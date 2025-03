Il modello DAMA, nato nel 2000 presso l’Ospedale San Paolo di Milano, rappresenta una delle soluzioni più avanzate e inclusive per l’assistenza ospedaliera delle persone con disabilità. Negli anni, si è consolidato come uno strumento di grande efficacia nell’ambito della presa in carico e dell’accoglienza di pazienti con difficoltà di comprensione e comunicazione, in particolare per quelli con disabilità intellettive e relazionali. Il successo del modello ha spinto le autorità italiane a pensare a una sua espansione su scala nazionale, per garantire a tutte le persone con disabilità un accesso equo e adeguato ai servizi sanitari.

Un passo verso l’uniformità: il tavolo tecnico

Recentemente, è stato istituito un tavolo tecnico interministeriale con l’obiettivo di creare linee guida nazionali per la diffusione del modello DAMA in tutto il Paese. Il tavolo, frutto della collaborazione tra il Ministero per le Disabilità e il Ministero della Salute, ha visto la firma di un importante decreto da parte della Ministra Alessandra Locatelli e del Ministro Orazio Schillaci. Questo atto segna l’inizio di un percorso volto a uniformare le modalità di assistenza ospedaliera per le persone con disabilità in tutte le strutture sanitarie italiane.

L’importanza delle linee guida nazionali

Il cuore del progetto sarà la definizione di linee guida nazionali che consentiranno di attuare il modello DAMA con una maggiore coerenza e efficacia. Queste linee guida si prefiggono l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza ospedaliera per le persone con disabilità, in modo che possano ricevere cure personalizzate e specifiche per le loro esigenze. Come sottolineato dalla Ministra Locatelli, questo passo è fondamentale per garantire un accesso più equo alle cure e una gestione ospedaliera più efficiente dei pazienti con disabilità intellettive e relazionali.

Il Tavolo tecnico, coordinato dal Dottor Filippo Ghelma, Direttore della Struttura Complessa D.A.M.A. dell’Ospedale San Paolo di Milano, avrà una durata di otto mesi. Durante questo periodo, esperti del settore sanitario e delle politiche sociali lavoreranno per definire protocolli, strumenti e strategie operative che possano essere adottati in tutte le strutture ospedaliere italiane.

Caratteristiche del modello DAMA

Il modello DAMA si distingue per la sua capacità di adattarsi alle necessità specifiche dei pazienti con disabilità. La sua implementazione all’interno delle strutture ospedaliere prevede una serie di misure mirate a garantire che le persone con difficoltà di comunicazione possano accedere ai trattamenti sanitari senza ostacoli. Tra le principali caratteristiche del modello vi sono percorsi preferenziali, segnaletica chiara, e formazione del personale sanitario.

Il personale ospedaliero è preparato non solo a riconoscere le diverse disabilità, ma anche a gestire correttamente le dinamiche relazionali con i pazienti, un aspetto fondamentale per rendere il processo di cura il più efficace e rispettoso possibile. Inoltre, viene garantita una collaborazione costante con le associazioni di persone con disabilità, per intercettare e soddisfare i real needs dei pazienti, migliorando così la qualità della loro esperienza ospedaliera.







Le misure per facilitare l’accesso alle cure

Una delle principali misure adottate dal modello DAMA riguarda la creazione di percorso preferenziali per i pazienti con disabilità, che possono includere l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adozione di tecnologie assistive per facilitare la comunicazione. In questo modo, le strutture ospedaliere divengono più accessibili, sia fisicamente che comunicativamente, per i pazienti con difficoltà cognitive.

Un altro aspetto fondamentale del modello DAMA riguarda la cura personalizzata: ogni paziente riceve un piano di assistenza costruito sulle sue specifiche necessità, in modo da garantire che le cure siano appropriate e rispettose della sua condizione. Ciò implica, ad esempio, la possibilità di modulare i tempi delle visite e l’adozione di strategie di comunicazione non verbale per i pazienti non in grado di esprimersi verbalmente.

La collaborazione tra ministeri e ospedali

L’istituzione del tavolo tecnico interministeriale rappresenta anche un esempio di sinergia tra diversi livelli istituzionali. Infatti, il progetto DAMA coinvolge non solo il Ministero per le Disabilità, ma anche il Ministero della Salute, che supporta il modello dal punto di vista sanitario. Il lavoro congiunto tra i due ministeri è fondamentale per sviluppare strategie condivise e garantire che le politiche di inclusione sanitaria siano integrate nel sistema sanitario nazionale.

Inoltre, l’esperienza maturata in ospedali come quello di Milano, che ha dato origine al modello DAMA, sarà un importante punto di riferimento per la progettazione dei nuovi protocolli. L’esperienza sul campo sarà fondamentale per rispondere alle sfide pratiche che potrebbero sorgere durante l’implementazione del modello su scala nazionale.

L’adozione delle linee guida nazionali e la diffusione del modello DAMA in tutta Italia rappresentano un passo significativo verso la realizzazione di un sistema sanitario più inclusivo e accessibile per le persone con disabilità. Grazie al lavoro del tavolo tecnico interministeriale, sarà possibile armonizzare le pratiche ospedaliere e garantire che ogni persona con disabilità riceva le cure necessarie in modo adeguato e personalizzato.

Inoltre, la collaborazione con le associazioni di disabili e l’attenzione alle esigenze specifiche dei pazienti sono elementi che rafforzano l’efficacia del progetto. Se implementato correttamente, il modello DAMA potrebbe non solo migliorare la qualità della vita dei pazienti, ma anche rappresentare un esempio di buona pratica per l’inclusione sociale e sanitaria in tutta Europa.

Vincenzo Ciervo