorenni, due per gravi problemi di salute.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, esaminate le richieste di asilo dei rimanenti 12 immigrati, le respinse, avviando così il procedimento che li avrebbe visti tornare nei rispettivi Paesi d’origine: Egitto e Bangladesh. Sennonché, il tribunale civile di Roma, che avrebbe dovuto confermare la legittimità del loro trattamento nelle strutture albanesi, non lo convalidò.

I giudici di Roma, esaminata la questione, notarono, infatti, che la lista di Paesi sicuri prodotta dal governo Italiano ne comprende alcuni, tra cui Egitto e Bangladesh, che non possiedono i criteri di sicurezza sui quali si era precedentemente espressa la Corte di Giustizia Europea. I magistrati, individuato un contrasto tra il diritto nazionale e quello europeo, hanno applicato quello proveniente da una fonte di diritto gerarchicamente più forte, cioè quello europeo. Il restante gruppo di immigrati seguì, così, i primi quattro in Italia.

Dopo un ulteriore fallimentare tentativo di utilizzo delle strutture albanesi per il trattamento accelerato di alcuni immigrati, il governo Meloni sembrerebbe avergli trovato una nuova funzione. Entrambe diverranno normali, ma più costosi, CPR, in cui potranno essere trasferiti immigrati inizialmente accolti sul territorio italiano.

Il modello El Salvador

Tra il 14 e il 16 marzo, 238 immigrati venezuelani negli Stati Uniti sono stati ammanettati, caricati su un aereo, trasportati e imprigionati in un carcere di massima sicurezza in El Salvador. Il rapitore? L’esecutivo di Washington.

Gli Alien and Sedition Acts, approvati dal neonato Congresso nel 1798, prevedono la possibilità per il governo federale di espellere gli uomini sopra i 14 anni, sprovvisti di cittadinanza statunitense, immigrati da Paesi che sono in guerra o che hanno invaso gli USA.

Donald Trump, nel tentativo di accelerare l’espulsione dei duecento immigrati venezuelani, ha fatto ricorso a quest’antica legge, provvedendo non solo alla loro immediata deportazione, ma anche alla reclusione presso una struttura carceraria in un Paese terzo. I dubbi circa la legittimità di questo provvedimento sono molto più numerosi e profondi di quelli riguardanti il modello Albania.

Il governo sembrerebbe, infatti, aver ignorato l’ordine di un giudice federale di invertire la rotta degli aerei, in quel momento ancora in volo, che trasportavano gli immigrati nel carcere salvadoregno.

Inoltre, la deportazione dei cittadini di un Paese che non ha intrapreso azioni belliche contro gli USA nel carcere di uno Stato terzo, è stata resa possibile solamente grazie a un’interpretazione particolarmente avventurosa degli Alien and Sedition Acts.

L’epopea giuridica che ha reso possibile l’espulsione degli oltre 200 venezuelani inizia a Febbraio, quando il governo Trump si preoccupò di riconoscere la gang venezuelana Tren de Aragua (TdA), non come organizzazione criminale ma terroristica. L’esecutivo decise poi che la presenza di certi tatuaggi sul corpo di uomini venezuelani, sia una prova sufficiente a dimostrare la loro appartenenza a TdA. Tramite questo metodo 238 cittadini del Venezuela residenti sul territorio statunitense, il 75% dei quali avrebbe una fedina penale pulita, sono stati accusati di essere membri di Tren de Aragua.

Infine, con un salto logico, piuttosto difficile da seguire, il governo Trump sembrerebbe aver deciso di equiparare l’organizzazione criminale TdA, riconosciuta come terroristica, a un Governo che ha ordinato l’invasione del territorio statunitense.

Di conseguenza, i 238 immigrati venezuelani, secondo la legge settecentesca, potrebbero essere deportati senza il diritto di apparire davanti a un giudice.

Scontro magistratura-governo?

Il modello Albania e il modello El Salvador sono da intendere come gemelli separati alla nascita. Uno coltivato in un complessissimo sistema di norme nazionali ed europee, l’altro in un più semplice miscuglio di norme scritte e consuetudinarie.

Eppure, entrambi hanno trovato, al momento della loro realizzazione, resistenza da parte della legge. I giudici italiani, come quelli statunitensi, verificate alcune irregolarità nel modello Albania e in quello El Salvador, hanno tentato, svolgendo la loro funzione costituzionale, di bloccare le azioni illegittime dei rispettivi esecutivi.

La risposta del governo Meloni e quello Trump? Attaccare e screditare la magistratura. In Italia con l’accusa di essere toghe rosse, negli USA di essere dei liberal radicali e amici degli immigrati. I magistrati vengono screditati e presentati all’opinione pubblica, non come imparziali interpreti della legge, ma come parte integrante delle forze di opposizione.

In Italia questa strategia non sembrerebbe aver ancora prodotto alcun effetto materiale, mentre negli USA ha portato all’arresto di una giudice accusata di aver aiutato un immigrato a evitare l’arresto.

Il modello Albania e il Modello El Salvador, un confronto

Il modello Albania e il modello El Salvador hanno tentato di rispondere al problema migratorio con una soluzione capace di velocizzare le procedure di rimpatrio e di dissuadere la partenza di nuovi immigrati clandestini.

Quindi, sembrano uniti da una comune interpretazione ideologica del fenomeno migratorio. L’elevato numero di immigrati, piuttosto che essere considerato dai rispettivi governi come un problema economico e/o umanitario, è visto principalmente come una minaccia, quasi militare. Le politiche migratorie sono, di conseguenza, dettate con un approccio guidato dalla paura più che dall’analisi politica.

Nonostante le numerose somiglianze, i modelli non sono perfettamente uguali. Il modello Albania, per quanto moralmente ed economicamente criticabile, avrebbe dovuto accelerare il ritorno di alcuni immigrati, a cui non è riconosciuto il diritto di permanere sul territorio italiano, nel proprio Paese d’origine.

Il modello El Salvador, sembra invece più simile a una sorta di confino, di allontanamento dalla vita civile di alcuni indesiderati. In questo caso, gli indesiderati sono cittadini venezuelani, non condannati, accusati di essere parte di una gang. Trump, però, già mette in gioco la possibilità di sottoporre a simili misure anche cittadini statunitensi accusati di alcuni atti criminali.

Claustrofobia istituzionale

Il governo Meloni e quello Trump, raggiunte le stanze dei bottoni, sembrano trovarcisi stretti. I muri istituzionali, innalzati dalle costituzioni democratiche, ne stringono e ridimensionano le volontà politiche. Mossi da un panico claustrofobico tentano di picconarli e scavalcarli, di sfuggire alle briglie democratiche.

Il tempo delle democrazie liberali è con ogni probabilità arrivato al suo termine. La nuova destra internazionale combatte con tutte le sue forze per trasformarle in quasi-democrazie o democrazie plebiscitarie. Esse intendono il momento elettorale come legittimazione del potere assoluto dell’esecutivo. Ai cittadini non si chiede di eleggere un presidente ma un capo, la cui volontà, in quanto teorico specchio di quella popolare, non conosce limite.

In questo momento di passaggio, il tentativo di far rispettare tali limiti, di contenere la volontà del governo all’interno del recinto costituzionale, è considerato un affronto, quasi un tradimento, della volontà popolare stessa. Da qui provengono i frequentissimi attacchi alla magistratura.

Il recente passato europeo ha mostrato che quando i governi tentano di espandere il proprio potere oltre il controllo delle altre istituzioni, spesso lo fanno trovando un nemico interno da perseguire.

Il nemico di oggi sono gli immigrati e se per garantire la sicurezza nazionale, si permetterà all’esecutivo di sfuggire alla dittatura della legge, il passato diverrà, inevitabilmente, presente.

Sembrano pertinenti i versi di Martin Niemöller:

“Quando i nazisti presero i comunisti, io non dissi nulla perché non ero comunista. Quando rinchiusero i socialdemocratici io non dissi nulla perché non ero socialdemocratico. Quando presero i sindacalisti, io non dissi nulla perché non ero sindacalista. Poi presero gli ebrei, e io non dissi nulla perché non ero ebreo. Poi vennero a prendere me. E non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa”.

Simone Sannai