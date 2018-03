Cinque mesi fa la ministra francese per la parità tra donne e uomini, Marlene Schiappa, aveva chiesto che fossero disciplinate penalmente le c.d. “molestie di strada“. Mercoledì scorso, cinque parlamentari hanno presentato una proposta di legge. Essa punisce queste condotte con una multa che può andare da un minimo di 90 euro a un massimo di 350.

I deputati che hanno presentato il rapporto intitolato “Permettere un cambiamento delle mentalità” sono tutti di provenienza politica diversa. Si va dal partito di maggioranza La République En Marche fino a La Nouvelle Gauche e all’Udi.

Il rapporto vuole definire i confini della “zona grigia” tra molestie e corteggiamento

L’obiettivo del rapporto è quello di combattere e delineare i confini, spesso poco definiti, della “zona grigia” tra molestie e corteggiamento. A tante donne capita infatti di camminare per strada e dover schivare “gesti inopportuni, fischi, sguardi insistenti e commenti osceni”. Si tratta di attenzioni sgradite che possono inficiare la libertà di ogni donna di muoversi liberamente. Le molestie di strada sono dei comportamenti a volte molto insistenti, che si trasformano anche in veri e propri pedinamenti.









Come si legge su LeMonde, il testo si compone di 23 raccomandazioni. Tra esse, spicca l’introduzione di una multa dai 90 ai 350 euro per “qualsiasi dichiarazione o comportamento o pressione di carattere sessista o sessuale” nello spazio pubblico che violi la dignità della persone a causa del carattere “degradante o umiliante”, o che crei un “contesto intimidatorio, ostile o offensivo”.

Il progetto propone diverse iniziative contro le violenze

Il relatore Erwan Balanant ha proposto anche l’idea di progettare un’applicazione per segnalare e geolocalizzare le aggressioni, nonché una campagna di sensibilizzazione dei cittadini. Il rapporto prevede pure che gli agenti potranno utilizzare i video delle telecamere di sorveglianza per dimostrare la flagranza del reato.

Per Balanant “L’istruzione è la chiave del problema, poiché la Francia ha un deficit in materia di istruzione sulla parità di genere”. Per questo, è stato previsto anche un programma scolastico per la prevenzione delle violenze con il rilascio di un attestato finale e la creazione di un osservatorio in ogni scuola superiore.

Ora il progetto aspetta di diventare legge

La ministra alla Parità, Marlene Schiappa, presenterà entro fine marzo al Consiglio dei Ministri un progetto di legge contro le violenze sessiste e sessuali per poi sottoporlo al voto del Parlamento entro l’estate. La multa anti-molestie potrebbe esservi inclusa. Il testo prevede anche l’estensione della prescrizione da 20 anni a 30 per crimini sessuali a danno di minori e la definizione di una soglia minima di età per il consenso in una relazione sessuale con un adulto.

Rossella Micaletto