Domenica 28 settembre la Moldavia sarà chiamata alle urne per eleggere i 101 membri del nuovo parlamento, ma già è avvenuta l’esclusione del partito filorusso o, quantomeno, identificato come tale. Il voto non riguarda soltanto la composizione interna della futura maggioranza: in gioco c’è la collocazione geopolitica del Paese, stretto tra Romania e Ucraina. Da un lato c’è la prospettiva dell’integrazione europea, sostenuta dal Partito di Azione e Solidarietà (PAS) della presidente Maia Sandu; dall’altro, le forze politiche vicine al Cremlino che guardano alla Russia come principale alleato.

La decisione contro Cuore della Moldavia che cambia la corsa elettorale

A poche ore dal voto, la Commissione elettorale centrale ha proceduto con l’esclusione del partito filorusso Cuore della Moldavia, considerato uno dei pilastri del Blocco Elettorale Patriottico (BEP). Tutti i candidati del movimento sono stati rimossi, costringendo la coalizione filorussa a riorganizzarsi in appena 24 ore per rispettare i requisiti di legge. La decisione segue una sentenza della Corte d’appello di Chișinău che aveva già imposto la sospensione delle attività del partito per un anno, dopo accuse di finanziamenti illeciti e corruzione elettorale.

Il Cremlino ha immediatamente respinto le accuse di interferenza definite “prive di fondamento” e “anti-russe”. Per Mosca, l’esclusione del partito filorusso è una manovra politica orchestrata dal governo moldavo per limitare il pluralismo. Dalla parte opposta, il governo Sandu ha ribadito che la Russia avrebbe speso “centinaia di milioni di euro” per condizionare le elezioni attraverso tentativi di compravendita di voti e la creazione di disordini. Le autorità moldave sostengono che il divieto imposto a Cuore della Moldavia sia stato necessario per difendere la sovranità e la sicurezza nazionale.

Irina Vlah denuncia una “persecuzione politica”

La leader del partito escluso, Irina Vlah, ha condannato la decisione parlando di un “abuso di potere” e di un “teatro politico preparato da tempo”. In un post su Facebook ha dichiarato di aver segnalato più volte “crimini” commessi contro la sua formazione politica senza ricevere alcuna risposta dalle istituzioni. La sua figura resta controversa anche sul piano internazionale: a Vlah è stato vietato l’ingresso in Lettonia, Estonia e Polonia, che l’accusano di collaborare con Mosca per destabilizzare il Paese.

La Moldavia affronta questa tornata elettorale in un contesto di estrema fragilità. È uno degli Stati più poveri d’Europa, con una povertà assoluta che nel 2022 ha toccato il 31% della popolazione. L’impatto della guerra in Ucraina ha aggravato le difficoltà economiche e sociali: più di un milione e mezzo di rifugiati sono transitati nel Paese, equivalente a metà della popolazione moldava, creando tensioni interne che le forze filorusse hanno tentato di sfruttare.

La posizione geografica aggiunge complessità: a Sud, la vicinanza alla base NATO di Costanza, la più grande d’Europa; a Est, la Transnistria, enclave separatista filorussa con il gigantesco deposito di munizioni di Cobasna; e a Sud-Ovest, la regione autonoma di Gagauzia, anch’essa vicina a Mosca.







Le forze in campo

Il Partito di Azione e Solidarietà (PAS), unico schieramento convintamente europeista, resta in testa ai sondaggi ma con numeri più bassi rispetto alla vittoria schiacciante del 2021. Oggi oscilla tra il 34% e il 48%, percentuali che potrebbero non garantire la maggioranza assoluta. A sfidarlo c’è il Blocco Patriottico, guidato dall’ex presidente Igor Dodon e sostenuto da comunisti e socialisti, dato tra il 21% e il 36%. In un possibile scenario di coalizione, potrebbe contare sul sostegno del Partito Nostro di Renato Usatii (8-12%).

Infine, resta da osservare il Blocco Alternativo: ufficialmente europeista, ma guidato da figure molto vicine a Dodon, come l’ex sindaco Ion Ceban e l’ex premier Ion Chicu. Il linguaggio usato nella campagna elettorale testimonia l’alto livello di polarizzazione. Sandu ha presentato la sfida come una scelta di civiltà tra “futuro europeo, indipendenza e sovranità” e il ritorno sotto l’influenza di Mosca.

La propaganda russa ha invece diffuso scenari catastrofici, arrivando a sostenere che la NATO e l’Unione Europea stiano preparando un’occupazione militare della Moldavia. Il contrasto tra queste due narrative ha radicalizzato un elettorato già diviso e disilluso dalle riforme mancate.

Possibile stallo politico

Gli osservatori avvertono che nessuno schieramento potrebbe riuscire a ottenere da solo la maggioranza. In questo caso, si aprirebbe la strada a un governo tecnico o di compromesso, simile al modello georgiano, che manterrebbe una linea ambigua tra Bruxelles e Mosca. Un simile scenario lascerebbe però il Paese in una posizione fragile, senza una direzione chiara né verso l’Europa né verso la Russia.

Il voto di domenica rappresenta dunque un bivio storico. O la Moldavia continuerà il percorso verso l’integrazione europea, avviato con la candidatura all’UE nel 2022, o tornerà a gravitare nell’orbita del Cremlino. La decisione della Commissione elettorale di escludere un partito filorusso non solo influisce sugli equilibri interni, ma potrebbe alimentare ulteriormente il sentimento di persecuzione denunciato dalle opposizioni, primo tra tutti Cuore della Moldavia, e radicalizzare ancora di più lo scontro politico.

La Moldavia si avvicina a un voto che potrebbe ridefinire il suo futuro. L’esclusione del partito filorusso Cuore della Moldavia riflette il timore di interferenze russe, ma rischia di diventare un’arma narrativa nelle mani dei partiti filorussi. In un Paese povero, polarizzato e situato in una regione strategica, la scelta tra Europa e Russia sarà determinante per la stabilità interna e per il ruolo internazionale della Moldavia.

Lucrezia Agliani