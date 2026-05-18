Per decenni l’immagine dei Neanderthal è rimasta legata a una rappresentazione rozza e semplificata: uomini primitivi, dominati dall’istinto e privi di capacità tecniche sofisticate. Le recenti scoperte archeologiche, tuttavia, stanno progressivamente demolendo questo stereotipo, mostrando una specie umana sorprendentemente evoluta sotto molti aspetti culturali e cognitivi.

Al centro della ricerca vi è un molare di Neanderthal rinvenuto nella grotta di Chagyrskaya, sui monti Altai, in Siberia. Il reperto, datato a circa 59mila anni fa, presenta una caratteristica che ha attirato immediatamente l’attenzione degli specialisti: un foro molto profondo e perfettamente visibile, esteso fino alla polpa dentaria. Secondo gli studiosi, tale anomalia difficilmente potrebbe essere attribuita a un semplice danno accidentale o all’usura provocata dalla masticazione.

L’ipotesi più affascinante è che quel dente possa rappresentare la traccia di un intervento intenzionale eseguito da altri Neanderthal.

La grotta di Chagyrskaya e il valore del ritrovamento

Negli ultimi anni la grotta di Chagyrskaya si è trasformata in uno dei siti archeologici più importanti per lo studio dei Neanderthal asiatici. Situata nella regione montuosa dell’Altai, l’area ha restituito numerosi reperti in grado di ricostruire aspetti della vita quotidiana di queste popolazioni: utensili in pietra, ossa animali, tracce di lavorazione delle pelli e resti umani.

Il molare oggetto dello studio apparteneva probabilmente a un individuo adulto. L’analisi microscopica ha dimostrato che il foro non possiede le caratteristiche tipiche delle fratture naturali. La cavità appare infatti insolitamente regolare e soprattutto localizzata in un punto difficile da spiegare con una normale attività masticatoria.

Gli studiosi hanno osservato anche un altro dettaglio significativo: attorno alla perforazione sarebbero presenti segni compatibili con l’uso ripetuto di uno strumento appuntito. È proprio questo elemento ad aver spinto i ricercatori a formulare l’ipotesi di una rudimentale operazione dentale.

Un possibile intervento intenzionale

Le popolazioni preistoriche erano costrette a convivere con problemi dentari spesso gravissimi. La dieta ricca di fibre dure, tendini e residui minerali consumava rapidamente lo smalto dei denti. Carie, infezioni e ascessi potevano provocare dolori insopportabili e perfino mettere in pericolo la sopravvivenza dell’individuo.

Secondo gli archeologi, il foro potrebbe essere stato realizzato nel tentativo di alleviare una forte infiammazione interna o di drenare un’infezione. Pur trattandosi di una procedura estremamente primitiva, l’intervento avrebbe richiesto una certa conoscenza empirica del corpo umano e soprattutto l’utilizzo di strumenti adeguati.

I Neanderthal disponevano già di utensili in pietra particolarmente raffinati. Alcune lame rinvenute nella stessa area mostrano punte sottili e resistenti, potenzialmente adatte a incidere materiali molto duri, compreso il tessuto dentario. Gli studiosi ritengono plausibile che tali strumenti potessero essere impiegati anche per scopi terapeutici.

La medicina dei Neanderthal

Questa teoria non nasce nel vuoto. Negli ultimi decenni numerose scoperte hanno progressivamente dimostrato che i Neanderthal possedevano capacità sociali e mediche molto più avanzate di quanto si pensasse in passato.

Diversi scheletri rinvenuti in Europa e Asia mostrano infatti individui sopravvissuti per anni nonostante gravi ferite, amputazioni o malattie degenerative. Ciò suggerisce che all’interno dei gruppi esistesse una forma di assistenza collettiva verso i membri più fragili.

Alcuni reperti hanno inoltre mostrato l’utilizzo di sostanze vegetali dalle proprietà medicinali. In certi casi sono state trovate tracce di piante amare prive di valore nutritivo ma ricche di principi antinfiammatori e analgesici. Questo elemento lascia ipotizzare una conoscenza empirica delle erbe curative.

L’eventuale pratica odontoiatrica si inserirebbe quindi in un quadro già orientato verso comportamenti sanitari rudimentali ma consapevoli.

Le differenze con l’Homo sapiens

Fino a oggi le testimonianze più antiche di interventi dentali erano associate all’Homo sapiens. Alcuni ritrovamenti provenienti dall’Asia meridionale mostrano denti perforati intenzionalmente con strumenti in pietra risalenti a circa 20mila anni fa.

La possibile scoperta siberiana cambierebbe radicalmente la cronologia conosciuta. Se il foro del molare fosse davvero il risultato di un’operazione intenzionale, significherebbe che i Neanderthal avevano sviluppato pratiche terapeutiche ben prima dei sapiens documentati archeologicamente.

Le moderne tecniche di indagine stanno rivoluzionando il modo in cui vengono studiati i reperti archeologici. Attraverso microscopi ad altissima precisione, tomografie computerizzate e analisi digitali tridimensionali, oggi è possibile osservare dettagli invisibili fino a pochi anni fa.

Nel caso del molare di Chagyrskaya, proprio queste tecnologie hanno permesso di distinguere eventuali segni di lavorazione artificiale dalle comuni abrasioni naturali. Gli studiosi hanno potuto analizzare la profondità della cavità, l’orientamento delle incisioni e la struttura interna del dente.







Nuova immagine dei Neanderthal

Negli ultimi anni la figura del Neanderthal è stata profondamente rivalutata. Oltre alle capacità tecniche, emergono sempre più prove di comportamenti simbolici e sociali complessi.

Alcune ricerche suggeriscono che queste popolazioni producessero ornamenti, utilizzassero pigmenti colorati e praticassero rituali funerari. Altre evidenze indicano la possibilità di forme di linguaggio articolato e di cooperazione avanzata nella caccia. La possibile esistenza di pratiche mediche e odontoiatriche rafforzerebbe ulteriormente l’idea di una specie dotata di notevoli capacità cognitive.

Il dolore dentale nella preistoria

Nella preistoria, in assenza di antibiotici o cure moderne, un’infezione ai denti poteva propagarsi rapidamente, causando febbre, difficoltà nell’alimentazione e perfino la morte.

La sopravvivenza dipendeva dalla capacità di mangiare carne, radici e vegetali duri. Un dolore cronico alla bocca avrebbe ridotto drasticamente le possibilità di nutrirsi e quindi di resistere alle rigide condizioni climatiche della Siberia paleolitica. Tentare un intervento, anche rudimentale, poteva rappresentare l’unica possibilità di alleviare la sofferenza o prolungare la vita del malato.

Quel piccolo foro scavato in un molare vecchio di 59mila anni potrebbe quindi raccontare molto più di un semplice problema dentario: potrebbe rappresentare una delle prime testimonianze della volontà umana di combattere il dolore attraverso la cura.