Modena, 9 gennaio 1950: 6 operai uccisi dalla polizia

Salari da fame, fiato sul collo e nessun diritto agli operai sono gli ingredienti base della ricchezza di Adolfo Orsi, un padrone che "si è fatto da solo" nella Modena degli anni Cinquanta. Siamo alla grande affermazione elettorale della Democrazia Cristiana, consacrazione che porta all'esasperazione la repressione delle rivendicazioni dei lavoratori.









La Storia

Adolfo Orsi non si cura della Commissione Interna e non ha alcun interesse a trattare con la CDL, ma soprattutto quando gli operai iniziano a farsi sentire, lui risponde con una serrata, lasciando a casa 565 lavoratori. Successivamente l’imprenditore decide per la riassunzione di 300 operai, scelti in base a un suo personale gradimento e la CGIL opta definitivamente per lo sciopero con manifestazione. È il 9 gennaio 1950 e gli operai di Modena scendono in strada per dirigersi verso le fonderie di Adolfo Orsi.

La polizia comincia a sparare per uccidere, utilizzando cecchini sui tetti. Uno colpisce Ennio Garagnani , 21 anni, un altro centra Arturo Chiappelli .

Verso Piazza Roma viene ucciso Roberto Rovatti, ex partigiano di 36 anni; un carabiniere spara verso Angelo Appiani che muore appena trentenne, identico destino per Arturo Malagoli e Renzo Bersani, poco più che adolescenti. Sei lavoratori assassinati, 34 arrestati, e i numerosi feriti trasportati in ospedale vennero messi in stato di arresto, piantonati giorno e notte e denunciata alla magistratura per “resistenza a pubblico ufficiale, partecipazione a manifestazione sediziosa non autorizzata, attentato alle libere istituzioni per sovvertire l’ordine pubblico e abbattere lo Stato democratico”.

Successivamente questi omicidi si riveleranno parte di un piano ben preciso per difendere il fascista Adolfo Orsi, ringalluzzito dalla vittoria della Democrazia Cristiana. Tant’è vero che fu dal giorno prima dello sciopero che 1500 unità di forze dell’ordine raggiunsero Modena e quindi l’acciaieria, per disporsi sui tetti della stessa. Era, di fatto, una repressione studiata in precedenza.

Dopotutto questa era la democrazia del primo dopoguerra, quella di De Gasperi e Scelba. Modena non fu assolutamente un caso isolato. Erano gli anni della repressione antioperaia, gli anni in cui il sindacato di classe fu buttato fuori da moltissime aziende. La classe operaia riprenderà l’iniziativa solo all’inizio degli anni Settanta.

Ricordiamo oggi i sei operai uccisi mentre manifestavano per i loro diritti. Questi volevano tornare al lavoro e possibilmente non alle impietose condizioni di Adolfo Orsi. Le regole dell’imprenditore prevedevano: revisionare in peggio del premio di produzione, abolizione del Consiglio di gestione, mensa a pagamento per i lavoratori, eliminazione delle bacheche sindacali e politiche, eliminare la stanza di allattamento che le operaie si erano conquistate per poter andare in fabbrica con i figli. Condizioni per lo più fuori discussione per il lavoratore odierno, e a cui si sono ribellati (con il sangue) gli operai degli anni Cinquanta e Sessanta.

Elisa Bianchedi