La visita del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Washington segna un nuovo capitolo nei rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Benché non si tratti formalmente di una visita di Stato – onore riservato al re Salman – l’accoglienza riservata a bin Salman ha avuto tutti i tratti del grande cerimoniale: saluto ufficiale, cena di gala e una seconda giornata dedicata agli investimenti.

È la prima volta che il leader saudita torna a Washington dopo lo scandalo internazionale legato all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto nel 2018, un caso che sembrava aver compromesso irreversibilmente la sua reputazione sulla scena globale.

Cinque anni fa si parlava di un principe isolato, inviso a gran parte della comunità internazionale. Oggi, invece, con l’arrivo di Mohammed bin Salman a Washington torna nella capitale americana con un’agenda fittissima e un ruolo geopolitico rafforzato. La visita non solo sancisce il pieno riavvicinamento con Washington, ma dimostra anche l’importanza crescente dell’Arabia Saudita nello scacchiere mondiale.

Lo spettro dell’omicidio Khashoggi raggiunge Mohammed bin Salman a Washington

L’argomento Khashoggi non poteva mancare. Durante la parte pubblica dell’incontro una giornalista di ABC ha domandato al principe se fosse a conoscenza delle dinamiche che portarono all’omicidio del reporter, brutalmente ucciso nel consolato saudita di Istanbul. È stato Donald Trump a rispondere per lui, sostenendo che bin Salman «non sapeva nulla» di quanto accaduto, sminuendo il coinvolgimento e definendo Khashoggi «una figura controversa». Parole che contraddicono apertamente le ricostruzioni della CIA, secondo cui il principe avrebbe autorizzato l’operazione.

Trump non solo ha difeso bin Salman, ma ha anche criticato la giornalista per aver “messo in imbarazzo” l’ospite, segno evidente di una volontà politica di archiviare definitivamente il caso. Ciò che fino a poco tempo fa sembrava un ostacolo insormontabile alla diplomazia saudita oggi appare un dettaglio secondario, superato dagli interessi economici e strategici condivisi tra i due paesi.

Dal paria internazionale al protagonista della scena globale

La riabilitazione internazionale di bin Salman era cominciata in sordina già con Joe Biden, che aveva promesso di trasformare l’Arabia Saudita in uno “stato paria” ma che, alla prova dei fatti, aveva cercato il dialogo per contenere i prezzi del petrolio. Con Trump, però, il rapporto è tutt’altra cosa: saldo, personale, pragmatico.

Nel corso dell’ultimo decennio il giovane erede al trono ha trasformato il suo ruolo da figura emergente a pivot della politica mediorientale. Grazie ai proventi del petrolio, ma anche a una serie di riforme interne che hanno aperto parzialmente la società saudita, Mohammed bin Salman si è proposto come volto di un’Arabia Saudita moderna, dinamica, orientata agli investimenti globali. Parallelamente, però, ha mantenuto un sistema politico fortemente repressivo, soffocando il dissenso e consolidando un potere sempre più personale.







Ascesa al potere e consolidamento del controllo

L’ascesa di Mohammed bin Salman è stata rapida e decisiva. Dopo l’incoronazione del padre nel 2015, ha ottenuto incarichi cruciali, tra cui il controllo del ministero della Difesa. Da lì è iniziata una scalata interna che lo ha portato a spodestare il cugino Mohammed bin Nayef e, di fatto, a governare il paese al posto del padre, ormai relegato a funzioni cerimoniali.

Il 2018 rappresentò un momento chiave: in primavera trascorse tre settimane negli Stati Uniti, incontrando figure politiche, imprenditori e investitori per lanciare il suo ambizioso piano di trasformazione. Pochi mesi dopo avvenne l’omicidio Khashoggi, episodio che rischiò di far naufragare la sua ascesa. Ma il tempo, gli investimenti e gli equilibri energetici hanno lavorato a suo favore.

Le riforme interne: modernizzazione o propaganda?

Mentre a livello internazionale si discuteva della responsabilità saudita per l’omicidio, all’interno del paese bin Salman portava avanti una serie di cambiamenti senza precedenti: abolizione della polizia religiosa, allentamento delle restrizioni sulle donne, apertura al turismo, investimenti in sport e cultura pop. Progetti imponenti come la città futuristica Neom o il gigantesco Mukaab promettevano di ridisegnare il volto del paese entro il 2030, obiettivo dichiarato per ridurre la dipendenza dal petrolio.

Queste riforme, pur accolte positivamente in Occidente, non sono state accompagnate da un ampliamento delle libertà politiche. Dissidenti, attivisti e intellettuali continuano a essere perseguitati, e il controllo della monarchia rimane assoluto.

Accordi economici e militari: un’alleanza strategica

La sintonia con Trump è stata evidente fin dal primo mandato del presidente statunitense e l’arrivo di Mohammed bin Salman a Washington non ha fatto altro che confermarla, davanti agli occhi del mondo intero. Trump visitò l’Arabia Saudita nel 2017 e poi nuovamente all’inizio del suo secondo mandato. In entrambe le occasioni vennero firmati accordi multimiliardari, compresi impegni sauditi a investire negli Stati Uniti per cifre astronomiche.

L’incontro attuale avrà probabilmente ricadute ancora più significative: si discute della vendita dei caccia F-35 e, soprattutto, della possibilità di un accordo di “difesa reciproca”, che renderebbe l’alleanza tra Washington e Riad stabile al di là delle future elezioni americane.

La delegazione saudita arrivata a Washington è tra le più numerose di sempre: ministri, consiglieri, responsabili militari e figure di spicco dell’economia accompagnano bin Salman in un viaggio che mira a consolidare definitivamente il suo ruolo di interlocutore centrale degli Stati Uniti. Ciò che sorprende è l’assenza quasi totale di discussione pubblica sulle ombre che ancora gravano sul principe. Khashoggi viene citato raramente, le critiche per la repressione interna appaiono soffocate e gli interessi economici prevalgono su ogni altra considerazione.

